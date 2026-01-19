Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Nutricionistas se muestran cautelosos a nuevas directrices dietéticas en Estados Unidos sobre proteínas

El Departamento de Salud y Servicios Humanos recomendó duplicar y dar prioridad a la proteína en las comidas

19 de enero de 2026 - 3:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los principales expertos en nutrición cuestionan el impulso de las proteínas, afirmando que los estadounidenses ya consumen más proteínas de las que necesitan y que no hay nuevas pruebas que demuestren la necesidad de aumentar drásticamente su consumo. (Charlie Riedel)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Las autoridades sanitarias estadounidenses acaban de dar un gran espaldarazo a las proteínas.

Las últimas directrices dietéticas federales indican a los estadounidenses que “den prioridad a los alimentos proteicos en cada comida” y aconsejan aumentar la ingesta diaria, hasta el doble de la cantidad recomendada anteriormente.

“Estamos poniendo fin a la guerra contra las proteínas”, afirmó el Secretario de Salud federal, Robert F. Kennedy Jr., en un post de la Casa Blanca en las redes sociales.

La guía -que incluye una nueva pirámide alimentaria- hace hincapié en la carne roja, la leche entera y otras fuentes animales de proteínas, al tiempo que resta importancia a las ofertas de origen vegetal.

Pero los principales expertos en nutrición cuestionan el impulso de las proteínas, afirmando que los estadounidenses ya consumen más proteínas de las que necesitan y que no hay nuevas pruebas que demuestren la necesidad de aumentar drásticamente su consumo. Para muchas personas, comer mucha más proteína podría conducir a más grasa y más casos de diabetes, dicen.

“Si estás construyendo músculo activamente con entrenamiento de fuerza o resistencia, más proteína puede ayudar”, dijo el Dr. Dariush Mozaffarian, experto en nutrición de la Universidad de Tufts. “De lo contrario, estás recibiendo suficiente”.

A otros les preocupa que los consejos dietéticos aceleren la tendencia de las empresas a animar a los estadounidenses a consumir proteínas adicionales en alimentos como barritas, cereales y aperitivos, e incluso agua.

Las ventas de alimentos envasados enriquecidos con proteínas aumentarán en un momento “en que uno de los principales mensajes es ‘come alimentos reales, come alimentos integrales’”, afirma Christopher Gardner, experto en nutrición de la Universidad de Stanford. “Creo que van a confundir mucho al público”.

Esto es lo que debes saber sobre las nuevas recomendaciones proteínicas:

¿Qué son las proteínas y cuántas se necesitan?

La proteína es un macronutriente que se encuentra en todas las células del cuerpo humano. Es vital para el crecimiento y la reparación de los músculos, los huesos, la piel, el pelo y otros órganos y tejidos. Se compone de aminoácidos, algunos de los cuales no son producidos por el organismo y deben proceder de los alimentos.

Durante décadas, las directrices dietéticas de Estados Unidos y otras fuentes han recomendado el consumo diario de 0.8 gramos de proteínas por kilogramo de peso corporal, es decir, unos 54 gramos diarios para una persona de 45 kilos.

La nueva recomendación aconseja consumir entre 1.2 y 1.6 gramos de proteínas por kilogramo de peso corporal, el doble que antes. Los adultos deben consumir al menos 100 gramos de proteínas al día, la mitad o más de las cuales deben proceder de fuentes animales.

El hombre adulto medio ya consume unos 100 gramos de proteínas al día, es decir, el doble de la antigua recomendación.

¿Por qué han cambiado las nuevas directrices dietéticas?

Las anteriores recomendaciones proteínicas se calcularon para prevenir una deficiencia nutricional, según una revisión científica publicada con las nuevas directrices dietéticas.

“Representa la ingesta más baja que mantiene el equilibrio en la mayoría de los adultos sanos, pero no refleja la ingesta necesaria para mantener una masa muscular o una función metabólica óptimas en todas las condiciones”, señala la revisión.

El nuevo documento se basó en las pruebas de 30 estudios que analizaron los efectos de las dietas más ricas en proteínas sobre el control del peso y la adecuación nutricional.

Concluyó que las ingestas de proteínas muy por encima de la orientación anterior “son seguras y compatibles con una buena salud.”

¿Qué tiene de malo comer más proteínas?

Los expertos en nutrición señalaron que los ensayos centrados en la reducción de peso no suelen utilizarse para hacer recomendaciones dietéticas a la población general. Y, en un nuevo artículo publicado en Journal of the American Medical Association, Mozaffarian dijo que hay pocas pruebas, fuera del uso para el entrenamiento de fuerza o resistencia, de que “el aumento de proteínas construye músculo o proporciona otros beneficios para la salud.”

“De hecho, el exceso de proteínas alimentarias puede ser convertido en grasa por el hígado”, escribió Mozaffarian. Eso puede aumentar el riesgo de que se desarrolle una peligrosa grasa en el abdomen que rodee órganos vitales y potenciar el riesgo de diabetes, añadió.

Proteínas en alimentos procesados

Otros expertos en nutrición señalaron que la recomendación de consumir más proteínas podría ser útil si ayuda a alcanzar otro objetivo clave de las nuevas directrices: animar a la gente a comer más alimentos integrales y menos alimentos muy procesados, como aperitivos envasados y galletas.

“El principal problema del suministro de alimentos son los carbohidratos procesados”, afirma el Dr. David Ludwig, endocrinólogo e investigador del Hospital Infantil de Boston.

Pero será una tarea difícil para los consumidores que se enfrentan a una gran cantidad de alimentos procesados envasados, como bollería, cereales y aperitivos salados, con el halo de las proteínas añadidas.

“Creo que el público estadounidense va a comprar más comida basura”, dijo Gardner.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

