Qué es el “milk thistle” o cardo mariano y para qué sirve

El cardo mariano o lechoso es una planta que recibe ese nombre por las venas blancas de sus grandes hojas espinosas.

De acuerdo con Mayo Clinic, uno de los ingredientes activos del cardo mariano, llamado silimarina, se extrae de las semillas de la planta, a la que se le atribuyen propiedades antioxidantes.

“El cardo mariano se vende en forma de cápsula oral, comprimido y extracto líquido. Las personas usan este suplemento sobre todo para tratar afecciones del hígado”, informa.

Lo que dicen las investigaciones

En las investigaciones sobre el consumo de cardo mariano para afecciones específicas, se puede observar lo siguiente:

Diabetes: El cardo mariano podría reducir la glucosa en la sangre en personas que tienen diabetes tipo 2, pero se necesitan más estudios para confirmar sus beneficios.

El cardo mariano podría reducir la glucosa en la sangre en personas que tienen diabetes tipo 2, pero se necesitan más estudios para confirmar sus beneficios. Indigestión (dispepsia): El cardo mariano, en combinación con otros suplementos, podría aliviar los síntomas de la indigestión.

El cardo mariano, en combinación con otros suplementos, podría aliviar los síntomas de la indigestión. Enfermedad hepática: Las investigaciones sobre los efectos del cardo mariano en enfermedades hepáticas, como la cirrosis y la hepatitis C, mostraron varios resultados varios. Este puede ser importante en el tratamiento de ciertas afecciones hepáticas.

Seguridad y efectos secundarios

El consumo por vía oral del cardo mariano, cuando se toma en dosis adecuadas, parece ser seguro, señala Mayo Clinic. Sin embargo, señala que puede causar lo siguiente:

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Trastornos gastrointestinales, como diarrea, estreñimiento, náuseas, vómitos y distensión del estómago

Picazón

Dolor de cabeza

“Si tiene diabetes, tenga precaución al usar el cardo mariano, ya que puede disminuir la glucosa en la sangre. También está la inquietud de que el cardo mariano podría afectar los niveles de estrógeno. Si tiene cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de ovario, endometriosis o fibromas uterinos, considere evitar el cardo mariano”, se advierte.

Asimismo, se señala que el cardo mariano puede causar una reacción alérgica, incluso una reacción alérgica grave que puede poner en riesgo la vida (anafilaxia). Una reacción alérgica es más común en personas que son alérgicas a otras plantas de la familia de las asteráceas, como la ambrosía, la margarita, la caléndula y el crisantemo.

1 / 7 | Las siete plantas para aliviar el dolor de garganta. 1. Tomillo: las hojas de esta planta son un gran aliado contra el dolor de garganta, ya que posee propiedades antiinflamatorias, expectorantes y antisépticas. Solo hay que infusionar las hojas en agua hirviendo durante un minuto y dejarlo reposar por 10 minutos. Por último hay que quitar las hojas para beberlo. Se recomienda hacerlo tres veces por día. 1 / 7 Las siete plantas para aliviar el dolor de garganta 1. Tomillo: las hojas de esta planta son un gran aliado contra el dolor de garganta, ya que posee propiedades antiinflamatorias, expectorantes y antisépticas. Solo hay que infusionar las hojas en agua hirviendo durante un minuto y dejarlo reposar por 10 minutos. Por último hay que quitar las hojas para beberlo. Se recomienda hacerlo tres veces por día. Compartir

Interacciones

Estas son algunas de las posibles interacciones:

Sustratos del citocromo P450 2C9 (CYP2C9). La ingesta de cardo mariano puede afectar esta enzima y los fármacos que procesa, como diazepam (Valium), warfarina (Jantoven) y otros. Esto significa que podría afectar los niveles de estos medicamentos en el cuerpo.

La ingesta de cardo mariano puede afectar esta enzima y los fármacos que procesa, como diazepam (Valium), warfarina (Jantoven) y otros. Esto significa que podría afectar los niveles de estos medicamentos en el cuerpo. Medicamentos para la diabetes. El cardo mariano podría reducir la glucosa sanguínea en personas que tienen diabetes tipo 2 . Controla de cerca tus niveles de glucosa sanguínea y habla con el médico antes de usar cualquier suplemento de cardo mariano si tomas medicamentos para la diabetes.

El cardo mariano podría reducir la glucosa sanguínea en personas que tienen . Controla de cerca tus niveles de glucosa sanguínea y habla con el médico antes de usar cualquier suplemento de cardo mariano si tomas medicamentos para la diabetes. Raloxifeno (Evista). El cardo mariano puede afectar la manera en que el hígado procesa este medicamento para la osteoporosis , lo que causa niveles más altos del medicamento en el torrente sanguíneo. Hable con el médico antes de tomar cardo mariano si toma raloxifeno.

El cardo mariano puede afectar la manera en que el hígado procesa este medicamento para la , lo que causa niveles más altos del medicamento en el torrente sanguíneo. Hable con el médico antes de tomar cardo mariano si toma raloxifeno. Simeprevir. Consumir cardo mariano con este medicamento para la hepatitis C podría aumentar los niveles del medicamento en el plasma sanguíneo. Evite usar cardo mariano y simeprevir juntos.

Consumir cardo mariano con este medicamento para la podría aumentar los niveles del medicamento en el plasma sanguíneo. Evite usar cardo mariano y simeprevir juntos. Sirolimus (Rapamune). Tomar cardo mariano junto con este inmunosupresor podría cambiar la forma en que el cuerpo procesa el medicamento.