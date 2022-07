Desde principios de esta semana la calidad del aire que respiramos ha estado bastante deteriorada, con niveles altos de esporas de hongos, pólenes de grama y de árboles, así como presencia de polvo del Sahara, según lo ha demostrado el recuento de aeroalérgenos que realiza el doctor Benjamín Bolaños, catedrático asociado del Departamento de Microbiología del Recinto de Ciencias Médicas (RCM).

De hecho, a principios de esta semana el también director de la estación de muestreo de San Juan y Caguas de la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología (AAAAI), destacó en su página Hongos y Salud Respiratoria Puerto Rico sobre la mala calidad del aire debido a la presencia de todos estos particulados a altos niveles. “Tengan precaución y sigan las recomendaciones de su doct@r”, escribió el investigador en su red social de Facebook.

Una situación que se combina en estos días con el repunte de casos de Covid-19 y de reinfecciones que podrían afectar a los pacientes de alergia. Especialmente, por la preocupación de que los alérgenos del exterior pueden provocar un proceso inflamatorio pulmonar que también aumenta la susceptibilidad de las personas a los virus respiratorios.

PUBLICIDAD

Según publica Consumer Report (CR) en su boletín informativo de salud, son muchas las personas que reciben un diagnóstico de Covid-19 una semana o varios días después de que comienzan los síntomas que atribuían a las alergias. Y destacan que hay evidencia que sugiere que la variante ómicron del coronavirus, que causó una oleada masiva de Covid-19, puede presentarse con síntomas ligeramente diferentes a los de las variantes anteriores. “Delta, por ejemplo, suele provocar síntomas como dificultad para respirar y neumonía, mientras que ómicron puede ser algo más propenso a causar secreción nasal o congestión. Según un análisis realizado en diciembre de 2021 por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los síntomas más comunes de las infecciones de ómicron fueron tos, fatiga y congestión o secreción nasal”.

Por eso, la preocupación de muchas personas en estos días es diferenciar bien los síntomas de alergia y los de Covid-19 para tomar acción rápida y evitar mayores problemas. De hecho, con las últimas variantes de Covid-19, que son más leves y se identifican más en el tracto respiratorio alto, hay unas diferencias, coincide el alergista e inmunólogo Rafael H. Zaragoza Urdaz, expresidente de la Asociación Puertorriqueña de Médicos Alergistas (APMA).

“La alergia tiende a ser un poquito más episódica y localizada. Si es nasal, hay estornudos, picor, gotereo, quizás un poco de secreción nasal y algún dolor de garganta, pero usualmente no hay fiebre ni dolores generalizados en el cuerpo, como si uno estuviera incubando algún tipo de virus o monga. Y (la alergia) se asocia más a estos picos de exposición en el ambiente”, explica el doctor Zaragoza, tras subrayar que mucha gente ha bajado la guardia con el uso de las mascarillas, que también era una buena protección contra las alergias, por lo que espera que la temporada sea más marcada y sintomática. Algo que, según dice, ya ve a diario en su oficina médica.

PUBLICIDAD

“Nosotros creemos que está habiendo un cambio y venimos escribiendo de esto hace tiempo porque el calentamiento global ha hecho que estas temporadas, con polen de árbol y de grama se prolonguen, además de que el polvo del Sahara es más frecuente, más extenso y dura más días. Hay algunas personas que dicen que los vientos alisios se ha debilitado y que, por eso, ahora se queda por más tiempo”, agrega el alergista, al advertir que, si la persona se queda en el exterior sin la protección de la mascarilla, va a tener una mayor exposición a los alérgenos y al Covid-19.

Pero el especialista resalta que, aunque la infección por coronavirus puede tener algunos síntomas parecidos a los de alergia, también hay otros que son más sistémicos que se pueden identificar. Entre ellos, menciona una molestia general en el cuerpo, inflamación de los ganglios linfáticos (linfadenopatía), dolores en los nódulos linfáticos, además de dolor de cabeza o una congestión que es más intensa. También indica que el paciente puede o no tener fiebre y, a veces, también hay síntomas gastrointestinales.

“Ahora tenemos la prueba casera (de Covid-19) y siempre les digo a los pacientes que, ante la duda, se la hagan. Una prueba casera positiva te saca de duda y si da negativo, pero tienes una sintomatología sospechosa, debes hacerte una prueba de laboratorio PCR o molecular. También les digo a los pacientes que evalúen el uso de fármacos. Por ejemplo, si usan medicamentos de alergia, en particular si dejan de usar los antiinflamatorios esteroidales y de un día para otro se descontrolan, es alergia o viceversa (que tiene unos síntomas que no se van, aunque toma los medicamentos)” explica el doctor Zaragoza, quien dice que él y sus colegas están viendo a muchos pacientes que se reinfectan con Covid-19 dos y tres veces, lo que puede indicar que ya no toman medidas para protegerse.

PUBLICIDAD

Un riesgo que preocupa

En ese sentido, el inmunólogo advierte que uno de los problemas es que después de la infección, algunas personas se quedan con lo que se conoce como el síndrome de Covid persistente o “Long Covid”, que tiene unas consecuencias mayores en la salud. Por ejemplo, inflamación del endotelio interno (pared interna de los vasos sanguíneos).

De hecho, según el estudio “Endothelial cell infection and endotheliitis in Covid-19″, publicado en la revista médica The Lancet, la enfermedad actúa como una inflamación sistemática de los vasos sanguíneos de múltiples órganos. Mientras que los CDC resaltan que las personas con afecciones posteriores al Covid-19 pueden tener problemas de salud con diferentes tipos y combinaciones de síntomas durante diferentes periodos. “Los síntomas de la mayoría de los pacientes van mejorando poco a poco con el tiempo. Sin embargo, para algunas personas, las afecciones posteriores al Covid-19 pueden durar meses, e incluso años, y en algunos casos pueden provocar una discapacidad”.

De la misma forma, la Clínica Mayo publica que los síntomas de Covid-19 a veces pueden persistir durante meses y que el virus puede dañar los pulmones, el corazón y el cerebro, lo que aumenta el riesgo de problemas de salud a largo plazo.

También se debe tener en cuenta que hay otras condiciones respiratorias en el ambiente. Entre ellas, micoplasma, otra dolencia respiratoria que se ha documentado en los últimos meses en la isla. Además, en niños también se está viendo el virus respiratorio sincitial, una enfermedad viral común que, por lo general, causa síntomas leves parecidos al catarro común. Pero también puede provocar infecciones pulmonares graves, especialmente en bebés, adultos mayores y personas con problemas médicos serios.

PUBLICIDAD

Pero en el caso de las alergias, agrega el doctor Zaragoza, son más sintomáticas, de una duración más corta y se tiende a resolver con el tratamiento típico antialérgico. “Si vemos síntomas más prolongados o que no mejoran con el antihistamínico o el antiinflamatorio, que tiene dolor en el cuerpo, algún tipo de fiebre o algún síntoma adicional, debe investigarse y hacerse la prueba de Covid-19 casera”, recomienda el inmunólogo. Sobre todo, porque si sale positiva, hay tratamiento efectivo disponible para evitar que la persona llegue al hospital”. Entre ellos, los medicamentos antivirales y los anticuerpos monoclonales.

Pero de la misma forma, recomienda el alergista, debemos ser consciente que la pandemia de coronavirus no se ha ido y hay muchas personas que se están reinfectando. De hecho, el especialista cree hay un porciento grande de personas que se enferman que no se reporta al Departamento de Salud. “Afortunadamente, no hay tantos pacientes hospitalizados. Pero se debe considerar que hay nuevas variantes y que muchas personas no se ponen los refuerzos de la vacuna, que es lo que ayuda a tener anticuerpos contra la enfermedad, y están perdiendo la inmunidad”.

De ahí la importancia, recalca el doctor Zaragoza, en seguir con las medidas de prevención, como el uso de mascarillas en lugares cerrado o en sitios donde hay aglomeración de personas. “Si vas a un lugar donde hay hacinamiento de personas, como en los conciertos o en las salidas de los parques recreacionales -ahora que todo el mundo se va de vacaciones-, donde se forma un embudo y las personas están muy cercas, hay que ponerse la mascarilla, aunque sea al aire libre”, recomienda el alergista. Al igual que todas las medidas de higiene “porque el virus puede estar en el aire y de ahí viene esa contaminación”.

PUBLICIDAD

Medidas importantes

En este panorama se debe tomar en cuenta el rol de las esporas de hongos y el polen que desencadenan el asma y las alergias en Puerto Rico, así como las infecciones virales de tipo respiratorio como son la influenza y el Covid-19.

Aquí algunas recomendaciones para tomar acción rápida y evitar enfermarte más, según las recomendaciones que publica Consumer Report:

- Está atento a los síntomas nuevos o inusuales. Si son diferentes de los que experimentas habitualmente, debes sospechar que no se trata de las alergias que normalmente tienes.

- En caso de duda, hazte la prueba casera de Covid-19. CDC recomienda que te hagas la primera el primer día de tus síntomas y la segunda prueba, uno o dos días después. Si los síntomas no han empeorado ni han evolucionado hacia otra cosa, y esas pruebas son negativas, puedes estar bastante seguro de que no tienes Covid-19.

- Busca tratamiento a tiempo. Una de las razones para averiguar si tienes Covid-19 tan pronto como sea posible es que los tratamientos antivirales orales (molnupiravir y Paxlovid) están disponibles, pero deben iniciarse dentro de los cinco días de la aparición de los síntomas para ser eficaces. De la misma forma, están los tratamientos de anticuerpos monoclonales, que también previenen hospitalizaciones y severidad.

- En general, los adultos mayores corren un mayor riesgo de sufrir complicaciones y desarrollar una enfermedad grave, por lo que son buenos candidatos para los antivirales, que pueden reducir drásticamente el riesgo de hospitalización y muerte.

PUBLICIDAD

El doctor Benjamín Bolaños también ofrece algunas recomendaciones para los pacientes que sufren de alergias:

1. Usa un purificador de aire con filtro HEPA mientras duermes. Los niveles de esporas de hongos son más altos en la madrugada y el uso de un purificador remueve hasta un 50% de los niveles de esporas de hongos provenientes del exterior.

2. Mantén puertas y ventanas cerradas en la noche para controlar la entrada de esporas al interior.

3. Mantén tu plan de acción para el asma y las alergias durante la temporada de lluvias y evitar el descontrol estas afecciones. Esto incluye la disponibilidad de los medicamentos de rescate y de mantenimiento durante estas temporadas.

4. Mantente informado respecto a los niveles de esporas de hongos y pólenes durante las temporadas. Accede la página Hongos y Salud Respiratoria Puerto Rico en la red social Facebook donde se publican reportes diarios de los alérgenos del exterior. También puedes bajar la aplicación TOTAAL para que recibas los informes diarios en tu celular.

5. Evita salir luego de un episodio de lluvia torrencial debido a que producen una rápida liberación de esporas al aire tan pronto escampa, que son responsables de la llamada asma de las tormentas.