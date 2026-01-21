¿Con o sin síntomas? El momento en que puedo contagiar a otros con influenza

La influenza en Puerto Rico no está dando tregua al reportarse que durante la época navideña, se registraron 30 nuevas muertes asociadas a esta enfermedad respiratoria contagiosa provocada por los virus de la influenza, según se reportó el pasado martes.

De acuerdo con el Departamento de Salud, agencia que informó que se elevaron a 126 los fallecimientos durante la actual temporada del virus,​ este puede causar una enfermedad leve o grave y en ocasiones puede llevar a la muerte.

Si fuiste una de las miles de personas que se dieron cita en las Fiestas de la Calle San Sebastián o estuviste en días recientes en cualquier otro evento multitudinario, mantente atento porque dentro de tres a cinco días, puedes comenzar a presentar síntomas si resultaste contagiado.

¿Cuándo es que lo puedo contagiar a otros?

El Departamento de la Salud informa que el virus tiene un periodo de incubación de 2 días, pero fluctúa entre 1 a 4 días.

Sin embargo, señala que el punto de mayor de contagio empieza desde el día antes del comienzo de signos y síntomas de enfermedad y puede durar hasta 3 a 5 días después, en el caso de los adultos.

Mientras informa que en la población infantil, un niño puede transmitir el virus hasta por 10 días o más.

¿Transmisión directa o indirecta?

El virus de la influenza se puede transmitir de foma directa, entiéndase de persona a persona, a través de gotas al toser, estornudar, y hablar.

Asimismo, la transmisión se puede dar indirectamente cuando una persona tiene contacto con un superficie contaminada con el virus de influenza y luego entra en contacto con tus ojos, nariz o boca.

También está la transmisión zoonótica, que es cuando una persona tiene contacto con animales enfermos, como por ejemplo: cerdos o aves.

La influenza es diferente al resfrío

Contrario a un resfrío, por lo general la influenza comienza de repente. De acuerdo con la agencia estatal, las personas con esta enfermedad aguda de las vías respiratorias, causada por el virus que se aloja y se replica en las células epiteliales de la tráquea y los bronquios, a veces sienten algunos o todos estos síntomas:

Fiebre cuantificada mayor o igual de 37.8 ˚C

Tos (mayormente seca)

Dolor de garganta

Rinitis

Cefalea (cualquier tipo de dolor localizado en la cabeza)

La fiebre tiende a durar entre 1 a 3 días. Otros síntomas tiende a durar entre 3 a 7 días. Hay casos de personas que presentan signos y síntomas de enfermedad hasta por 2 semanas. Otros signos y síntomas son: fatiga, dolor muscular, otitis media (principalmente en niños), convulsiones por fiebre y diarreas.