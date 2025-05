La misión de promover el bienestar animal no es tarea sencilla en el contexto actual de Puerto Rico, donde la crisis de maltrato, sobrepoblación y abandono de mascotas en las calles del país no parece mermar. Sin embargo, esa ha sido la labor incansable de la joven veterinaria Adriana Luna, quien este mes celebra el primer aniversario de la apertura de la clínica Luna Vet Help, donde ofrece servicios de medicina preventiva a bajo costo.

“Honestamente, ha sido bien cuesta arriba”, reveló la doctora Luna en entrevista con El Nuevo Día al cumplirse un año desde la inauguración del espacio ubicado sobre la Avenida De Diego, en San Juan.

Pese a reconocer los grandes retos que enfrenta para llevar adelante su proyecto y las frustraciones en el camino al tratar con tantos casos de negligencia individual y también a nivel estructural, la médica veterinaria hace un balance positivo sobre los objetivos cumplidos junto a su equipo de trabajo.

“Somos un grupo pequeño que ha causado gran impacto a un montón de comunidades y rescatistas. En la escuela de medicina veterinaria no te enseñan a ser dueña de negocio, pero he contado con mucha gente que me ha acompañado en el proceso y ha hecho que la carga sea menos pesada; desde mi hermano hasta mis amistades", comentó Luna y resaltó el sentimiento gratificante que le ha dado el poder darle empleo a varios de sus seres queridos con quien comparte su propósito de ayudar a los animales.

Además de brindar asistencia médica en el consultorio, los esfuerzos de Luna Vet Help se han extendido a la educación comunitaria, el apoyo a rescatistas sirviendo como centro de acopio y campañas de esterilización.

Aliada de las causas

En línea con ese compromiso social, surgió la reciente alianza con Caribbean Cancer Care Services para organizar el “3K Huellas de Vida y Esperanza” , una actividad que invita a correr o caminar a beneficio de pacientes de cáncer que este año incorpora por primera vez un enfoque "pet friendly", permitiendo la participación con perros.

La iniciativa, que se llevará a cabo el próximo domingo 18 de mayo desde las 5:00 a.m. en la playa Middles, en Isabela, busca unir dos causas que, aunque distintas, tienen un punto en común: el poder transformador del vínculo entre humanos y animales.

“Está demostrado que las mascotas ayudan cuando enfrentamos diagnósticos de salud difíciles como depresión o enfermedades crónicas. Ayudan a bajar niveles de estrés, suben las hormonas del bienestar, te dan una rutina, te obligan a salir, a socializar. Son una responsabilidad, sí, pero también un apoyo real. Por eso queríamos incluirlas y celebrarlas, como una forma de agradecerles”, explicó Luna.

Durante el evento, el personal de Luna Vet Help estará presente para brindar servicios veterinarios (exclusivamente para perros) como corte de uñas, limpieza de oídos, implementación de microchip y vacunación a bajo costo para los primeros 100 turnos por orden de llegada.

Consciente de la responsabilidad que implica incluir animales en este tipo de actividades, la doctora hizo un llamado a la preparación y el respeto por parte de los tutores. “Es importante que los perros estén al día con sus vacunas, lleven collar, bolsitas para sus necesidades y recipientes para beber agua”, indicó. La inscripción para el 3k continúa abierta hasta tanto se llene el cupo máximo de 1,500 participantes, aunque se advirtió que no se permitirá registrarse el mismo día de la carrera.

Con miras a continuar difundiendo información valiosa y darle mayor alcance al activismo que también realiza enérgicamente desde sus redes sociales, Luna anticipó que próximamente estará lanzando un podcast dedicado a abarcar temas de cuidado animal y salud pública.

“Queremos producir algo más trabajado, que lleve un mensaje educativo más producido y con calidad. A veces no todo el mundo está de acuerdo con cómo llegan mis mensajes en redes, quizás porque suelo subir videos de pocos minutos donde puedo verme molesta por las situaciones, pero pienso que al final todos queremos mejorar el país y sacar a los animales de las calles. Así que quiero poder llevar esas conversaciones con más calma y que sea un espacio educativo”, adelantó sobre el proyecto que espera estrenar en junio de este año.

“Estoy muy agradecida”

Por otra parte, la también influencer comentó que al estar atendiendo tantos frentes a la vez en el último tiempo, ha puesto en pausa su presencia en redes. Su notable ausencia coincidió con un momento delicado de salud que también generó inquietud entre sus seguidores. A principios del mes pasado, Luna compartió una imagen con un vendaje en el ojo y pidió oraciones mientras permanecía hospitalizada.

“Estoy muy agradecida por todos los mensajes de apoyo que me han hecho llegar y por todas las oraciones. Yo creo mucho en eso. La realidad es que me siento mejor, aunque estoy en espera del resultado de algunos laboratorios, por eso no he compartido muchos detalles”, comentó y aseguró que, cuando tenga un panorama más claro, compartirá su diagnóstico con su comunidad virtual. “Uno de los síntomas fue esa molestia que tenía en el ojo, pero todavía no sabemos bien. Pero así como compartí en ese momento mi situación, también les dejaré saber cuando tenga los resultados. Mis seguidores saben que yo soy completamente transparente”, agregó.