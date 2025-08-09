La rutina de ejercicios con la que Pedro Pascal logró una impactante transformación física

Pese a que en sus inicios tuvo dificultades para dejar atrás los roles que caían en estereotipos de personajes hispanos, Pedro Pascal logró construir una carrera exitosa y reconocida a nivel mundial, lo que lo posicionó como uno de los actores más requeridos dentro de la industria. Debido a esto es que hoy tanto la prensa como sus fanáticos siguen cada uno de sus pasos y están al tanto de la impactante transformación física que el chileno deja ver en cada una de sus apariciones públicas.

En ese sentido es que su rutina de entrenamiento despertó interés y muchos quieren saber cómo es que la estrella de "Gladiador II" logró perder al menos 79 libras. Aunque algunos pueden llegar a pensar que alcanzar aquel objetivo requiere de ejercicios y dieta estricta, durante entrevistas realizadas en eventos promocionales de franquicias como "Star Wars" y de "The Last of Us", mencionó que la clave está en una rutina sencilla para que esta pueda sostenerse en el tiempo.

En declaraciones a Entertainment Weekly, Pedro Pascal explicó que su transformación no dependió de modas pasajeras ni de entrenamientos complejos. “¿Mi rutina de ejercicios? Lo básico“, comentó e indicó que se concentró en actividades diarias regulares, descanso y una alimentación equilibrada. “Levantate, haz algo, mantente ocupado, comí bien, dormí”, agregó.

Ante la duda sobre si el cambio de hábito se debía a una condición para ponerse en la piel de Acasius en "Gladiador II", indicó: “No me pusieron ninguna directiva de estar en forma para la película, pero lo hice, principalmente para no lesionarme, y no funcionó. Me lesioné igual. Me puse más fuerte que nunca solo para poder interpretar el personaje, en serio”.

Pedro Pascal en una escena de "Gladiator II." (Aidan Monaghan)

El entrenador personal David Higgins le diseñó una rutina en la que prioriza los ejercicios funcionales que se pueden hacer en cualquier lugar, y busca un equilibrio entre fuerza, movilidad y resistencia.

La calistenia, al usar solo el peso corporal, mejora la coordinación y la agilidad sin necesidad de equipos extra. En una entrevista con GQ, su entrenador, David Higgins, detalló: “Fueron muchos abdominales, movilidad y calistenia”. Este último se refiere al método que utiliza solo el peso corporal, mejora la coordinación y la agilidad sin necesidad de equipos extra.

La revista Men’s Fitness detalló el circuito que sigue Pascal, el cual consta de cinco series de cinco ejercicios, cada uno realizado durante un minuto, con descansos de 30 segundos entre series.

Escaladores de montaña : a partir de una plancha, alternar las rodillas, llevándolas hacia el codo contrario. Luego, regresar cada pierna a su lugar antes de cambiar de lado.

: a partir de una plancha, alternar las rodillas, llevándolas hacia el codo contrario. Luego, regresar cada pierna a su lugar antes de cambiar de lado. Sentadillas búlgaras : con un pie elevado atrás, bajar el cuerpo de manera controlada y luego subir. Hacer este ejercicio durante un minuto con cada pierna.

: con un pie elevado atrás, bajar el cuerpo de manera controlada y luego subir. Hacer este ejercicio durante un minuto con cada pierna. Nadadores : acostado boca abajo con los brazos y las piernas estirados y la espalda ligeramente arqueada, levantar al mismo tiempo el brazo y la pierna opuestos.

: acostado boca abajo con los brazos y las piernas estirados y la espalda ligeramente arqueada, levantar al mismo tiempo el brazo y la pierna opuestos. Lagartijas (o flexiones) : desde una plancha, doblar los codos para bajar el pecho hacia el suelo y luego empujar para volver a la posición inicial.

: desde una plancha, doblar los codos para bajar el pecho hacia el suelo y luego empujar para volver a la posición inicial. Plancha: mantener el cuerpo en línea recta, apoyado sobre los antebrazos y los pies.