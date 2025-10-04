¿Las parejas nunca deberían irse a la cama enojadas?

Es tarde en la noche y has estado preocupado todo el día por algo que tu pareja hizo para molestarte. El momento de resolverlo es ahora porque, como todo el mundo sabe, nunca debes irte a la cama enojado, ¿verdad?

Aunque es una sabiduría convencional, muchos expertos en relaciones dicen que aferrarse a esa regla es contraproducente. Incluso puede dañar la relación.

“Está completamente mal”, dijo Samantha Whiten, psicóloga clínica en Maryland. “Todo lo que hace es asegurarse de que las personas estén peleando cuando están cansadas”.

En cambio, las parejas pueden aprender hábitos que les ayuden a descansar mientras impulsan la relación a largo plazo.

Nadie quiere irse a la cama enojado

Es comprensible que se quiera discutir un problema antes de dejar que se agrave, dijo Whiten, pero no es realista esperar que los conflictos se resuelvan rápida y amorosamente antes de quedarse dormido.

“Eso suena bien”, dijo. “Pero eso es como un cuento de hadas”.

Algunas fuentes atribuyen el origen de la frase al libro de Efesios del Nuevo Testamento. Las traducciones varían, pero es alguna versión de: “Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestra ira”.

El problema es que las parejas no deberían pelear cuando están “emocionalmente desreguladas”, dijo Whiten. Se refirió al acrónimo HALT, un recordatorio común en terapia de que las personas deben evitar discusiones serias cuando tienen hambre, están enojadas, solas o cansadas. Muchas personas también beben alcohol por la noche, lo que no ayuda a crear un ambiente tranquilo.

“Es más probable que digan y hagan cosas impulsivamente de las que puedan arrepentirse”, dijo.

¿Qué deberías hacer en su lugar?

Discutir los problemas por la noche puede parecer más fácil porque es cuando tu pareja está más disponible, dijo Sabrina Romanoff, psicóloga clínica en la Ciudad de Nueva York.

Pero es mejor reconocer que algo necesita ser discutido, hacer una pausa y fijar un momento para volver a ello, dijo. Eso podría significar almorzar o tomar un café juntos al día siguiente, o en cualquier momento en que no tengas que salir corriendo.

La clave es cumplirlo.

“Habla de una habilidad, de confiar en que tu pareja realmente va a volver a esto que es realmente importante para ti”, dijo Romanoff, añadiendo que la mayoría de las parejas tienen que practicar eso.

También se trata de entender a tu pareja y ser empático con lo que cada uno necesita. Cuando una pareja necesita espacio, corresponde a la otra persona no interpretar ese espacio como rechazo, dijo Romanoff.

¿Cuál es la diferencia entre una pausa y evitar?

Whiten dijo que muchas parejas en su consulta tienen al menos una persona que siente que no podrá dormir hasta que resuelva una pelea. Eso es a menudo un signo de ansiedad y una incomodidad con la incertidumbre.

“La gente necesita aprender individualmente cómo pueden regularse a sí mismos y decirse a sí mismos que está bien”, dijo. “La idea de ser capaz de calmarse a sí mismo es realmente clave”.

Lo contrario, la evitación, no es mejor. Muchas personas pueden necesitar espacio para procesar una discusión, pero están obligadas a volver más tarde con su pareja para abordar el tema.

El objetivo es que ambas personas se sientan lo suficientemente seguras como para reconocer el desacuerdo, recordar que su relación es más importante que una discusión y acordar hablar de ello más tarde, dijo Whiten. “Cuando la gente puede aprender a hacer eso, es realmente transformador”.

Detén las discusiones antes de que comiencen

Romanoff sugirió que las parejas establezcan controles regulares. No tienen que hablar de los peores problemas de sus vidas en un momento dado, pero deben crear el hábito de pequeños gestos de comunicación.

Incluso preguntar regularmente cómo fue el día de tu pareja crea una especie de andamiaje de seguridad emocional, dijo. Crea el espacio para abordar los problemas.

Cuando haya un problema, utiliza las declaraciones “yo”, sé claro sobre lo que necesitas e intenta crear un plan sobre cómo la otra persona puede cumplirlo, dijo. Una petición planteada en un momento apropiado a menudo será mejor recibida.