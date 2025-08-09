La rutina de ejercicios con la que Pedro Pascal logró una impactante transformación física
En un momento clave de su carrera, el actor chileno adoptó hábitos sencillos, pero consistentes
9 de agosto de 2025 - 3:34 PM
9 de agosto de 2025 - 3:34 PM
Pese a que en sus inicios tuvo dificultades para dejar atrás los roles que caían en estereotipos de personajes hispanos, Pedro Pascal logró construir una carrera exitosa y reconocida a nivel mundial, lo que lo posicionó como uno de los actores más requeridos dentro de la industria. Debido a esto es que hoy tanto la prensa como sus fanáticos siguen cada uno de sus pasos y están al tanto de la impactante transformación física que el chileno deja ver en cada una de sus apariciones públicas.
En ese sentido es que su rutina de entrenamiento despertó interés y muchos quieren saber cómo es que la estrella de "Gladiador II" logró perder al menos 79 libras. Aunque algunos pueden llegar a pensar que alcanzar aquel objetivo requiere de ejercicios y dieta estricta, durante entrevistas realizadas en eventos promocionales de franquicias como "Star Wars" y de "The Last of Us", mencionó que la clave está en una rutina sencilla para que esta pueda sostenerse en el tiempo.
En declaraciones a Entertainment Weekly, Pedro Pascal explicó que su transformación no dependió de modas pasajeras ni de entrenamientos complejos. “¿Mi rutina de ejercicios? Lo básico“, comentó e indicó que se concentró en actividades diarias regulares, descanso y una alimentación equilibrada. “Levantate, haz algo, mantente ocupado, comí bien, dormí”, agregó.
Ante la duda sobre si el cambio de hábito se debía a una condición para ponerse en la piel de Acasius en "Gladiador II", indicó: “No me pusieron ninguna directiva de estar en forma para la película, pero lo hice, principalmente para no lesionarme, y no funcionó. Me lesioné igual. Me puse más fuerte que nunca solo para poder interpretar el personaje, en serio”.
El entrenador personal David Higgins le diseñó una rutina en la que prioriza los ejercicios funcionales que se pueden hacer en cualquier lugar, y busca un equilibrio entre fuerza, movilidad y resistencia.
La calistenia, al usar solo el peso corporal, mejora la coordinación y la agilidad sin necesidad de equipos extra. En una entrevista con GQ, su entrenador, David Higgins, detalló: “Fueron muchos abdominales, movilidad y calistenia”. Este último se refiere al método que utiliza solo el peso corporal, mejora la coordinación y la agilidad sin necesidad de equipos extra.
La revista Men’s Fitness detalló el circuito que sigue Pascal, el cual consta de cinco series de cinco ejercicios, cada uno realizado durante un minuto, con descansos de 30 segundos entre series.
El especialista recomendó realizar el circuito una o dos veces por semana, complementándolo con una alimentación equilibrada y buen descanso. Además, es importante señalar que Pedro Pascal contó en varias oportunidades que también practica deportes, como el boxeo.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: