Qué es el “milk thistle” o cardo mariano y para qué sirve
Las personas usan este suplemento sobre todo para tratar afecciones del hígado
19 de octubre de 2026 - 12:13 PM
19 de octubre de 2026 - 12:13 PM
El cardo mariano o lechoso es una planta que recibe ese nombre por las venas blancas de sus grandes hojas espinosas.
De acuerdo con Mayo Clinic, uno de los ingredientes activos del cardo mariano, llamado silimarina, se extrae de las semillas de la planta, a la que se le atribuyen propiedades antioxidantes.
“El cardo mariano se vende en forma de cápsula oral, comprimido y extracto líquido. Las personas usan este suplemento sobre todo para tratar afecciones del hígado”, informa.
En las investigaciones sobre el consumo de cardo mariano para afecciones específicas, se puede observar lo siguiente:
El consumo por vía oral del cardo mariano, cuando se toma en dosis adecuadas, parece ser seguro, señala Mayo Clinic. Sin embargo, señala que puede causar lo siguiente:
“Si tiene diabetes, tenga precaución al usar el cardo mariano, ya que puede disminuir la glucosa en la sangre. También está la inquietud de que el cardo mariano podría afectar los niveles de estrógeno. Si tiene cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de ovario, endometriosis o fibromas uterinos, considere evitar el cardo mariano”, se advierte.
Asimismo, se señala que el cardo mariano puede causar una reacción alérgica, incluso una reacción alérgica grave que puede poner en riesgo la vida (anafilaxia). Una reacción alérgica es más común en personas que son alérgicas a otras plantas de la familia de las asteráceas, como la ambrosía, la margarita, la caléndula y el crisantemo.
Estas son algunas de las posibles interacciones:
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