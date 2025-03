Cáncer de colon: los 5 signos que pueden salvarte la vida

Estos son 5 síntomas de alarma de cáncer de colon

1. Cambio en los hábitos intestinales

“Si normalmente haces de tres a cuatro deposiciones al día y de pronto te conviertes en estítico o tienes estreñimiento, no es bueno. Además, si eres una persona que solamente vas una vez al baño y de un momento a otro comienza a ir varias veces o a tener diarrea, eso no es bueno ”, comentó Córdoba.

2. Sangrado rectal o sangre en las heces

El segundo signo al que debe estar alerta, según el especialista, es al sangrado en la materia fecal o sangrado rectal, ya que esto es una advertencia a que algo no está bien y que es importante que consulte al médico para que le realice los exámenes correspondientes.

3. Molestia en la zona abdominal

“El tercer síntoma es que no es normal que comiences a sentir molestia abdominal que no se te quita o calambres abdominales que no se alivian; debes estar muy atento e ir al médico”, manifestó.