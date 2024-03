Disfunción eréctil: causas, respuestas y recomendaciones de una sexóloga

Hoy nos adentraremos en el tema de la disfunción eréctil para ofrecer algunos consejos a un lector que envió su pregunta al correo electrónico.

“ ¿Es normal que a mis 55 años tenga que recurrir a la medicación para tener relaciones sexuales? Soy una persona saludable, no sufro de diabetes, alta presión, voy a la pista a correr, no fumó consumo alcohol socialmente, inclusive yo podido tener erecciones cuando me llegan diferentes clases de estímulos, ¿es normal y tendrá remedio? ” Lector de El Nuevo Día

¡Hola, querido lector! Gracias por compartir su pregunta.

Bueno, aunque no cuento con todos los detalles necesarios y no has especificado tu situación con claridad, me atrevo a suponer que estás enfrentando dificultades para mantener firmeza en la erección en el momento adecuado, pero que en ciertas circunstancias todavía ocurren. También, que es posible que estés tomando medicamentos o piensa recurrir a ellos.

La disfunción eréctil siempre aparece en el momento menos oportuno. Pero, te cuento que no estás solo. Esta es la segunda complicación sexual más común en hombres (la primera es la eyaculación precoz) y puede ser causada por múltiples razones. Algunas de estas son:

ansiedad y/o depresión,

distracciones, abuso de alcohol o drogas,

efectos secundarios de medicamentos,

deficiencia hormonal,

falta de deseo sexual o una excitación adecuada

La edad no es una razón para que la vida sexual termine. Claro, puede haber algunos cambios en el cuerpo y mente a medida que pasan los años, pero eso no significa que debemos resignarnos. De hecho, el 90% de las personas con pene entre los 35 y 55 años experimentarán algún fallo en la erección en algún momento y en la mayoría de los casos puede considerarse una complicación sexual temporera causada por problemas psicológicos o de la relación de pareja, y no necesariamente fisiológicos.

Sé que culturalmente el pene es el protagonista del sexo y que siempre debe estar listo para la acción, pero a veces necesita un poco de ayuda. El órgano sexual más importante del cuerpo es el cerebro y pretender que este no controle nuestra respuesta sexual, solo contribuye a elevar los niveles de ansiedad y más fallas de erección por miedo y vergüenza.

Así que, ¿qué hacer? Te comparto algunas recomendaciones que podrían ayudarte a encontrar las respuestas y tomar acción para esta condición que, en la mayoría de los casos, ¡tiene solución!

1. Lo más importante es visitar a tu médico. Este puede ser un médico generalista, urólogo, endocrinólogo u otro especialista en antienvejecimiento. A partir de los 40 años, es normal que el cuerpo produzca menos testosterona y, tener altos niveles de cortisol, mala alimentación o ciertos estilos de vida pueden jugar en contra del deseo sexual y la dificultad en alcanzar altos niveles de excitación. Saber que los niveles hormonales están adecuados para su edad, es algo que se debe considerar.

2. Cuando se vive en una relación de pareja a largo plazo, cualquier complicación sexual que afecta las relaciones sexuales es un asunto que debe atenderse en pareja. En muchas ocasiones, los problemas como la falta de conexión emocional o poca o ninguna comunicación sexual son denominadores comunes cuando no se tiene una vida sexual satisfactoria.

3. Si los problemas de erección solo ocurren durante el sexo con la pareja pero no así durante la masturbación en solitario, es posible que la causa esté en algunos estresores o problemas emocionales.

4. Es común que cuando existe el temor de perder la erección se intente apresurar e ir directo a la penetración. Error. Llevar nuestra mente y cuerpo a altos niveles de excitación es lo ideal. ¿Por qué? Porque transicionar a la penetración con prisa, ansiedad y desesperación por terminar, es contraproducente. Si mides los niveles de excitación del uno al 10, intenta elevarlos al ocho antes de ir al siguiente paso. Enfócate en el placer. La prisa mata la pasión.

5. En algunos casos, sugiero eliminar el sexo con penetración de la ecuación, ya que el sexo se vuelve un acto de prueba en la que crees que apruebas o te cuelgas. Pueden recurrir a darse mensajes sensuales en donde ambos están desnudos y juegan a descubrir otras zonas erógenas fuera de los genitales. Estas prácticas sensuales y eróticas pueden ayudarlos a disfrutar del placer de otra forma, conocerse mejor, elevar los niveles de excitación y reducir la presión o miedo a la falta de erección, porque la penetración no es algo que se está buscando en ese momento.

6. No necesitas un pene erecto para satisfacer a tu pareja. Si no logras mantener una erección y estás en pleno acto sexual, no pasa nada. Concéntrate en darle placer a tu pareja o solicita claramente qué otro tipo de estimulación placentera o erótica deseas. Ver el pene cómo la única herramienta de placer en el cuerpo indica falta de autoconocimiento. ¡Esto es una oportunidad para descubrir nuevos gustos sexuales!

7. ¿Tienes erecciones matutinas? Esto es un dato importante que tu médico debe saber porque podría estar asociado a deficiencia de testosterona, problemas cardiovasculares, sedentarismo, entre otros. O, si duermes con una pareja, pregúntale si durante la noche tienes erecciones involuntarias.

8. Intentar estimular un pene flácido no funciona. Involúcrate en prácticas de tacto sensual que provoquen placer y excitación.

9. Los medicamentos como viagra o cialis no son una varita mágica. Aunque sí ayudan a fortalecer y mantener la erección, no influyen en el deseo sexual o en la excitación. Se logra una erección, pero no un sexo placentero para ti y tu pareja. Estos tratamientos médicos deben combinarse con terapia sexual dado a que, por un lado ofrecen cierta seguridad en el desempeño, mientras que por otro, se identifican las posibles razones emocionales, de la relación de pareja, tabúes y otros factores que podrían ser detonantes cruciales.

10. Y una muy importante: ¡no te mediques por tu cuenta! Comprar las famosas pastillas que venden sin receta, puede ser contraproducente e incluso, empeorar tu situación.

Mira la disfunción eréctil como un problema situacional y no como parte de la edad. Buscar ayuda a tiempo y con profesionales, es el primer paso para atender tu situación.

Espero haber respondido tu pregunta.

Josie Edmée

