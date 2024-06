Conoce las señales de la deshidratación y cómo manejar las altas temperaturas

“Quienes no hacen ejercicios pasan por un efecto de sumación, que no es un efecto de un solo día que pase de calor, es un efecto que se va sumando día a día. Podemos poner como ejemplo a un paciente que está encamado, que usualmente no se puede mover, que depende enteramente de ayuda y a lo mejor en el entorno donde está no tiene el acceso a aire acondicionado, que es la medida número uno para prevenir y resulta protectora para las enfermedades por calor. A lo mejor sus familiares no se han dado cuenta que se va deshidratando poco a poco, que no está comiendo bien, porque está perdiendo líquido y sudando. Ese proceso de sumación se va dando día a día hasta que desencadena en que puede fallecer o presentar una condición más severa como un ‘heat stroke’, como le conocen, o el golpe de calor”, explicó el doctor Rivera a El Nuevo Día.