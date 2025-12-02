Opinión
Estilos de vidaFamilia
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Capítulo de Puerto Rico de la Cruz Roja Americana exhorta a donar en el “Giving Tuesday”

Durante este año, han ayudado a 354 familias puertorriqueñas, que fueron afectadas por desastres

2 de diciembre de 2025 - 9:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Durante este año, voluntarios de salud, salud mental y cuidado espiritual brindaron sobre 180 servicios a las familias afectadas por desastres y emergencias. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Desde el 1 de enero al 30 de noviembre, la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico brindó asistencia financiera a 354 familias afectadas por desastres en la isla, donde la mayoría fueron fuegos residenciales.

RELACIONADAS

Para continuar presente en momentos críticos de emergencias, la organización lanzó un llamado para que la ciudadanía apoye a través de donativos por ATH Móvil en la sección de Donar en “CruzRojaPR” mañana, 2 de diciembre durante el “Giving Tuesday”.

Además de la asistencia financiera, los voluntarios de Respuesta en Desastres canalizan apoyo emocional a través de los voluntarios de salud mental y brindar servicios básicos de salud y cuidado espiritual.

Durante este año, voluntarios de salud, salud mental y cuidado espiritual brindaron sobre 180 servicios a las familias afectadas por desastres y emergencias.

“La movilización de recursos y personal voluntario en las comunidades para atender desastres es casi diaria. Por eso, exhortamos a que mañana puedan hacer un donativo por ATH Móvil a nuestra organización”, expresó Lee Vanessa Feliciano, ejecutiva regional de la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico, a través de declaraciones escritas.

La mayoría de las familias que recibieron ayuda luego de un desastre en su hogar este año 2025, fueron por fuegos residenciales.
La mayoría de las familias que recibieron ayuda luego de un desastre en su hogar este año 2025, fueron por fuegos residenciales. (Suministrada)

También durante este año, el Capítulo de Puerto Rico contó con:

  • Sobre 20 voluntarias y voluntarios que se movilizaron a Estados Unidos para apoyar operaciones de respuesta a desastres mayores como como Florida, California, Kentucky, Texas, Indiana, Missouri y Alaska.
  • Más de 8 voluntarios y personal brindaron artículos de higiene y otros artículos de necesidad a 4,424 veteranos del Hospital de Veteranos, como también los centros y clínicas de veteranos alrededor de Puerto Rico.

Asimismo, se destacó que la asistencia que brinda la Cruz Roja Americana en momentos de desastres y emergencias es gratuita. Las donaciones permiten la continuidad de los servicios que ofrece la Cruz Roja Americana en Puerto Rico.

Para conocer cómo puedes involucrartse con la Cruz Roja Americana y aportar a la continuidad de los servicios y programas que ofrece la organización en la isla, puedes acceder a cruzrojapr.net

Cruz Roja Americana
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas Rodríguez
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
