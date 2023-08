En las últimas décadas, se ha producido un aumento del cáncer de garganta en Occidente, según el medio de noticias BBC, incluso ha sido catalogado como una epidemia. Los casos que han ido en incremento son de un cáncer en específico, el orofaríngeo, que afecta las amígdalas y la parte posterior de la garganta.

El principal causante es el virus del papiloma humano (VPH), el cual también es el responsable de los casos de cáncer de cuello uterino. Según el portal del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el VPH puede infectar la boca y la garganta y se cree que puede causar el 70% de los cánceres orofaríngeos en los Estados Unidos.

Sin embargo, la investigación realizada por Hisham Mehanna, el director del Instituto de Estudios y Educación de Cabeza y Cuello de la Universidad de Birmingham ha revelado que las personas que hayan tenido seis o más parejas sexuales a lo largo de su vida cuentan con 8.5 más probabilidades de desarrollar este tipo de cáncer frente a los que no practican sexo oral.

Generalmente, las personas que se infectan con VPH suelen demorarse años para que se produzca un cáncer. Todavía no está claro si los cánceres orofaríngeos son causados por el VPH o si también influyen otros factores como fumar o mascar tabaco.

Aunque todavía no está claro, la investigación indica que hay una minoría de personas que no son capaces de eliminar por completo de su cuerpo el VPH, que puede ser causado por un “defecto en un aspecto particular de su sistema inmunológico”. Lo que genera que el virus se “integre” en el ADN de la persona, pudiendo hacer que sus células se vuelvan cancerígenas.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer orofaríngeo?

Los síntomas pueden incluir:

♦ Dolor de garganta persistente

♦ Dolores de oído

♦ Ronquera

♦ Inflamación de los ganglios linfáticos

♦ Dolor al tragar

♦ Pérdida de peso sin causa aparente

♦ Algunas personas puede que no presenten síntomas

La vacunación contra el VPH podría ser eficaz

La vacunación previene el cáncer del cuello uterino y, como señala la investigación, esta podría “ser eficaz para prevenir por VPH en la boca”, comentó el medio The Conversation.

El portal de salud CDC ha recomendado que la vacunación contra este virus en los preadolescentes de 11 a 12 años. También lo pueden hacer todas las personas hasta los 45 años, que todavía no se hayan vacunado. Sin embargo, a esa edad proporciona menos beneficios, debido a que las personas ya han estado expuestas al virus.

La incidencia de este tipo de cáncer ha aumentado en Puerto Rico. Según información publicada por El Nuevo Día, las investigaciones realizadas por la doctora Ana Patricia Ortiz, profesora e investigadora del Programa de Control de Cáncer y Ciencias Poblaciones del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (CCCUPR), la tasa ha aumentado a razón de 2% por año. De hecho, la isla es una de las jurisdicciones de los Estados Unidos que está más lejos de alcanzar la meta de erradicar el cáncer cervical, establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2018.

“La vacunación contra el VPH es la herramienta que tenemos para la prevención del cáncer cervical. Para el año 2020, casi el 70 % de los adolescentes entre las edades de 13 a 17 años había iniciado la serie de vacunación contra el virus en la isla. Sin embargo, para ese mismo año, solamente el 49.8% de ellos había completado la serie completa de vacunación”, mencionó en el artículo la doctora Ortiz.

Para más información sobre este tema, visita www.lasvocesderhaiza.com o llama al 787-789-4008. Instagram: @lasvocesderhaiza Facebook: /lasvocesderhaiza. Para las vacunas visita Voces Coalición de Vacunación de Puerto Rico ( www.vocespr.org).