Conoce el PRAP, la estrategia de una nutricionista para enfrentar el hambre emocional

Luego de un agitado día, ¿te premias con comer? Gran parte de los pacientes que llegan a la oficina de la nutricionista y dietista Sheila Didier Casillas, van con un objetivo: bajar de peso. Aunque la norma es que vayan en busca de lograr una meta física, asegura que una vez empiezan, terminan aprendiendo que se trata de mucho más que eso, de un cambio interno.

Por tanto, uno de los cuestionamientos que invita a hacerse es: ¿tiendes a comer según tus emociones? Y es que, según señala, nuestra cultura está bien atada a esta práctica de comer para consolarnos o comer para premiarnos, incluso como demostración de amor.

“En muchas ocasiones comemos como mecanismo de defensa, para lidiar con la vida, para lidiar con el estrés, la tristeza, la felicidad y el dolor. Desde pequeños nos acostumbran, si lloramos nos meten la botella, por ejemplo. Es un hábito bien difícil de romper porque cuando ya estamos en la adultez, podemos enfrentar el problema de la obesidad, al estar predispuestos a resolver todo con comida”, destacó la nutricionista y dietista licenciada, además de estar registrada en Estados Unidos, quien es autora del libro “En forma para siempre”.

PUBLICIDAD

Distingue hambre fisiólógica y el hambre emocional

De manera sencilla, esta nutricionista explica que el hambre fisiológica es cuando la comida normal y balanceada te satisface. En cambio, si es hambre emocional, es querer una comida específica, con la que comes y comes, y, sin importar cuánto comas, no te satisface.

“Yo luché con mi peso toda mi vida, porque yo comía por las emociones, para saciar un vacío que yo sentía. Cuando es hambre emocional, tú quieres algo específico, ese ‘comfort food’, o esa comida que te va a llenar un vacío emocional o a ayudar en momentos de felicidad, es como un hambre específica. Ese tipo de hambre es peligrosa porque es la que tú estás buscando para remediar algo, ya sea una felicidad o una tristeza. Ahí es donde se convierte en un problema porque las personas empiezan a caer en problemas de sobrepeso y obesidad. Yo era de las que a las 3 de la mañana me daba unos atracones de comida cuando tenía estrés por el trabajo, por la universidad o por cualquier problema”, detalló a El Nuevo Día.

Para no caer en esta práctica, recomienda algunas estrategias de autoanálisis que ella misma puso en práctica y le funcionó, un acrónimo al que llamó PRAP para distinguir si es el hambre emocional es la que te está acechando.

P – Pregúntate, ¿lo que siento es hambre fisiológica o emocional? ¿Qué me está pasando en este momento de mi vida? ¿Quiero ocultar esta esta emoción o esta ansiedad con comida? Hazte preguntas sobre cómo te estás sintiendo en ese momento. ¿Por qué me estoy sintiendo fuera de control? Es indagar en el momento en uno mismo: ¿Qué es lo que me trajo hasta aquí? ¿Qué me tiene sintiéndome con tanta ansiedad?

PUBLICIDAD

R- Reconoce la emoción, si es porque estás aburrido, si sientes coraje, felicidad, tristeza o miedo, entre otras.

A- Acción, que te lleve a trabajar esa emoción que lograste identificar. ¿Cómo puedo trabajar esta emoción sin utilizar comida? ¿Qué es lo que en realidad yo necesito? ¿Tengo que llorar? ¿Tengo que reír? ¿Tengo que brincar? ¿Tengo que abrazar a alguien? ¿Tengo que hablar? Así que, se trata de tomar una acción que no tenga que ver con comida.

P- Perdonarte - Perdonarnos porque en este proceso de preguntarnos y hacer ese autoanálisis, puede que volvamos a fallar y nos demos el atracón. Se trata de perdonarse y tratar de resolverlo de una manera diferente en una próxima ocasión. Hay que saber perdonarnos y amarnos en el proceso porque estamos en un aprendizaje constante.

“Cuando tú empieces un plan de alimentación, sea el mío o el de quien sea, no puedes empezar con la mentalidad de que tienes un inicio y un fin. No, eso es algo para toda la vida y es algo que tú tienes que poder sostener. Si tú empezaste un plan y es muy difícil, muy restrictivo, déjalo porque es mejor que lo detengas empezando, a que bajes libras mal y las vuelvas a recuperar a los meses porque entonces lo que estás haciendo es que cada vez que haces dietas locas o dietas mal hechas, estás perdiendo más masa muscular, en vez de perder grasa, y esa masa muscular que pierdes es bien difícil recuperarla mientras vamos envejeciendo”, manifestó la nutricionista y diestista.

PUBLICIDAD

De igual modo, compartió otro acrónimo que suele compartir con sus pacientes, al que llama PEC, sobre cómo usas la comida cuando tienes un hambre emocional, si como pastilla, escape o castigo.

P – Pastilla o un medicamento para calmar un dolor.

E - Escapar, para sentirte que estás lejos del problema que tienes.

C – Castigo, porque tienes tantas emociones que quieres satisfacerlas hasta el nivel de sentirte mal con la comida.

“La comida no está diseñada para nada de eso. Está diseñada para nutrirnos, para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente”, sentenció Didier Casillas.

Asimismo, enfatizó en la importancia de aprender a identificar cuáles son tus desencadenantes o detonantes, como por ejemplo: problemas familiares, no te gusta tu trabajo, cansancio, problemas de pareja y problemas de salud, entre otros.

“Lograr identificar esos detonantes que son los que te causan querer comer emocionalmente, es esencial para poder trabajarlos para evitar seguir luchando con ellos. En muchas ocasiones lo ideal es buscar ayuda terapéutica para poder manejarlo”, agregó.

No obstante, indica que, si lograste identificar un detonante para darse un atracón, aconseja que siempre tengas meriendas saludables y te asegures de tener proteínas en el desayuno, el almuerzo y la cena, con por lo menos entre 30 a 50 gramos de proteína, ya que esto ayudará a sentirte satisfecho, a estar saludables y proteger tu masa muscular.

“Pueden hace una tortilla de media taza de clara de huevo, o incluir una fruta alta en fibras como manzana, pera, blueberries o strawberries, antes de cada una de tus comidas, pues te hará sentir lleno antes de comer”, aconsejó.

PUBLICIDAD

“Otra cosa importante es no eliminar los carbohidratos porque muchas de esas claves de alimentación que te eliminan algún grupo de alimentos. Que ya como que mentalmente tú te sientes restringido. Lo que te dicen que tú no puedes comer es lo que más tú vas a querer comer”, mencionó.

Por tal razón, insta a asegurarte de no eliminar ningún grupo de alimentos, incluyendo los carbohidratos, ya que son bien importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Señala que es cuestión de comerlos en el momento correcto y estratégicamente.

“A mis pacientes yo nunca les hablo de calorías porque las calorías pueden ser algo adictivo. Para mí es más importante los nutrientes que las calorías. A mí me gusta más que ellos se enfoquen en que coman proteína, fibra y grasas saludables, y que no se enfoquen en que esta comida tiene que tener 500 calorías. Porque 500 calorías de chocolate y de chuchería no es lo mismo que 500 calorías de proteína, fruta o avena, es bien diferente. Va a depender de la fuente que venga. Tienes que incluir todos los grupos de alimentos si tú quieres que sea algo sostenible”, amplió esta profesional de la salud con más de 10 años de experiencia, ayudando a miles de personas a alcanzar la salud y un peso saludable.

Otros consejos

No comer directo desde el empaque. Si tienes la bolsa ahí frente a ti, comerás todo lo que tú quieras. Porciónalo de acuerdo con la tabla de nutrición.

Evita comer mientras estás distraído. Ya que cuando estamos ahí quizás comiendo con el celular o viendo televisión, se suele comer desmesuradamente y es probable también que sigas con hambre cuando terminaste. Así que presta atención y disfruta de la comida, de gozar del privilegio de poder comer y nutrir tu cuerpo.

Haz ejercicios de fuerza. Te van a ayudar a sentirte con menos apetito y a drenar emociones.

El ejercicio cardiovascular es una buena forma de distraer nuestra mente de esa hambre emocional.

Incluye también grasas saludables en tu dieta, como el aguacate, pues son importantísimas para la creación de hormonas y que funcionen bien. Las hormonas son hechas con grasas. Si eliminamos toda la grasa, vamos a tener esas emociones revueltas.

Practica la “estrategia del 1, 2, 3″ cuando tengas ansiedad de comer. Primero, piensa en una persona a la que puedas llamar, hablarle y desahogarte. Segundo, hacer dos actividades en ese mismo momento para calmar la ansiedad o alguna otra emoción que estés experimentando, como salir a caminar, cantar una canción, hacer 10 squats, lo que ayudará a distraer tu cerebro de querer como que comer cuando tú sabes que no hay hambre. Y tercero, usa un mantra o alguna frase que tengas en tu mente, que te puedas decir a ti mismo repetitivamente. Esto te acordará que se trata de un hambre emocional y puedes salir de eso. Puedes usar la del acrónimo PEC: “pastilla, escapo o castigo”.

“En forma para siempre”, libro de la nutricionista Sheila Didier. (Suministrada)

Lanzamiento de su libro

“En forma para siempre” es su primer libro, que estará presentando este próximo domingo, 20 de octubre a las 3:30 p.m. en Casa Norberto, Plaza las Américas.

En su libro, Didier Casillas expone un sistema revolucionario y realista que a las personas les permita ajustar y hacer cambios necesarios a su estilo de vida, para una transformación total y permanente.

PUBLICIDAD

“Hay un universo de ofertas para perder peso, cargadas de mitos y errores, que solo distraen y frustran a quienes lo intentan una y otra vez. Sin embargo, la clave del éxito está en desarrollar una relación saludable con la comida, en dejar de ser esclavos de nuestras emociones y del número que marca la balanza. En estas páginas encontrarás las herramientas para cambiar tu estilo de vida, lograr al fin tu libertad emocional y física, ¡y dominar de una vez por todas tu peso!”, sostuvo la autora, quien enfatizó que su sistema permite disfrutar de comidas deliciosas, combinadas de manera estratégica para perder grasa.