Consejos útiles para aprovechar al máximo la nevera y alargar la vida útil de los alimentos

Después de elegir cuidadosamente los productos más frescos en el mercado, la gente se enfrenta en casa a aún más opciones con verduras, frutas, carne y productos lácteos que pueden ayudar a prolongar la frescura, minimizar el desperdicio y prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos.

Existen varios métodos para almacenar y conservar alimentos, como el enlatado y el encurtido de productos, la congelación de ingredientes sobrantes y el almacenamiento de alimentos en la nevera. Aunque la refrigeración es eficaz y la mayoría de los hogares disponen de este electrodoméstico, los expertos afirman que la mayoría de las familias se limitan a ponerlo y olvidarse de él.

“Almacenar los productos perecederos en condiciones de refrigeración es el primer paso, pero es necesario estar atentos al tiempo que llevan preparados, expuestos al aire y almacenados ciertos alimentos. Los alimentos refrigerados aún pueden desarrollar moho y microorganismos peligrosos como la listeria, la salmonela y la E. coli, por lo que los consumidores deben mantenerse alerta y tomar las precauciones necesarias”, declaró Emily Hilliard, secretaria de prensa del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Esto es especialmente importante durante las fiestas, cuando la gente compra más y espera que las comidas duren. Según Diane Beckles, profesora de la Universidad de California en Davis que estudia la calidad de las frutas y verduras, planificar recetas, comprar menos y ser creativo con las sobras puede ayudar a reducir el desperdicio de alimentos. Estas medidas también pueden ayudar a estirar los presupuestos de los compradores, especialmente con la inflación en aumento y la ayuda federal para alimentos amenazada por el cierre del gobierno.

Preparar los alimentos para la refrigeración

Según los expertos, la conservación adecuada de los alimentos empieza antes de que éstos lleguen a la nevera. Compre los productos antes de su fecha de caducidad, que indica a las tiendas cuánto tiempo deben tenerlos a la vista y no es una fecha de seguridad. Siga las instrucciones de manipulación y coloque los alimentos en la nevera antes de que transcurran dos horas desde que están a temperatura ambiente. Otros consejos son mantener limpios los electrodomésticos, limpiando los derrames, especialmente los de carne descongelada, y desechar los alimentos en mal estado. El Departamento de Energía recomienda mantener la temperatura de la nevera entre 35-38 grados Fahrenheit (1,7-3,3 grados Celsius).

Las redes sociales ofrecen un sinfín de consejos para que los alimentos duren más, como limpiar las frutas antes de refrigerarlas y guardarlo todo en recipientes de plástico o cristal. Pero los expertos afirman que no hay una única forma correcta de conservar muchos alimentos.

Para Wyatt Brown, profesor emérito de la Universidad Politécnica Estatal de California en San Luis Obispo, todo se reduce a conocer la temperatura y la humedad relativa a la hora de almacenar los productos. A partir de ahí, “la cosa se refina” e incluye consideraciones como el espacio de almacenamiento, el horario de las comidas y las preferencias personales.

Para Beckles, lo más importante es comer más frutas y verduras, sin preocuparse tanto por cómo se almacenan. “Yo recomiendo no guardar los tomates en la nevera, pero hay gente que se siente mejor haciéndolo”, dice. “No van a saber tan bien, pero si se los comen y obtienen los nutrientes, qué más da”.

Frutas y verduras

La mayoría de los productos, como frutas, verduras, hortalizas de hoja verde y hierbas aromáticas, están vivos. Los expertos afirman que refrigerar los productos puede retrasar su deterioro, si se hace correctamente. Brown, que estudió tecnología post-cosecha y enseñó durante 31 años, dijo que la refrigeración también puede mantener la nutrición y prolongar la vida útil.

Los expertos recomiendan utilizar los cajones de la nevera para separar frutas y verduras y controlar la humedad. Mantenga las bayas secas y lávelas justo antes de comerlas. Refrigera el brócoli, las zanahorias y las judías verdes, y guarda las verduras de hoja verde en bolsas de plástico o papel para evitar que se marchiten.

Algunos productos, como los tomates, las peras y las manzanas, emiten gas etileno a medida que se estropean, lo que hace que las frutas y verduras de alrededor maduren más rápidamente, por lo que los expertos recomiendan deshacerse de los alimentos podridos para mantener frescos los demás. Cebollas, ajos, manzanas, nectarinas, cítricos y calabazas pueden dejarse en la encimera.

Brown aconseja guardar las cebollas y las patatas fuera de la nevera para evitar que broten raíces de los bulbos. “Si se guardan las patatas en la nevera durante mucho tiempo, el almidón se descompondrá en azúcar, y la reacción de Maillard podría hacer que los azúcares produjeran pigmentos oscuros al cocinarlas”, dijo, explicando que la reacción causa manchas oscuras en las patatas cocidas.

Proteínas, incluidas las carnes, los huevos y las legumbres.

La carne cruda debe permanecer refrigerada y no dejarse a temperatura ambiente durante más de dos horas, o una hora si supera los 90 grados Fahrenheit (32 grados Celsius), dicen las agencias federales de salud. Evite descongelar la carne en la encimera y déjela marinar en la nevera, dicen los expertos. Cuando se coloquen en la nevera, las carnes deben almacenarse en la parte inferior para evitar la contaminación cruzada por goteos o derrames.

Las guías de seguridad alimentaria de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y del Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura sugieren almacenar los huevos en los estantes centrales o traseros en lugar de en la puerta, donde la temperatura es más cálida. Evite lavar los huevos, ya que se elimina su capa protectora natural, denominada “pruina”. Los huevos frescos de granja sin lavar pueden conservarse a temperatura ambiente, pero la refrigeración prolonga su vida útil.

Productos lácteos, leche y quesos

La leche, el yogur y los quesos deben refrigerarse. Según los expertos, el yogur es un producto listo para el consumo que puede almacenarse en los estantes superiores de las neveras. En cambio, los quesos no deben guardarse en los estantes superiores ni en la puerta, donde la circulación de aire podría resecarlos. Los expertos señalan que las leches de soja, coco y frutos secos también deben refrigerarse pero, dependiendo del envase, pueden conservarse a temperatura ambiente hasta que se abran.

Pan, cereales y arroz

La FDA desaconseja refrigerar el pan, ya que puede secarse y ponerse rancio. Sin embargo, la refrigeración ralentiza el crecimiento de moho en climas húmedos, y la congelación conserva la calidad hasta seis meses. Los alimentos no perecederos, como el arroz, la pasta y la harina, pueden conservarse a temperatura ambiente.

Otros

Las comidas listas para consumir y las sobras pueden almacenarse en los estantes superiores para un acceso rápido y cómodo, mientras que los aliños, condimentos y bebidas no lácteas pueden guardarse en la puerta, donde hace más calor. Según el USDA, las sobras pueden conservarse en la nevera de 3 a 4 días o congelarse de 3 a 4 meses. El almacenamiento del alcohol depende del tipo, de si está abierto y de si contiene lácteos o fruta. El vino abierto debe refrigerarse de lado para ralentizar la oxidación y mantener el corcho húmedo.

