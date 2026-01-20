Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Departamento de Salud registra 30 muertes por influenza en la época navideña

Del 4 al 10 de enero, en la quinta semana sobre el nivel epidémico, se contabilizaron 3,383 nuevos casos de la enfermedad

20 de enero de 2026 - 1:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Víctor Ramos Otero, secretario del Departamento de Salud, también informó que se han registrado dos brotes de influenza en escuelas privadas, ubicadas en la zona metro y el oeste. (Suministrada)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

Durante la época navideña, se registraron 30 nuevas muertes asociadas a la influenza en Puerto Rico, elevando a 126 los fallecimientos durante la actual temporada del virus, informó este martes el secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero.

RELACIONADAS

Pese a que el dato se recoge en el informe que comprende del 4 al 10 de enero, las muertes no se registraron en una sola semana, sino que, “básicamente, incluye todas las muertes de las navidades”, aclaró el pediatra, quien detalló que solo cuatro de las personas fallecidas estaban vacunadas.

“Ya pasaron las fiestas. Si, dentro de tres a cinco días usted tiene síntomas, no vaya a trabajar y no vaya a estudiar, vaya al médico para que le diagnostique lo que tiene, le dé el tratamiento necesario y el aislamiento si es necesario”, exhortó Ramos Otero, quien prevé que los efectos de las Fiestas de la Calle San Sebastián y las finales de las ligas de béisbol y voleibol se comenzarán a ver en los datos que se publicarán la primera semana de febrero.

Algunos de los principales síntomas de la influenza son fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapada, dolores musculares y corporales, dolores de cabeza y fatiga o cansancio.

El titular de Salud también informó que se han registrado dos brotes en escuelas privadas, ubicadas en la zona metro y el oeste. El 46.7% de las personas contagiadas son menores de edad.

“En un salón, eran dos de 14 niños, y en otro, tres de 25 niños, en los dos colegios que fueron. Se hizo el protocolo que está establecido y se está trabajando. Realmente, dentro de estar en sobre el umbral epidémico, tener dos brotes escolares, cuando hemos tenido otras ocasiones que son 20 y 30, creo que está funcionando el protocolo”, indicó, durante la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

En la primera semana epidemiológica de 2026, se registraron 3,383 nuevos casos de influenza, lo que refleja un aumento respecto a la anterior y elevando a 39,052 el total en la temporada 2025-2026, que inició en julio. Las regiones con mayor contagio han sido Ponce, Caguas y Bayamón.

Esta es la quinta semana que los contagios se posicionan sobre el umbral epidémico. Para declarar una epidemia, los contagios se tienen que mantener altos por seis semanas.

“La semana que viene sería la sexta semana que, si se cumplen con los criterios, sería la semana donde hay que declarar la epidemia, pero seguimos viendo cómo van los números”, destacó Ramos Otero.

Mientras los casos van en aumento, el funcionario exhortó a la vacunación de las personas mayores a 6 meses y a los cuidadores de los menores de 6 meses. A esos fines, el próximo evento de vacunación de Salud será del 22 al 25 de enero en Centro del Sur Mall, en Ponce.

Instó, además, a cortar cadenas de contagio y utilizar mascarilla cuando se esté en ambientes hospitalarios, donde hay probabilidad de presencia personas enfermas.

Respecto a los cambios que traería la potencial declaración de epidemia, Ramos Otero explicó que incrementarán los esfuerzos para cortar cadenas de contagio y la exhortación a la vacunación. Pero, aclaró que no sería similar a las medidas para contener el COVID-19, que era una enfermedad nueva, que se desconocía su tratamiento y para la que no había inmunidad por contagio previo o vacuna.

“Para la influenza, tenemos vacunas, sabemos cómo es el tratamiento que tenemos que darles a las personas, cuál es el aislamiento que tenemos que recomendarle, a los que aplica”, subrayó.

Tags
Departamento de Salud Víctor RamosInfluenzaEpidemia
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 20 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: