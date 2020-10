Una investigación de Universidad de Puerto Rico en Cayey (UPRC) con el propósito de identificar y desarrollar nuevos tratamientos contra enfermedades neurodegenerativas, ha dado resultados muy positivos, según anuncia la institución educativa en una comunicación escrita.

Según la información, los profesores Luis Negrón y Dalvin Méndez junto a sus estudiantes subgraduadas, Alondra López y Ariana de Jesús, han logrado sintetizar dos derivados de nanopartículas con el propósito de estudiar el transporte de medicamentos hacia el cerebro. El estudio es parte de una investigación colaborativa con instituciones dedicadas a la investigación molecular y biomédica en Puerto Rico y Estados Unidos.

“Estos hallazgos abrirán las puertas para el desarrollo de nuevas terapias y colaboraciones interdisciplinarias para aplicaciones en pacientes que sufren trastornos como infartos isquémicos cerebrales. En la actualidad hay un gran desarrollo de medicamentos para pacientes que sufren condiciones que afectan el sistema nervioso. Sin embargo, es un reto que estos medicamentos lleguen al cerebro debido a que no logran cruzar la barrera hematoencefálica”, explica en el comunicado el profesor Luis Negrón del Departamento de Química de la UPR-Cayey. Según el investigador, esta barrera actúa como agente protector del cerebro restringiendo el acceso de ciertas sustancias mientras permite acceso a otras.

“Esta propiedad dificulta la entrada de muchos tratamientos que pudieran ser efectivos para mejorar enfermedades del sistema nervioso central”, añade.

Mientras, el profesor Dalvin Méndez indica que están trabajando en modelaje computacional de moléculas orgánicas con el propósito de facilitar el diseño teórico de nuevos derivados que puedan formar nanopartículas capaces de encapsular medicamentos. “Gracias a este esfuerzo hemos podido identificar interacciones intermoleculares que son clave para el autoensamblaje de estos sistemas en la escala nanométrica”.

Además, se informa que, como parte de otros proyectos colaborativos que abordan derivados para tratar la inflamación del cerebro, los profesores han sido invitados a someter una propuesta al “PR Science, Technology and Research Trust”. “Actualmente uno de nuestros proyectos de colaboración fue invitado como parte de 70 propuestas relacionadas a la innovación y desarrollo de tecnologías que contribuyan a la economía de Puerto Rico. Este subproyecto es una colaboración con facultativos del Departamento de Neurociencias de la Universidad Central del Caribe (UCC, Bayamón), en el cual también participan estudiantes subgraduados de nuestro recinto”, señala el profesor Méndez.

Según la información se trata de uno de varios proyectos auspiciados por las propuestas del Fondo Institucional para el Desarrollo de la Investigación, la Creación y el Servicio Comunitario (FIDI), Center of Biomedical Research Excellence y el Advancing Competitive Idea Network of Biomedical Research. Esto incluye el uso del High Performance Computing Facility donde se realizan estudios computacionales para el diseño de estos derivados. También cuentan con el apoyo técnico del Licenciado Bismark Madera del Neuroimaging and Electrophysiology Facility (NIEF) el cual está reconocido por Nikon Instruments como uno de sus centros de excelencia a nivel internacional.