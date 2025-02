Experta comparte las 5 mejores maneras de expresar el amor

“El amor es un requisito indispensable, pero no suficiente, en una relación, porque no lo puede conseguir ni garantizar todo”, señala Portillo, licenciada en psicología y posgraduada en Terapia Sexual y de Pareja y en Psicoterapia Integradora Humanista, que ejerce como psicoterapeuta de adultos y parejas.

De esta manera, podremos evitar malestares que surgen de hablar distintos idiomas amorosos y que se reflejan en reproches como los siguientes: “me hace muchos regalos pero nunca me dice que me quiere”, “me dice que me quiere pero no es capaz de venir a verme cuando yo no puedo ir” o “hace muchas cosas por mí, pero apenas me toca”, apunta.