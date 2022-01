Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

¿Alguna vez has visto un pájaro corriendo por la calle? ¡Claro que no! Un pájaro, desde que sale del cascarón sabe que su naturaleza es volar y su instinto le dice que tiene el poder para hacerlo. Sin embargo, si lo enjaulan, aunque tenga la capacidad para alcanzar grandes alturas, no puede porque su encierro no se lo permite.