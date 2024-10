El poder sanador de la psicoterapia profunda: ¿qué es y cómo beneficia?

Atender los problemas desde la raíz para mejores resultados en la salud mental a largo plazo es lo que propone la psicoterapia profunda, una línea de tratamiento particular dentro de la psicología.

Esta se diferencia de lo que conocemos comúnmente como psicoterapia, que va dirigida a ofrecer servicios a corto plazo al enfocarse en resolver solo la sintomatología, sin ir a la raíz de lo que le aqueja a la persona.

“En Estados Unidos, la tendencia de tratamiento dentro de la psicología, es lo que se conoce en inglés como ‘short term psicotherapy’, que es la psicoterapia a corto plazo”, explicó la doctora Veroshk Williams, psicóloga, quien manifestó que al ser la psicología una ciencia, la tendencia -en combinación con la proliferación de los planes médicos y cómo ellos cubren estos servicios-, ha sido la de ofrecer servicios a corto plazo, que se enfocan en resolver sintomatología.

Cuando se miden los síntomas del paciente, tales como: el estar triste, el que llora tres días a la semana, tiene cierta ansiedad y que no se le quitan de la mente ciertos pensamientos, la doctora en psicología señaló que por lo general se atienden con modalidades de tratamiento, como el cognitivo conductual, en el que se diseñan unas sesiones para atender esos síntomas y estabilizar a la persona. Sin embargo, apunta a que dicha modalidad se queda sin atender y trabajar la raíz, de por qué todos esos síntomas le pasaron a la persona.

“En cambio, la psicología profunda, que es una modalidad de pensamiento y de psicoterapia que tiene más su origen en Europa, donde se originaron los estudios de la mente humana, con Sigmund Freud, y todos los sabedores de la psicología profunda. Ahí están las diferentes escuelas de pensamiento o de tratamiento, como lo es el psicoanálisis, la psicología psicodinámica, el humanismo, la terapia existencial y todas esas modalidades, que van encaminadas a esa psicología profunda, que es esa forma de abordar la psique, más allá de trabajar los síntomas al identificar la raíz y trabajarla”, orientó la también directora de la clínica de Reset Wellness Clinic

Inconsciente atemporal

En ese ámbito, la doctora Williams recalca en que “nosotros somos en nuestro presente todo lo que ocurre en nuestro inconsciente”. Y es que, según establece, en el inconsciente no hay temporalidad. O sea, no hay pasado, presente ni futuro.

“Al hablar, se escucha a la gente decir, ‘¿Quién quiere estar hablando del pasado?’ o ‘¿Quién quiere trabajar el trauma de cuando yo era niña?’. Entienden que porque eso pasó, tienen que seguir adelante sin atenderlo. Sin embargo, la realidad es que, tú lo creas o no, como el inconsciente guarda todas tus experiencias, todas tienen un impacto en tu presente porque en esa parte de tu mente no existe esa diferenciación del tiempo”, aclara.

La psicóloga puso como ejemplo, el que una persona viva un duelo por la pérdida de trabajo, que no lo vea tan significante como el que se le muera una madre. No obstante, si la persona vivió una pérdida de un ser querido como su mamá, cuando más adelante pierde un trabajo, se revive el duelo.

“Eso no es porque tú te quedaste enganchado en el pasado conscientemente, eso es que tu inconsciente se ve manifestado en tu presente”, comunicó la doctora Williams.

Por tanto, enfatiza que la psicología profunda lo que busca literalmente es alivianar esa traducción de ese inconsciente al consciente, que tengas una vida más liviana, y no haya toda esta continua representación o manifestación de síntomas.

“Esa liviandad se ve manifestada en que estás más consciente de quién tú eres, de tus patrones y aumenta ese autoconocimiento. Hay mayor posibilidad de trabajar en tu autoconcepto, o sea, en quién yo quiero ser y quién yo soy. Haces ajustes ahí y todo ese trabajo disminuye el que cuando estés pasando por algún estresor, no tengas una baja en tu salud mental. Así que la psicología profunda es una forma de trabajarte a ti mismo preventivamente, porque hay cosas que a lo mejor tú piensas que no te han afectado o que no te afectan, pero sí”, amplió.

Diferentes tipos de psicoterapia profunda

Psicología psicodinámica: Modalidad de la psicoterapia profunda, pero más consciente. Esta te permite tener lo que se llaman realizaciones o ‘a-ha moments’, donde uno puede mirar las cosas que realmente te han estado enganchando en diferentes momentos de tu vida y en diferentes patrones. Dentro de ese ‘a-ha moment’ es básicamente cuando el inconsciente hace clic con el consciente, entiendes y ahí es que puedes hacer cambios.

Modalidad de la psicoterapia profunda, pero más consciente. Esta te permite tener lo que se llaman realizaciones o ‘a-ha moments’, donde uno puede mirar las cosas que realmente te han estado enganchando en diferentes momentos de tu vida y en diferentes patrones. Dentro de ese ‘a-ha moment’ es básicamente cuando el inconsciente hace clic con el consciente, entiendes y ahí es que puedes hacer cambios. Psicoanálisis: Es un método amplio, que se basa en hablar y hacer asociaciones, en analizar sueños, etc., para investigar y tratar los trastornos mentales mediante el análisis de los conflictos inconscientes.

Es un método amplio, que se basa en hablar y hacer asociaciones, en analizar sueños, etc., para investigar y tratar los trastornos mentales mediante el análisis de los conflictos inconscientes. Psicoterapia existencial: Se concentra en ayudar a que las personas elijan opciones sanas al asumir la responsabilidad por sus decisiones, reconocer sus posibilidades y limitaciones, mejorar la forma en que se comunican, y buscar el significado y el propósito de su vida.

Se concentra en ayudar a que las personas elijan opciones sanas al asumir la responsabilidad por sus decisiones, reconocer sus posibilidades y limitaciones, mejorar la forma en que se comunican, y buscar el significado y el propósito de su vida. Psicoterapia humanista: Es parecida a la psicodinámica, en donde básicamente la meta es humanizar tus procesos, y a través de la búsqueda de la dignidad, dentro de tu experiencia humana, vas trabajando los traumas y las dificultades interpersonales.

Efectiva la psicología psicodinámica

De todas las vertientes de la psicología profunda, es la psicóloga psicodinámica la que muestra más efectividad, según la doctora Williams.

“La psicología psicodinámica muestra más efectividad: Definitivamente, esa es la razón por la que la practico y entreno a futuros doctores y doctoras en ello, porque los resultados se mantienen, son permanentes”, acotó.

Asimismo, compartió como ejemplo el que una persona que va a terapia para trabajar un divorcio, realmente es el inconsciente lo que les termina diciendo qué es lo que van a trabajar. Es probable que se empiece por el divorcio, pero más adelante resulta que el trabajo que hay que hacer es que la persona no tiene una idea clara del tipo de vida que quiere y es por eso que no llega a escoger bien la pareja, y por tanto más adelante la relación se fue a la deriva.

“Trabajamos eso y la persona resolvió. En su momento rehace su vida y eso nunca más le vuelve a pasar. Así que con la terapia psicodinámica se rompen patrones. Al trabajar más allá del síntoma, así es que se empodera la persona porque le permite entender por qué llegó al punto B que no quería llegar y se identifica cómo no volver a caer ahí para generar cambios duraderos”, informó.

Beneficios y características

Le ayuda a superarse en otros temas de su vida, porque quizás esa temática y esos nuevos patrones, esos nuevos entendimientos le ayudan a trabajar otra área de su vida más efectivamente y el impacto es mayor.

Se crea mayor autonomía en el paciente y menos dependencia del paciente en la terapia, para que desarrollen sus criterios propios y sus juicios.

Conexión emocional con el psicoterapeuta. Una comunicación debe ser más que asertiva con el psicoterapeuta, sino una comunicación emocional, que viene siendo realmente el tipo de comunicación más asertiva.

La relación terapéutica es más profunda porque con el terapeuta se desarrolla una relación de mucha vulnerabilidad al profundizar en los temas que estás trabajando.

Hay más espacio para que el terapeuta pueda cuidarte desde el espacio profesional terapéutico, que pueda guiarte, se desarrolla confianza, y también mayor beneficio como cliente de aprender a tener una relación con otro ser humano lo más saludable que una relación puede ser.

Es un espacio donde no hay juicios. Tienes a esa persona trabajando en pro de ti en conjunto contigo, validando todas tus emociones, tus visiones, y acogiéndote afectivamente, y en el proceso desarrollando muchísima intimidad emocional.

El psicólogo que trabaja estas terapias tiene mayores destrezas para guiarte en esa intimidad. “Mucha gente le teme y expresa: ‘es que yo no quiero depender de mi psicólogo’, pero es todo lo contrario. Se crea más autonomía, aunque hay mucha conexión e intimidad en ese proceso”, resaltó.

De acuerdo con la doctora Williams, la periodicidad de las terapias va a depender de lo que está viviendo la persona. Sin embargo, en general para comenzar la terapia, las sesiones no deben tomarse más allá de cada dos semanas. Ya cuando la persona está fuera de una crisis, y no hay algo inminente afectando su día a día, se puede ajustar esa frecuencia a cada tres o cuatro semanas. Ya cuando se está en la etapa de mantenimiento, donde la persona tiene muchas destrezas de autocuidado, reconocimiento emocional y apalabrar lo emocional, pues puede estar recibiendo terapia cada seis u ocho semanas.

“Algunas de las otras modalidades de terapia toman más tiempo en sanar la raíz. No que los resultados tomen más tiempo, pues a veces los resultados se logran mucho más rápido porque vamos al grano. Pero, en el proceso, la persona al ver los resultados, comienza a trabajar las diversas relaciones a su alrededor. La misma persona se va automotivando a seguir mejorándose y desarrolla un mayor reconocimiento de esas cosas en las que sí necesita mejorar. Así que ahí es donde se extiende la terapia psicodinámica”, recapituló.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental

El Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra anualmente el 10 de octubre, tiene como objetivo concientizar acerca de los problemas de salud mental en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud.

En esa coyuntura, la doctora Williams trajo a la atención el problema de la salud pública en Puerto Rico, en donde el sistema promueve trabajar síntomas a corto plazo, que a futuro desemboca en la recurrencia de síntomas e, incluso, en el desarrollo de diagnósticos de salud mental.

“Muchos psicólogos en general, aunque practiquen psicoterapia a corto plazo, hoy en día, sobre todo en Puerto Rico, no aceptamos planes médicos, porque los planes médicos nos quieren quitar esa posibilidad de trabajar más profundamente con el paciente y trabajar más allá de las crisis. O sea, resuélvele los síntomas y para afuera, no voy a pagar por más sesiones”, manifestó.

Del mismo modo, comunicó que aunque poco a poco se ha ido mejorando, aún falta mucho por eliminar el estigma de quien acude a recibir servicios terapéuticos.

“Hay quienes creen que si no están deprimidos o no tienen un diagnóstico de salud mental, no necesitan ir a terapia. Realmente, el trabajo personal va muy de la mano con un estilo de vida, y ese estilo de vida debería ser de mayor conciencia y conexión emocional. Como se ha desarrollado la modernidad, esto es una profesión y se llaman psicólogos los que damos ese apoyo. Definitivamente, hay mucho de salud y de política pública que hay que mejorar porque los servicios no son accesibles para mucha gente, no solo por lo económico, sino porque la gente no tiene tiempo. No todos los trabajos te dan el espacio para tú tener tu terapia y hay un desfase porque los psicólogos trabajamos por lo general, en horario de oficina. Entonces, ¿cuándo va a ir la gente a terapia? Hay mucho desfase, aunque haya interés en la población”, comunicó.

La doctora Veroshk destacó que ahora mismo hay mucha necesidad de servicio, pero “la gente la tiene difícil’, al estar atravesando por problemas económicos, preocupaciones, las elecciones generales y todo lo que nos afecta particularmente en Puerto Rico, como la carencia de los servicios esenciales.