Estos son los síntomas más comunes de la influenza

La población puertorriqueña ​continúa experimentando una alta circulación del virus de influenza, enfermedad respiratoria contagiosa provocada por los virus de la influenza.

Es por ello que el Departamento de Salud ha reiterado el llamado urgente a la vacunación y a reforzar las medidas de prevención, especialmente ante la celebración de actividades multitudinarias.

Para evitar los contagios y puedas tomar acción temprana, a continuación te presentamos los síntomas más comunes de esta enfermedad, que puede ser leve o grave, y en ocasiones puede llevar a la muerte.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), las personas con influenza, a veces sienten algunos o todos estos síntomas:

Fiebre o sentirse afiebrado/con escalofríos

Tos

Dolor de garganta

Mucosidad nasal o nariz tapada

Dolores musculares y corporales

Dolores de cabeza

Fatiga (cansancio)

Algunas personas pueden tener vómitos y diarrea, aunque esto es más común en los niños que en los adultos

*Es importante aclarar que no todas las personas con influenza tendrán fiebre.

Periodo de contagio

Cabe destacar que podrías propagar la influenza a otra persona antes de saber que te enfermaste, así como cuando tiene síntomas.

Las personas con influenza son más contagiosas durante los primeros tres días de la enfermedad.

Algunos adultos, que aparentemente están sanos, pueden contagiar a otros desde un día antes de que aparezcan los síntomas y hasta cinco o siete días después de enfermarse.

Algunas personas, incluso los niños pequeños y las personas con el sistema inmunitario debilitado, pueden ser contagiosas durante periodos de tiempo más prolongados.

Personas en riesgo

Los CDC señalan que cualquier persona puede contraer la influenza (incluso las personas sanas) y los problemas de salud graves a causa de la influenza pueden surgir a cualquier edad.

Sin embargo, alerta que algunas personas tienen mayor riesgo de presentar complicaciones graves por la influenza si se enferman, a quienes especialmente se les insta a vacunarse contra esta enfermedad.

Esto incluye a las personas de 65 años o más, las personas de cualquier edad con ciertas condiciones médicas crónicas, como el asma, la diabetes o las enfermedades cardiacas, enfermedades pulmonares crónicas, condiciones médicas neurológicas y del neurodesarrollo, trastornos de la sangre, trastornos endocrinos renales, hepáticos y metabólicos, así como las personas con un índice de masa corporal (IMC) de 40 kg/m2 o más, las mujeres embarazadas, los niños menores de cinco años, las personas menores de 19 años que toman medicamentos a largo plazo que contienen aspirina o salicilato, al igual que personas con el sistema inmunitario debilitado debido a una enfermedad o que hayan tenido un accidente cerebrovascular.

A continuación te compartimos algunas respuestas que ofrece el Departamento de Salud:

¿Cuánto tiempo pueden vivir los virus de la influenza en superficies duras (como libros o manijas de puertas)?

Estudios han demostrado que los virus de la influenza humana pueden sobrevivir sobre las superficies entre 2 y 8 horas.

¿Qué mata los virus de la influenza?

Los virus de la influenza pueden ser destruidos con calor (167-212°F [75-100°C]). Además, varios germicidas químicos, como cloro, peróxido de hidrógeno, detergentes (jabón), yodóforos (antisépticos a base de yodo) y alcoholes son eficaces contra los virus de la influenza humana, si se usan en la concentración adecuada y durante el tiempo necesario. Por ejemplo, pueden utilizarse toallas desinfectantes para manos a base de alcohol en caso de no tener agua y jabón para lavar las manos.

¿Hay un tratamiento para la influenza?

Sí, son los medicamentos recetados llamados “medicamentos antivirales” que se pueden usar para tratar la influenza. Estos son medicamentos recetados (pastillas, líquidos o polvos de inhalación) que combaten la influenza en el cuerpo. Los medicamentos antivirales no son medicamentos de venta libre. Solo los puede obtener si tienes una receta de su médico o proveedor de servicios de salud. Los medicamentos antivirales son distintos de los antibióticos que combaten las infecciones bacterianas.

¿Qué debo hacer si creo tener influenza?

Si tienes influenza, los medicamentos antivirales son el tratamiento adecuado. Consulta de inmediato a tu médico si padeces una enfermedad de alto riesgo y tienes síntomas de influenza.

¿Es necesario que aún me vacune contra la influenza?

Sí. Los medicamentos antivirales son el segundo método de defensa en el tratamiento de la influenza en caso de padecerla. La vacuna contra la influenza sigue siendo la mejor y primera manera de prevenir la influenza.

¿Cuáles son los beneficios de los medicamentos antivirales?

Cuando se usan como tratamiento, los medicamentos antivirales pueden aliviar los síntomas y reducir el tiempo de la enfermedad en 1 o 2 días. Además, pueden evitar complicaciones graves de la influenza, como la neumonía. En el caso de las personas con una afección médica de alto riesgo, el tratamiento con un medicamento antiviral puede marcar la diferencia entre tener una enfermedad más leve o una enfermedad muy grave que podría llevar a la hospitalización.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de los medicamentos antivirales?