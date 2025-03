Alex Delgado pide oraciones en el primer día de su tratamiento en contra del cáncer

“¡Arrancamos el maratón! Hoy comenzamos tratamiento y estoy muy entusiasmado por iniciar el mismo. Vendrán días con muy poco espacio para sonreír, pero van a ser momentos. Una vez salga de esto la sonrisa va a ser bien larga. Sé que no correré solo esta carrera. No dejen de orar por mí, y no me dejen atrás orar por todos los enfermos de cáncer y cualquier otra condición", destacó uno de los panelistas de “Jugando Pelota Dura”, que transmite por TeleOnce.