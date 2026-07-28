¿Cuántos días se puede guardar el pollo cocido en la nevera?

Preparar pollo de más para tener comida lista durante la semana es una práctica habitual. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes es cuánto tiempo puede conservarse en la nevera sin que represente un riesgo para la salud. Aunque el aspecto y el olor suelen ser las primeras señales que se observan, no siempre son indicadores confiables de que el alimento sea seguro para consumir.

Los especialistas advierten que no todos los microorganismos que contaminan los alimentos son fáciles de detectar. Mientras que aquellos responsables de la descomposición suelen producir olores desagradables, moho o cambios en la textura, los patógenos que pueden provocar enfermedades, como la salmonella o la listeria, generalmente no alteran el sabor, el aroma ni el aspecto del alimento.

Por eso, la mejor forma de prevenir una intoxicación alimentaria es respetar los tiempos de conservación recomendados y mantener una correcta refrigeración, especialmente en el caso de niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con el sistema inmunológico debilitado.

De acuerdo con las recomendaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el pollo cocido puede conservarse entre tres y cuatro días en la nevera siempre que se almacene correctamente. Pasado ese plazo, aumenta el riesgo de que proliferen bacterias que podrían afectar la salud, incluso si el alimento parece estar en buen estado.

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Cómo conservar el pollo de la mejor manera

Para conservarlo de manera segura, es importante guardarlo en recipientes herméticos o bien tapados y mantener la nevera a una temperatura igual o inferior a los 40 °F. Además, el pollo cocido no debería permanecer a temperatura ambiente durante más de dos horas, o más de una hora si el ambiente supera los 89.6 °F

Los expertos también recomiendan evitar la contaminación cruzada, es decir, que el pollo entre en contacto con alimentos crudos o superficies que no estén correctamente higienizadas.

Más allá de la seguridad alimentaria, el tiempo también influye en la calidad del producto. Con el paso de los días, el pollo puede perder humedad y modificar su sabor debido a la oxidación de sus grasas. Para minimizar ese efecto, el consejo de los expertos es condimentarlo con hierbas y especias con propiedades antioxidantes, como romero, orégano, laurel, eneldo o cúrcuma.

También se recomienda almacenarlo en recipientes bien cerrados para reducir el contacto con el oxígeno y consumirlo lo antes posible.