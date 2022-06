En las dos ocasiones que se ha contagiado con COVID-19, Coraly Cordero dice que, aunque no se sintió muy bien, no tuvo síntomas muy preocupantes, más allá de dolor de estómago, de cabeza y un poco de fatiga. Pero haberse contagiado por segunda vez y saber que estuvo expuesta al virus por haber compartido con personas que habían dado positivo, la atemorizó.

“Tuve el mismo miedo de la primera vez y no sabía cómo decírselo a mi mamá, porque me dio en diciembre y de nuevo en abril. Esta vez tuve más o menos los mismos síntomas, pero ninguno empeoró. Tuve fatiga y un poco dolor de cuerpo”, relata la joven de 22 años, quien dice que en las dos ocasiones el tratamiento consistió en hidratarse bien, descansar y tomar ciertas vitaminas, además de alimentarse lo más saludable posible.

Coraly, al igual que cientos de puertorriqueños y puertorriqueñas que se han contagiado con COVID-19, ha sido afortunada de no desarrollar mayores problemas de salud ni secuelas, por lo menos por ahora. Por supuesto, su juventud y buena salud, además de estar vacunada (con tres dosis), son factores que la han beneficiado.

Sin embargo, la realidad es que, en los últimos meses, la cantidad de personas que han sido diagnosticadas con el virus por segunda y hasta una tercera vez, parece haber aumentado, acepta el doctor Jorge Bertrán, quien dirige la sección de Infectología del Hospital Auxilio Mutuo y el programa de infectología de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas.

“El riesgo de reinfección podemos decir que depende de dos factores: uno es la pérdida de inmunidad, que puede ocurrir después de varios meses de que la persona se haya contagiado. Y se ha visto en algunos estudios que, en algunos pacientes, la inmunidad dura mucho menos después de haberse infectado por COVID-19, que la que da la vacuna. El otro factor es la circulación de nuevas variantes del virus, como el ómicron y sus sublinajes”, explica el especialista en infectología.

De forma parecida se expresa la doctora Carmen Zorrilla, catedrática de Obstetricia y Ginecología en el Recinto de Ciencias Médicas y miembro de la Coalición Científica de Puerto Rico, quien destaca que la reinfección es muy común en las enfermedades que son causadas por virus debido a que mutan con mucha frecuencia. Por ejemplo, recuerda que en una conferencia a la que asistió el doctor Anthony Fauci -director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas- hizo un paralelismo con la influenza o el catarro, que pueden dar varias veces al año.

“Hace como tres semanas vi un reporte del Departamento de Salud que, en ese momento, indicaba que había unas 17,000 personas con COVID-19 por segunda vez”, agrega la también investigadora, mientras menciona varias razones para que esto suceda.

Una de ellas es que muchas personas creen que si se contagian con el virus tienen inmunidad, una premisa que no es del todo correcta debido a que, si no te has vacunado, la inmunidad dura unos 90 días. Además, si te vacunaste el año pasado y no te has puesto los refuerzos, tampoco tienes la protección necesaria.

Aunque no es requerido en muchos sitios, se recomienda que la mascarilla se siga usando, sobre todo en sitios cerrados, aviones y fiestas, o donde hay aglomeraciones de personas que no conoces. (Agencia EFE)

“En este momento no existe inmunidad permanente contra el COVID-19. La (inmunidad) que nos da la infección nos protege por 90 días, pero luego los anticuerpos comienzan a bajar. La inmunidad que nos dan las vacunas dura más tiempo, inclusive el nivel de anticuerpo que se induce con las vacunas es mayor que el nivel que tiene una persona que tuvo la infección. Pero, si vacunas a una persona que ya le dio COVID-19, su inmunidad sube mucho más”, subraya la doctora Zorrilla.

No obstante, la catedrática advierte que las personas no deben pensar que contagiarse con el virus ayuda a tener inmunidad o que es como “tener un catarro” malo. “Si te da COVID-19, aunque sea leve, hay muchos estudios que dicen que de un 10 a un 30% de las personas que se contagian pueden tener lo que se conoce como secuelas o consecuencias a largo plazo”, indica tras alertar que la lista de síntomas es larguísima.

“Hay hasta 210 síntomas, así que puede causar innumerables problemas. Por ejemplo, una persona completamente saludable que le da COVID-19 y meses después tiene algo (un problema de salud). (En esos casos), tenemos que pensar que puede ser una de las posibles consecuencias del virus. Y eso nos debe motivar a no querer contagiarnos”, aconseja la doctora Zorrilla.

Y aunque la gran mayoría de las infecciones en los pacientes tiende a ser más leve la segunda vez, el doctor Bertrán advierte que todo va a depender del estado de salud de la persona, su edad o si padece de una enfermedad crónica que lo pone en mayor riesgo. “Hemos tenido casos severos que han acabado hospitalizados, inclusive hay personas que han muerto, aunque eso ocurre menos”.

Los síntomas de una segunda reinfección son muy similares a los que ya se conocen, aunque puede variar de persona a persona, añade el doctor Bertrán. Entre ellos, menciona síndromes respiratorios -como rinitis y secreciones nasales-, fiebre, dolor muscular y cansancio.

“Si son pacientes que no tienen factores de riesgo y tienen síntomas leves, la gran mayoría, con tratamientos para tratar los síntomas puede ser suficiente”. Eso incluye quedarse en casa, descansar, hidratarse bien, alimentarse saludablemente y “siempre recomendamos que, si tiene mucha tos, se haga una oximetría de pulso (que mide de manera indirecta la saturación de oxígeno de la sangre)”, agrega el infectólogo.

Según información publicada por Clínica Mayo, los valores normales arrojados por un pulsioxímetro suelen oscilar entre 95 y 100 %. Mientras que los inferiores a 90 se consideran bajos y de preocupación.

Es mejor no contagiarse

Pero no importa si estás vacunado con las dosis y refuerzos requeridos o no lo has hecho porque ya tuviste COVID-19 y crees que estás protegido, deberías prevenir cualquier contagio con el virus. Especialmente, subraya la doctora Zorrilla, las personas mayores de 50 años o con una enfermedad y las mujeres embarazadas que también tienen un riesgo mayor de deterioro en el embarazo y que pueden terminar en la sala de intensivo del hospital con respiradores. Además de que puede afectar el embarazo.

“Ahora ya tenemos literatura reciente sobre bebés nacidos de madres con COVID-19, que le han encontrado problemas de neurodesarrollo. Así que queremos evitar ese deterioro”, explica la catedrática, tras subrayar que cualquier persona mayor de 50 años, pacientes con obesidad, diabetes, alta presión, asma, o cualquier condición crónica para la que tome medicamentos, tiene un riesgo de complicación mayor.

Con un oxímetro puedes detectar si una persona tiene bajos niveles de oxígeno en sangre, (menos de 90%), un posible síntoma de Covid-19..

El doctor Bertrán también menciona dolencias como las cardiacas, del hígado, pacientes inmunosuprimidos como los que tienen trasplantes de órganos, entre otros.

“Son las pacientes que están a mayor riesgo y deben recibir tratamiento con antivirales o anticuerpos monoclonales en los primeros cinco días de una prueba positiva a COVID-19, que puede ser casera, de antígenos o molecular. “Una persona con síntomas y con un riesgo mayor de complicaciones de salud cualifica, en su gran mayoría, para recibir el tratamiento de antivirales que son gratis y lo único que se requiere es una receta médica”, afirma la doctora Zorrilla.

De hecho, el Departamento de Salud (DS) también tiene el programa “Test To Treat”, con centros de tratamiento a los que una persona puede ir, le hacen la prueba y de inmediato se evalúan los criterios de tratamientos.

Al momento, indica la doctora Zorrilla, hay tres tratamientos disponibles para utilizar en esa ventana de los cinco a siete días de una prueba positiva a COVID-19 (preferiblemente en los primeros tres a cinco días). Dos de ellos son los antivirales orales paxlovid y molnupiravir. Mientras que el tercero, el tratamiento de anticuerpo monoclonal, que también previene hospitalizaciones y severidad de la enfermedad, se administra a través de una infusión intravenosa (IV), en la misma casa del paciente o en uno de los centros del DS.

“Nuestra recomendación es que toda persona en esa ventana de cinco días, si tiene síntomas, consulte con su médico primario. Si tiene algún problema en conseguir a su médico, pero tiene dificultad al respirar o bajo oxígeno (saturación) en sangre, entre otros síntomas, debe acudir a uno de los centros del DS”, recomienda la doctora Zorrilla, para señalar que los dos antivirales se deben tomar por cinco días.

Según explica el doctor Bertrán, el tratamiento con molnupiravir se utiliza más en pacientes que no son de alto riesgo y que tienen una infección más leve. Mientras que el paxlovid se usa en pacientes con mayores comorbilidades. “Se ha documentado que hay una reducción de hospitalización y muerte de un 89%”, explica el infectólogo. Menciona, además, el antiviral remdesivir inyectado “que usamos en los hospitales y se da por un mínimo de tres a cinco días”.

Desde hace un tiempo, sin embargo, se ha documentado que en algunos pacientes de COVID-19 que toman paxlovid para ayudar a evitar los peligros de una infección grave, días después de terminar el medicamento y sentirse mejor, sus síntomas regresan. Además, también tienen un resultado positivo en una prueba de coronavirus y pueden ser infecciosos por lo que podrían seguir contagiando a otras personas, advierte el doctor Bertrán.

“Esto también se ha descrito con la misma infección de COVID-19, pero en menor grado; te puede dar síntomas y luego regresar después de haberte curado. Pero si la persona ha tomado paxlovid y hay un rebote, ese medicamento no se vuelve a dar. Si eso le pasa a una persona que tiene riesgos y los síntomas empeoran, el paciente debe llamar a su médico primario. Pero, por lo general, los pacientes que tienen rebotes no empeoran, ni terminan hospitalizados”, agrega el infectólogo.

Ambos médicos también recomiendan seguir con las medidas de protección, como usar tapabocas en lugares cerrados, no exponerse en sitios donde hay aglomeraciones de personas, lavarse las manos regularmente y, si no te has vacunado o no tienes los refuerzos necesarios, “este es el momento para hacerlo”.

Algunos centros de tratamientos del DS publicado en su página. Además de Centro Médico y hospitales del área metropolitana, también puedes realizarte una prueba de COVID-19, ser evaluado para los tratamientos y recibirlo, si eres candidato:

- Hospital Castañer, Adjuntas: (787) 829-2910

- Farmacia Centro Salud Integral en la Montaña, Barranquitas: (787) 869-5900, Ext:2000, 2001, 2002

- Farmacia Centro Salud Integral en la Montaña, Corozal: (787) 869-5900, Ext: 2000, 2001, 2002

- Centro de Servicios Primarios de Salud, Florida: (787) 822-2170, Ext: 2000, 2001, 2002

- Hatimedik, Hatillo: (787) 898-4190

- Farmacia Centro Salud Integral en la Montaña, Naranjito: (787) 869-5900 Ext: 2000, 2001, 2002

- Farmacia Centro Salud Integral en la Montaña, Orocovis: (787) 869-5900 Ext: 2000, 2001, 2002

- Farmacia Centro Salud Integral en la Montaña, Toa Alta: (787) 869-5900 Ext: 2000, 2001, 2002

- Prymed, Vega Baja: (787) 871-0601

- Los antivirales también están disponibles en más de 400 farmacias en Puerto Rico, según publica el Departamento de Salud. Entre ellas, Centro de Infusión Best Option, Centro de Infusión Optima, Farmacia CVS, Farmacia Walgreens y Farmacia Walmart, entre otras.

Si desea más información sobre la disponibilidad de los tratamientos puedes enviar un correo a: tratamientoantiviralespr@salud.pr.gov. Para los tratamientos con anticuerpo monoclonales puedes escribir a: tratamientomabpr@salud.pr.gov. También puedes llamar al (787) 522-3985.