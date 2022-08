Con el inicio de clases, más niños y jóvenes están en riesgo de desarrollar catarro común, resfriados y alergias. Una realidad que también afecta a los adultos debido al contacto con sus hijos, lo que propicia la infección de las vías respiratorias y síntomas comunes como la congestión nasal, mucosidad, tos y fiebre. De la misma forma, son afecciones que comparten síntomas con el Covid-19, así que la preocupación es mayor.

Cabe destacar que estos catarros o resfriado común son la razón más común por la cual los niños faltan a la escuela y los padres a sus trabajos. No obstante, en la mayoría de estos procesos causados por virus, es el propio sistema de defensa del niño o del adulto el encargado de resolver la infección. Pero hay medidas que puedes tomar, tanto para prevenir una infección, como para que todo el proceso sea más llevadero.

Según el doctor en medicina naturopática, Jeffrey Sepúlveda, lo más importante es la prevención. Y lo primero que se debe tener en cuenta es el manejo de estrés. “El estrés reprime nuestro sistema inmune y si estamos con mucho estrés reprimimos las defensas que tenemos contra las infecciones”, advierte el también profesor de la Escuela de Medicina Naturopática de la Universidad Ana G. Méndez.

Por eso, recomienda, lo primero que se debe hacer es combatir el estrés a través de diversas técnicas. Entre ellas, menciona el ejercicio aeróbico, yoga, meditación y ejercicios de respiración, entre otras actividades para el manejo de esas emociones. También enfatiza en la importancia de optimizar las horas de sueño porque no dormir bien también afecta al sistema inmune. “No dormir suficiente es un problema que tienen muchos niños hoy día debido a que se acuestan con el teléfono celular, ya sea en internet o jugando y se duermen de madrugada, para luego levantarse temprano para la escuela, aunque no han dormido suficiente”, aconseja el médico naturopático.

De la misma forma, se debe aclarar que los síntomas de un catarro, como la fiebre, la tos y la mucosidad, son mecanismos de defensa del organismo para eliminar el virus de las vías respiratorias e impedir complicaciones. Pero eso no significa que no se busque alivio o tratamiento. Por ejemplo, es importante tratar la fiebre (cuando sea superior a 38ºC) con medicamentos de venta libre, como el paracetamol o el ibuprofeno. Otro paso importante, recomienda Sepúlveda, es mantener una buena hidratación, tomando suficiente agua porque eso ayuda a sacar la mucosidad.

No obstante, advierte que hay personas que no se pueden hidratar mucho y menciona a los pacientes con fallo o problemas renales que no deben tomar mucha agua porque se les hace más difícil disponer del exceso de agua en el organismo. “Algo tan sencillo como la vitamina C no es para todo el mundo porque hay condiciones de salud que se pueden agravar”, enfatiza el médico naturopático, quien resalta sus recomendaciones son para personas relativamente saludables.

“Por ejemplo, la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, que son los que publican todas las directrices de nutrición a nivel federal, dice claramente que el uso de suplementos y minerales es para personas saludables. Y si tienes una condición de salud x, tienes que consultar con su doctor para ver si hay alguna contraindicación”, explica el doctor en naturopatía, para también resaltar la importancia de una alimentación balanceada que incluya una porción adecuada de proteína. Algo que es muy importante porque el sistema inmunológico nos protege de dos formas: haciendo glóbulos blancos y anticuerpos.

No todo lo “natural” es lo mejor

Sepúlveda señala que hay una creencia errónea muy extendida en la población de que todo lo que sea “natural”, es bueno para la salud y que todo el mundo lo puede utilizar. Sobre todo, cuando se trata de suplementos para ayudar a reforzar el sistema inmune. “La realidad es que hay muchas contraindicaciones. Por ejemplo, cuando uno toma vitamina C la vasta mayoría la botamos en la orina y para hacer eso, los riñones tienen que estar saludables. Pero si el paciente ya cayó en fallo renal y todavía no está en diálisis, no va a botar el exceso y eso tiene unas consecuencias”.

De hecho, tomar suplementos vitamínicos o probióticos para “fortalecer las defensas” no es una práctica que haya demostrado ser eficaz en la prevención de las infecciones víricas de vías altas.

El médico naturopático destaca también que una persona que padece de alergias, es importante que trate de identificar la causa y tratarla medicamente para “resolverla lo más que se pueda”. Y es que, indica, la alergia causa congestión y mucosidad y esa flema no deja que esas estructuras drenen bien. En ese sentido, dice que el uso de las mascarillas ha sido muy beneficioso porque, aparte de que disminuyen el riesgo de Covid-19, también han ayudado en la prevención de influenza. Algo que se pudo comprobar el año pasado cuando se temía que se podía combinar con el coronavirus y causar mayores problemas.

Uno de los más importantes, dice el doctor en medicina naturopática Jeffrey Sepúlveda, es la vitamina D porque ayuda a mantener una función inmunológica adecuada para la protección de infecciones. Pero advierte que se debe tener mucho cuidado con las dosis que se toman. “La recomendación de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos es de 600 iu (unidades internacionales). Es una medida para la población general. Pero se puede tomar una dosis mucho más alta. Pero cada paciente es distinto y va a depender de ciertos valores en pruebas de sangre. Dependiendo de eso y del historial médico se pueden consumir 1,000, 2,000 y hasta 4,000 unidades internacionales”.

Eso es importante tenerlo en cuenta porque a algunas personas les puede causar calcificaciones en las arterias del cuerpo, advierte Sepúlveda, debido a que lo pone en riesgo de afecciones cardiovasculares. Además, resalta que su uso no es ideal para prevención de infecciones respiratorias.

Otro suplemento que menciona es el zinc, un mineral “muy importante para el sistema inmune”, pero que también tiene unas contraindicaciones. “Si lo empiezas a tomar a lo loco estás asumiendo riesgos cardiovasculares en el futuro porque el zinc tiene que estar balanceado con otro mineral, el cobre. Por ende, es mejor utilizar una multivitaminas que también tenga cobre”, recomienda Sepúlveda, tras advertir que tomar grandes cantidades de zinc puede interferir con los niveles de azúcar en sangre, con medicamentos para tratar el VIH, con algunos antibióticos y hasta con diuréticos.

Mientras que la vitamina C en dosis altas (1,000 miligramos o más dividido durante el día) para adultos saludables es muy buena para el tratamiento de catarros. Pero advierte que pacientes que reciban ciertos tipos de quimioterapia no la deben usar. Tampoco las personas que estén recibiendo radioterapia. Menciona, además, que hay algunas enfermedades genéticas, como “sickle cell” (anemia de células falciformes) y talasemia, un trastorno de la sangre hereditario, que no deben tomar esta vitamina en dosis altas, al igual que las personas con niveles altos de hierro.

“Hay unos suplementos que estimulan el sistema inmunológico, pero muchos están contraindicados para pacientes de, por ejemplo, condiciones autoinmunes -como lupus, esclerosis múltiple lo artritis reumatoide, entre otras. Al igual que personas con cáncer o con algún trasplante de órganos. Por eso hay que tener mucho cuidado”, recomienda, al tiempo que recuerda que, si tomas medicamentos, debes asesorarte con tu médico porque también puede haber interacciones.

“Hay que educarse bien sobre los suplementos porque hay muchos que son de buena calidad, muchos otros que no lo son, algunos que son de pésima calidad y otros que están adulterados. Esto es así porque los suplementos no tienen el control de calidad que tienen los fármacos”, advierte Sepúlveda, mientras menciona los suplementos para la disfunción eréctil que se adulteran con viagra sintetizada en un laboratorio.

Entre los remedios caseros, el médico naturopático menciona que, aunque no hay estudios al respecto, tomar un té calientito con limón, puede ayudar a soltar las mucosidades al inhalar el vapor. “Es como usar un vaporizador para respirar aire húmedo, lo que ayuda a descongestionar y soltar la flema, al igual que poner a hervir agua con unas de gotas de eucalipto y tomar un baño de María”.

De la misma forma, usar miel cruda (que no haya sido procesada ni calentada) es muy beneficiosa cuando comienzan los primeros síntomas de catarro por sus propiedades antibacterianas, antiinflamatorias, hidratantes y regeneradoras. “Cada cuatro horas puedes tomar una cucharada y chuparla de chispito en chispito y mezclarla bien con saliva y tragarla. Así uno está pintando poco a poco la boca y la garganta con esa miel que al mezclarse con la saliva produce ese efecto antimicrobiano. Otra opción es ir a un apicultor y comprar el panal de miel”, aconseja Sepúlveda, pero señala que está contraindicado para usar en infantes menores de un año, al igual que las personas con diabetes.