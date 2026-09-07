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“Stickers” con identidad y propósito que apoyan la misión de la Cruz Roja Americana

Estarán disponibles del 30 de agosto hasta el 12 de septiembre de 2026

7 de septiembre de 2026 - 10:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los cinco “stickers” celebran la identidad puertorriqueña con elementos típicos de la cultura. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Con el propósito de ayudar a las familias afectadas por incendios residenciales y otros desastres, la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico y Supermercados Pueblo invitan al público a donar mediante la compra de una hoja de cinco stickers por $1.

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La campaña está disponible en todos los Supermercados Pueblo del 30 de agosto hasta el 12 de septiembre de 2026.

“Regresamos con nuestra campaña de recaudación de fondos con un diseño nuevo de los stickers, ya que fueron muy atractivos y en tendencia con los gustos de las personas que siempre apoyan el gran trabajo que realiza nuestro voluntariado”, expresó en declaraciones escritas Lee Vanessa Feliciano, ejecutiva regional de la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico.

Los cinco “stickers” celebran la identidad puertorriqueña con elementos típicos de la cultura. “Nos enorgullece ofrecerles a los clientes de Supermercados Pueblo un artículo donde se sientan representados”, añadió Feliciano.

A su vez, Consuelo Abriles, vicepresidenta de Mercadeo y Relaciones con la Comunidad de Supermercados Pueblo, puntualizó que “nos place el poder colaborar con la Cruz Roja en tan importante labor como lo es esa primera línea de apoyo a los damnificados por fuegos en sus hogares, entre otros desastres”.

Cabe destacar que la misión de la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico es prevenir y aliviar el sufrimiento humano en situaciones de emergencia, mediante la movilización del poder de los voluntarios y la generosidad de los donantes.

Según se informó, el pasado año fiscal 2026, la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico asistió a 405 desastres alrededor de la isla, de los cuales 378 fueron fuegos residenciales. Para ser parte del voluntariado de la Cruz Roja u obtener más información de la organización, puedes acceder a su portal.

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Cruz Roja Americana
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Shakira Vargas Rodríguez
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Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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