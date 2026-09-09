¿Algunos sonidos te resultan insoportables? Lo que ocurre si sufres de misofonía

¿Had llegado a sentir ira al escuchar cómo respira la persona sentada a su lado? ¿Has discutido con tu pareja debido a la irritación que te provoca escucharla masticar? ¿Te sientes tenso por el sonido de los pasos de tu vecino, un golpe repetido o un ruido constante que nadie más que tú pareces percibir?

Quien ha experimentado este tipo de situaciones, o en algún momento ha sentido la urgencia de escapar ante el intenso malestar o la parálisis que le provoca un sonido concreto que a los demás les resulta inofensivo, es probable que sufra misofonía, según explica Celia Incio, psicóloga especializada en el tratamiento de esta afección.

La misofonía es “una alteración neurológica caracterizada por una intensa y automática respuesta ante la escucha de ciertos sonidos, independientemente de la sutileza o suavidad que tengan”, explica Incio, en una entrevista con EFE, a raíz de la publicación de su libro ‘Maldito ruido’, donde esta psicóloga describe el origen e impacto de esta afección y como tratarla.

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Sensibilidad auditiva selectiva

Incio explica “esta sensibilidad auditiva selectiva, que a menudo ha sido confundida con manías, TOC, trastornos de ansiedad o incluso histerismo, es una respuesta neurofisiológica que desencadena reacciones intensas —ira, ansiedad o rechazo— ante sonidos cotidianos como masticar, respirar o teclear”.

Esta “condición con base científica que perjudica al procesamiento auditivo y emocional”, no solo afecta a la percepción del sonido, sino a todas las áreas de la vida (relaciones personales, trabajo, descanso y autoestima), pudiendo condicionar decisiones diarias, generar aislamiento y provocar un profundo desgaste emocional, señala esta especialista.

Frente a la idea de “aguantar” o “silenciar el mundo” (intentando evitar o eliminar los sonidos desencadenantes), Incio ha creado y aplica un tratamiento psicológico enfocado en que la persona comprenda el mecanismo interno de este desorden, se regule fisiológica y emocionalmente, reeduque su atención y pensamiento; y se exponga progresivamente al sonido con herramientas adecuadas.

“El objetivo de este enfoque terapéutico no es eliminar la misofonía, sino disminuir la intensidad de las reacciones emocionales ante los sonidos detonantes, para que la persona viva con más calma, asuma el mando de sus comportamientos y emociones, y recupere su calidad de vida, en lugar de que sea la misofonía la que controle existencia”, según precisa.

Sonidos del cuerpo humano y ruidos estructurales

Incio señala que la misofonía “más clásica” o “pura” (la asociada a sonidos del cuerpo humano como masticar, tragar, sorber o respirar) suele aparecer entre los 7 y los 13 años.

Otras formas de misofonía, como la relacionada con ruidos de vecinos o sonidos estructurales (golpes, arrastres, vibraciones) pueden aparecer a cualquier edad, según asegura, añadiendo que “en la mayoría de los casos, el inicio es progresivo y suele darse en contextos familiares”.

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Este desorden suele comenzar con una irritación o fijación puntual ante un sonido concreto que, con el tiempo, se intensifica tanto en frecuencia como en intensidad emocional, de acuerdo con esta experta.

“Es muy habitual que todo empiece con un sonido específico emitido por alguien cercano (del entorno familiar, escolar o domiciliario) y que, posteriormente, esa respuesta se vaya generalizando a otros estímulos similares”, apunta.

“Cuando la misofonía aparece en la infancia o la adolescencia, los desencadenantes iniciales más habituales suelen ser sonidos corporales emitidos por personas cercanas, como la forma de respirar, masticar o tragar de un padre, una madre, un hermano o incluso de los abuelos”, especifica.

“También es frecuente que aparezca ante ciertos patrones de habla o sonidos repetitivos en ambientes cotidianos, como los ruidos producidos al sorber o por los bolígrafos en el aula”, apunta.

“Si la misofonía se inicia en etapas más tardías, los detonantes suelen estar más relacionados con el entorno, especialmente sonidos percibidos como invasivos dentro del propio hogar: voces de vecinos, pasos, golpes o arrastres”, enumera la experta.

Activación nerviosa y reactividad emocional

Aclara que “un proceso común en todos los inicios es una fijación atencional sobre ese estímulo, que empieza a interpretarse como desagradable o como algo que se sale de lo que, según el criterio propio, debería ser adecuado o correcto”.

“A partir de ahí, se activa el sistema nervioso, y la activación condiciona el sonido como una posible fuente de aversión. Con el tiempo, no solo se reacciona al sonido cuando se presenta, sino que la persona se anticipa a que ese malestar pueda repetirse de forma constante o incontrolable”, prosigue.

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“Entonces su sistema entra en un bucle: el cuerpo intenta monitorizar, controlar o evitar la aparición del sonido para recuperar la sensación de seguridad, pero este intento de control sostenido acaba aumentando la sensibilización y reforzando el malestar ante el propio estímulo”, explica Incio.

Añade que “en muchas personas la anticipación aparece prácticamente desde que se levantan, generando un estado sostenido de hipervigilancia que hace que haya una tensión ‘de fondo durante gran parte del día´”.

“Entre los factores más relevantes para que se desencadene un episodio de misofonía figuran el nivel de activación basal de la persona (estrés, descanso, carga mental), el contexto en el que aparece el sonido, la relación que se tenga con la persona emisora y la sensación de control que se percibe”, puntualiza esta psicóloga.

Tolerancia y respuesta ante el estímulo

Explica que, si la persona lleva un día especialmente complicado en el trabajo, el hecho de llegar a su casa y encontrarse con algo como ropa tirada en el salón, puede generarle una respuesta al sonido mucho más intensa de lo habitual.

“Su respuesta no depende tanto el estímulo sónico en sí, sino del nivel de activación interna con el que se lo recibiendo”, recalca.

Incio añade que “un mismo ruido suele resultar más difícil de tolerar cuando lo emite una persona cercana, como la pareja o un familiar, ya que la exposición repetida y el propio vínculo hacen que ese estímulo adquiera una mayor carga emocional”.

Por otra parte, “la respuesta de la persona al sonido puede atenuarse cuando percibe comprensión, cuidado o intención de colaborar por parte de los demás, y, en cambio, aumentar cuando percibe invalidación, falta de sensibilidad o incluso cierta premeditación”, señala.

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“Hay días en los que la tolerancia al sonido es mayor y otros en los que el mismo estímulo resulta prácticamente insoportable. No depende únicamente del sonido, sino del estado global del sistema nervioso en ese momento”, sintetiza.

Terapia de resignificación

“Si no se interviene terapéuticamente, la intolerancia de la persona a ciertos sonidos tenderá a intensificarse con el paso del tiempo”. La misofonía va reduciendo progresivamente el mundo de la persona, empujándola a que evite, anticipe y renuncie a determinadas situaciones, lo que, paradójicamente, acaba reforzando el problema”, enfatiza.

Incio explica a continuación en uno de los pilares del tratamiento: el trabajo de resignificación del sonido.

Señala que “muchas personas describen su reacción como algo que pasa ‘de 0 a 100’ de forma casi automática, y se refieren al sonido como algo insoportable, inmanejable y que la persona necesita ‘hacer desaparecer’ para poder recuperar la calma”.

Pero “esta premisa hace que, ante su aparición, el cerebro active de forma inmediata respuestas de lucha (intentar eliminar el estímulo) o de huida (necesidad de escapar de la situación)”, según esta psicóloga.

La resignificación del sonido consiste en modificar progresivamente esa interpretación automática, para que la persona lo asuma como “un estímulo desagradable que puede interferir en su atención o estado emocional, pero que no determina su experiencia ni comportamiento”.

Por ejemplo, “la traducción automática más habitual que hace una persona con misofonía del sonido de alguien masticando, incluye ideas como `no puedo con esto´, `tiene que parar´, `no voy a aguantarlo´, las cuales disparan su activación nerviosa”.

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En el ejercicio de resignificación, entrenamos al paciente para que introduzca una lectura alternativa más ajustada, del tipo: “esto me molesta, mi cuerpo se está activando, pero ahora sé cómo puedo sostenerlo durante unos segundos sin que tenga que desaparecer inmediatamente”, “es incómodo pero no peligroso”, “me interrumpe pero no me impide”, ejemplifica Incio.

Esto implica entrenar en la persona la capacidad de observar el sonido, así como su propia activación, emociones (ira, ansiedad, frustración, injusticia o indefensión) y pensamientos asociados, sin reaccionar de forma automática, incorporando recursos que permitan modular esa respuesta, puntualiza.

“Muchas personas con misofonía no solo sufren por el sonido en sí, sino por la sensación de no poder hacer nada frente a él. La resignificación les devuelve la sensación de ser capaces de restaurar la calma, independientemente del entorno”, añade.

Incio enfatiza que “esta herramienta no funciona de manera aislada. Su eficacia depende de que se integre dentro de un abordaje terapéutico más amplio que incluya regulación de la activación fisiológica, entrenamiento atencional, gestión emocional y un acercamiento progresivo al sonido”.