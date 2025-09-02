¿Por qué debes comer yuca? Conoce seis de sus beneficios para la salud

Rica en fibra, vitaminas y minerales, la yuca es mucho más que un simple carbohidrato.

Estos son sus seis beneficios principales respaldados por su valor nutricional:

1. Fuente de energía sostenida y libre de gluten

Gracias a su alto contenido de carbohidratos complejos, la mandioca proporciona una liberación de energía gradual y constante. Esto la hace ideal para deportistas, personas con alta actividad mental o niños en crecimiento. Además, al ser naturalmente libre de gluten, es una alternativa segura y nutritiva para celíacos o personas con sensibilidad al gluten.

2. Mejora la salud digestiva e intestinal

Es rica en almidón resistente, un tipo de fibra que actúa como prebiótico. Este componente alimenta las bacterias benéficas de tu microbiota intestinal, favoreciendo una digestión óptima, mejorando la absorción de nutrientes y previniendo problemas como el estreñimiento.

3. Fortalece el sistema inmunológico

Su contenido de vitamina C es clave para estimular la producción de glóbulos blancos (defensas) y actuar como un poderoso antioxidante que combate el daño celular causado por los radicales libres, reforzando así tu sistema inmunológico.

4. Favorece la salud ósea y celular

Este tubérculo aporta vitamina K, esencial para la correcta absorción del calcio y la salud de los huesos, ayudando a prevenir enfermedades como la osteoporosis. También aporta folatos, cruciales para la síntesis de ADN y el desarrollo celular, siendo especialmente importante durante el embarazo.

5. Ayuda en el control metabólico y el peso

La fibra dietética de la mandioca promueve una sensación de saciedad prolongada, lo que puede ayudar en el control de peso. Asimismo, contribuye a estabilizar los niveles de glucosa en sangre, siendo beneficiosa para el metabolismo.

6. Contribuye a una presión arterial saludable

La mandioca contiene potasio, un mineral vital para la salud cardiovascular. El potasio ayuda a contrarrestar los efectos del sodio y a regular la presión arterial de manera natural.

La yuca es rica en fibra. (Archivo)

¿Cómo prepararla?

Es crucial prepararla correctamente para eliminar compuestos naturales llamados cianogénicos, presentes principalmente en la variedad amarga.

1. Pelar completamente la raíz.

2. Cortarla en rodajas o trozos pequeños.

3. Remojar los trozos en agua.

4. Hervir hasta que estén muy tiernos y bien cocidos.

5. Desechar siempre el agua de cocción.