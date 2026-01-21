Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
Estilos de vidaSalud
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Con o sin síntomas? El momento en que puedo contagiar a otros con influenza

El virus de la influenza se puede transmitir de foma directa o indirecta

21 de enero de 2026 - 11:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dolor de garganta es uno de los síntomas que presentan aquellos que han sido contagiados con el virus de la influenza. (Shutterstock)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La influenza en Puerto Rico no está dando tregua al reportarse que durante la época navideña, se registraron 30 nuevas muertes asociadas a esta enfermedad respiratoria contagiosa provocada por los virus de la influenza, según se reportó el pasado martes.

RELACIONADAS

De acuerdo con el Departamento de Salud, agencia que informó que se elevaron a 126 los fallecimientos durante la actual temporada del virus,​ este puede causar una enfermedad leve o grave y en ocasiones puede llevar a la muerte.

Si fuiste una de las miles de personas que se dieron cita en las Fiestas de la Calle San Sebastián o estuviste en días recientes en cualquier otro evento multitudinario, mantente atento porque dentro de tres a cinco días, puedes comenzar a presentar síntomas si resultaste contagiado.

¿Cuándo es que lo puedo contagiar a otros?

El Departamento de la Salud informa que el virus tiene un periodo de incubación de 2 días, pero fluctúa entre 1 a 4 días.

Sin embargo, señala que el punto de mayor de contagio empieza desde el día antes del comienzo de signos y síntomas de enfermedad y puede durar hasta 3 a 5 días después, en el caso de los adultos.

Mientras informa que en la población infantil, un niño puede transmitir el virus hasta por 10 días o más.

¿Transmisión directa o indirecta?

El virus de la influenza se puede transmitir de foma directa, entiéndase de persona a persona, a través de gotas al toser, estornudar, y hablar.

Asimismo, la transmisión se puede dar indirectamente cuando una persona tiene contacto con un superficie contaminada con el virus de influenza y luego entra en contacto con tus ojos, nariz o boca.

También está la transmisión zoonótica, que es cuando una persona tiene contacto con animales enfermos, como por ejemplo: cerdos o aves.

La influenza es diferente al resfrío

Contrario a un resfrío, por lo general la influenza comienza de repente. De acuerdo con la agencia estatal, las personas con esta enfermedad aguda de las vías respiratorias, causada por el virus que se aloja y se replica en las células epiteliales de la tráquea y los bronquios, a veces sienten algunos o todos estos síntomas:

  • Fiebre cuantificada mayor o igual de 37.8 ˚C
  • Tos (mayormente seca)
  • Dolor de garganta
  • Rinitis
  • Cefalea (cualquier tipo de dolor localizado en la cabeza)

La fiebre tiende a durar entre 1 a 3 días. Otros síntomas tiende a durar entre 3 a 7 días. Hay casos de personas que presentan signos y síntomas de enfermedad hasta por 2 semanas. Otros signos y síntomas son: fatiga, dolor muscular, otitis media (principalmente en niños), convulsiones por fiebre y diarreas.

El secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero exhortó a la ciudadanía a que no vaya a trabajar ni a estudiar si presenta algunos de los síntomas. En conferencia de prensa exhortó que, a modo de prevención, vaya al médico para que le diagnostique lo que tiene, le dé el tratamiento necesario y el aislamiento si es necesario.

Tags
VirusInfluenza
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 21 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: