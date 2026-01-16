Casos de influenza en Estados Unidos descienden por segunda semana consecutiva

Nueva York- La temporada de influenza en Estados Unidos parece estar menguando, con dos semanas consecutivas de descenso en las mediciones de la actividad gripal, según los últimos datos gubernamentales publicados el viernes.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) publicaron datos sobre la actividad gripal hasta la semana pasada que mostraban un gran descenso de las hospitalizaciones por gripe relacionada a la influenza y una disminución menor pero significativa de las visitas a consultas médicas por enfermedades similares a la gripe.

También descendió el número de estados que registraron una elevada actividad gripal: de 44 a 36.

Mientras tanto, no se han registrado grandes repuntes de otras dos amenazas invernales: el COVID-19 y el VSR.

Los funcionarios de los CDC califican la actual temporada de virus respiratorios de “moderada”, pero eso no significa que la temporada haya terminado, especialmente para la influenza. Los segundos repuntes de la actividad gripal suelen producirse después de las vacaciones de invierno.

“Hemos tenido otras temporadas en las que hemos tenido un pico, ha bajado, pero no obstante hemos tenido una temporada prolongada”, dijo el Dr. William Schaffner, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee.

“La mayoría de nosotros cruzamos los dedos”, añadió. “Pero no creo que podamos confiar en el concepto de que la gripe está remitiendo muy pronto este año”.

Los expertos médicos se han mostrado preocupados por esta temporada, ya que ha estado dominada por un tipo de virus de la gripe, el A H3N2, que históricamente es el que causa más hospitalizaciones y muertes en personas mayores.

Y lo que es aún más preocupante, cerca del 90% de las infecciones por H3N2 analizadas esta temporada eran de una cepa nueva que difiere de la versión contabilizada en las vacunas antigripales de este año.