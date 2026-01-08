Año nuevo, amor nuevo: seis consejos clave para alcanzar el amor real

“Año nuevo, vida nueva”, reza el conocido lema. Y ¿por qué no añadirle otro propósito ilusionante, quizá el más importante de todos?: ¡Amor nuevo!.

El primer domingo de enero se celebra, de manera informal, porque aún no ha sido establecida como una conmemoración oficial, el ‘Dating Sunday’ o ‘Domingo de Citas’, fecha elegida para poner de relieve el lapso anual de máxima actividad en línea que registran las aplicaciones (‘apps’) de citas, que tiene lugar durante las primeras semanas de cada año.

Durante esa conmemoración, impulsada en parte por el marketing, pero también por algunas estadísticas y datos que recopilan las compañías, se muestran mucho más activos que en otras etapas del año, los usuarios de las ‘apps’ y plataformas destinadas conectar a las personas que buscan establecer relaciones románticas o de amistad, según informan.

PUBLICIDAD

Ese día, en particular, y durante el mes de enero en general, aumentan las interacciones y el intercambio de mensajes entre quienes buscan pareja a través de internet, así como los “likes” o “me gusta” (que indican que dos personas que sienten cierta atracción entre si quieren ‘hacer match’, es decir comenzar a hablar para ver si surge una relación), según la ‘apps’.

Desde las ‘apps’ de citas más populares señalan que el domingo del ‘Dating sunday’, es uno de los días en que más gente utiliza sus aplicaciones, los usuarios son más propensos a responder y entablar conversaciones y se registran más solteros en las plataformas, mientras que en los domingos de enero hay una mayor interacción, tanta que los llaman ‘los domingos del amor’.

“El nuevo año marca un cambio de capítulo, ofrece la oportunidad de un reinicio, y trae esperanza, promesas de renovación y nuevos comienzos en las vidas amorosas para quienes buscan conectan con los demás. L@s solter@s desean vivir nuevas experiencias, conocer gente nueva, incluida su media naranja ideal”, según especialistas del sector.

Más de la mitad de las personas adultas, en concreto el 59%, creen que las ’apps’ de citas pueden conducirlos al amor real, un amor con profundidad emocional, en el que serán amados por lo que realmente son, podrán construir algo auténtico con alguien que les entienda, y se sentirán emocionalmente seguros y comprendidos, según una encuesta en línea de Bumble.

El estudio de esta ‘app’ de citas revela que muchos usuarios ya han visto confirmada esta creencia, ya que uno de cada cinco (19%) asegura haber vivido en una ‘app’ una experiencia que le devolvió la fe en el amor, mientras que casi la mitad (44%) conoce a alguien que encontró pareja a través de ellas y un 20% lo ha experimentado personalmente.

PUBLICIDAD

Se trata de conclusiones reveladoras de un cambio significativo en la forma en que las personas se sienten respecto del amor moderno, y muy representativas, ya que son el resultado de una encuesta efectuada a 10,833 adultos (mayores de 18 años) de EE. UU., Reino Unido, España, Australia, India, México, Francia y Alemania, según informa Bumble (https://bumble.com/es).

Como parte de su campaña global ‘For The Love of Love’, esta plataforma presenta un nuevo centro de consejos disponible dentro de la ‘app’, para ayudar a las personas a desenvolverse en el mundo de las citas modernas con mayor claridad y seguridad, que incluye contenidos de reconocidos expertos en relaciones.

En ese espacio los usuari@as puede acceder a recomendaciones para que sus interacciones en línea sean más humanas, accesibles y cercanas, formuladas por especialistas como Jillian Turecki, (www.jillianturecki.com), Kier Gaines (https://kiergaines.com) y Shan Boodram (www.loversbyshan.com).

Seis consejos clave para alcanzar el amor real

La orientadora Shan Boodram comparte, a petición de EFE, seis consejos fundamentales acerca de qué hacer y qué evitar para encontrar un amor real y transformador en una ‘app’ de citas.

Muestra tu verdadero yo desde el principio.

“Tu perfil en tu ‘app’ de citas debe ser como una carta de amor, no un cartel publicitario. El propósito no es atraer la mayor atención posible, sino llamar la atención de aquellas personas realmente compatibles contigo, con tu yo más auténtico y sin filtros”, recomienda Boodram.

Ten claras tus intenciones, pero ábrete a lo inesperado.

“Mantén claros tus objetivos respecto de lo que buscas en una pareja, pero mantente abierto a las conexiones inesperadas. A menudo, las experiencias más significativas son las que no planeas”, señala esta ‘coach’ de relaciones.

PUBLICIDAD

Boodram también recomienda “organizar dentro de tu propia ciudad, un calendario de eventos que encajen dentro de tu presupuesto a los que quieras asistir. No necesitas encontrar una pareja perfecta que sea prometedora para el futuro. Basta con que encuentres alguien que comparta tu interés en ese plan y con quien puedas pasar un buen rato”, señala.

Utiliza una lista enfocada de “sentirse bien”.

Boodram recomienda encabezar la lista de prioridades que compartes en línea en tu ‘app’ de citas con la frase ‘Quiero sentir lo bueno que puede llegar a ser el amor para mí’, y a partir de ahí, añadirle las palabras que mejor representen para ti cómo es un amor sano y expansivo”.

También sugiere el siguiente ejercicio: “Imagina un martes por la noche cenando de forma sencilla con tu futura pareja. Te das cuenta de que no puedes dejar de sonreír. ¿Qué estás sintiendo en ese momento? ¿Cómo te hace sentir esa persona en general?

Establece claramente los límites y respétalos.

“Expresar con claridad unos límites, no sirve para excluir, sino para crear un marco que mantenga la relación en equilibrio, y evitar malentendidos y resentimientos acumulados. Si decir “estos son mis límites” no te resulta natural, puedes probar con “esto es lo que necesito para ser mi mejor versión estando contigo. Ahora, cuéntame qué necesitas tú”, aconseja Boodram.

Muestra tu mejor versión, también en tu perfil.

“Asegúrate de que tus fotos en la ‘app’ de citas reflejen tanto tu atractivo como tu personalidad. Combina imágenes en las que te veas bien con otras que muestren tus aficiones y aqeullo que te define”, sugiere esta ‘coach’ especializada en relaciones.

Ve despacio y disfruta del camino.