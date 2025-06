Los resultados del ensayo clínico de fase 3 se acaban de presentar en una sesión científica durante la reunión anual de la European Atherosclerosis Society, en Glasgow, Escocia, y fueron publicados en forma simultánea en la The Lancet.

“A pesar de las terapias con estatina y de otros medicamentos sin estatinas, muchos pacientes con alto riesgo de padecer enfermedades cardíacas, o que ya sufren de enfermedades del corazón, no logran alcanzar sus objetivos en colesterol LDL”, asegura Ashish Sarraju, M.D, autor líder y cardiólogo preventivo en Cleveland Clinic. “Esta combinación de terapia ayuda a los pacientes que presentan un alto riesgo y necesitan una ayuda adicional para reducir su colesterol y aumentar la posibilidad de alcanzar sus metas”.

Muchos factores pueden llevar a altos niveles de LDL, como una alimentación deficiente, el sobrepeso, fumar o el aumento en la edad. Sin embargo, otros factores, como los genéticos, no pueden modificarse. Para algunas personas, los cambios en el estilo de vida pueden ser beneficiosos, pero para muchas otras, es necesario tomar medicamentos. Hay quienes incluso necesitan múltiples terapias de reducción de lípidos.

¿Cuál es el nivel de colesterol que debería tener?

El colesterol no es solo un asunto de grasas. Su presencia es un fantasma silencioso que puede afectar por igual a jóvenes o viejos, hombres o mujeres y hasta deportistas y ejecutivos sedentarios. Y no hay que despreciarlo. De allí que el primer consejo de los especialistas, cuando usted se entera de que los niveles de colesterol en su organismo son altos es no angustiarse, pero tampoco olvidarse del problema.