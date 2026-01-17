Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Departamento de Salud identifica $3.3 millones en preparación a posible declaración de epidemia por influenza

Tan solo esta semana, más de 12,000 personas se vacunaron contra el virus tras el repunte de casos

17 de enero de 2026 - 2:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero (foto), se reunió el viernes con el equipo legal que ayuda a la gobernadora Jenniffer González a redactar las órdenes ejecutivas, para detallar el “costo del plan” de la potencial declaración de epidemia por influenza. (Ramon "Tonito" Zayas)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

Mientras avanzan los esfuerzos de vacunación con más de 12,000 dosis administradas esta semana, el Departamento de Salud ya identificó $3.3 millones –en fondos estatales y federales– que se utilizarían en caso de declarar una epidemia por influenza en Puerto Rico, informó este sábado el secretario Víctor Ramos Otero.

“Ya tenemos claro lo que va a pasar y estamos redactando los documentos. Calculo que tenemos alrededor de $2.1 millones y, de fondos federales, tenemos $1.2 millones disponibles para usarse en la emergencia, que son fondos que ya tiene Salud asignados”, detalló, en entrevista telefónica.

Ramos Otero se reunió el viernes con el equipo legal que ayuda a la gobernadora Jenniffer González a redactar las órdenes ejecutivas, para detallar el “costo del plan” de la potencial declaración de epidemia y cuánto dinero federal la agencia tiene, al evaluar decretos previos.

Para la declaración, se tendrían que registrar seis semanas consecutivas por encima del umbral epidémico. En el último reporte publicado por Salud –que corresponde al período del 28 de diciembre al 3 de enero–, se identificó la cuarta semana en la que los casos superan ese límite.

Este lunes, Ramos Otero recibirá el próximo reporte, correspondiente a la semana 54 de la temporada, sobre los casos del 4 al 10 de enero. “Usualmente, me llega el lunes y, entonces, se publica el martes”, indicó, por lo que el informe subsiguiente lo estaría recibiendo el 26 de enero, lo que lo pondría en posición para declarar o no la epidemia, si los números permanecen altos.

De acuerdo con el secretario, los $3.3 millones identificados para la emergencia se utilizarían para cubrir todos los aspectos de la epidemia: “promoción, prevención, tratamiento hasta lograr que bajen los números; como vacunas, compra de equipo protectivo, campaña de prevención, entre otros”.

El jueves, el Departamento de Salud instaló un centro de vacunación en El Cantón Mall, en Bayamón, que hasta el viernes había atendido a 133 personas.
El jueves, el Departamento de Salud instaló un centro de vacunación en El Cantón Mall, en Bayamón, que hasta el viernes había atendido a 133 personas. (Suministrada)

Mientras, en sus esfuerzos de vacunación, Salud estimó que, solo esta semana, se han administrado más de 12,000 dosis en escuelas, agencias de gobierno, centros comerciales y proveedores privados. El jueves, por ejemplo, la agencia instaló un centro de vacunación en El Cantón Mall, en Bayamón, que hasta el viernes había atendido a 133 personas. Los esfuerzos continuaban este sábado, hasta las 2:30 p.m.

“También, estamos haciendo la vacunación de encamados, en escuelas, algunas égidas y, sobre todo, seguimos teniendo sobre 800 proveedores de vacunación alrededor de toda la isla: las farmacias para los mayores de 12 años y los distintos centros de vacunación para los menores. Así que, en los 78 pueblos de la isla, hay centros de vacunación disponibles”, destacó, al invitar a la ciudadanía a vacunarse.

Desde el 29 de junio hasta el 3 de enero, los casos confirmados acumulados alcanzaban 35,669, y las regiones con mayor incidencia eran Ponce (7,357), Caguas (6,898) y Bayamón (5,939).

Sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián y un potencial repunte de casos, Ramos Otero, quien es pediatra, indicó que no han registrado un aumento en las visitas a salas de emergencia asociado el evento, porque los síntomas de la influenza se reflejan tres a cinco días después del contagio.

“No es que se va a ver ahora, pero el llamado a todo el que vaya a las SanSe, o a alguna actividad de aglomeración, a la final del béisbol, la final de voleibol, obras de teatro, conciertos, distintos tipos de actividades: si fuera a una actividad y se siente enfermo tres a cinco días después, no vaya a trabajar, no vaya a estudiar. Vaya al médico, hágase las pruebas. Le van a diagnosticar lo que tiene, y le van a dar un tratamiento acorde y medicamento, si es necesario. Romper las cadenas de contagio después de eventos grandes como este es importante”, subrayó.

Tags
InfluenzaDepartamento de Salud VacunaciónEpidemiaVíctor Ramos
ACERCA DEL AUTOR
Adriana Díaz Tirado
Adriana Díaz TiradoArrow Icon
Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
