Departamento de Salud registra 30 muertes por influenza en la época navideña

Durante la época navideña, se registraron 30 nuevas muertes asociadas a la influenza en Puerto Rico, elevando a 126 los fallecimientos durante la actual temporada del virus, informó este martes el secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero.

Pese a que el dato se recoge en el informe que comprende del 4 al 10 de enero, las muertes no se registraron en una sola semana, sino que, “básicamente, incluye todas las muertes de las navidades”, aclaró el pediatra, quien detalló que solo cuatro de las personas fallecidas estaban vacunadas.

“Ya pasaron las fiestas. Si, dentro de tres a cinco días usted tiene síntomas, no vaya a trabajar y no vaya a estudiar, vaya al médico para que le diagnostique lo que tiene, le dé el tratamiento necesario y el aislamiento si es necesario”, exhortó Ramos Otero, quien prevé que los efectos de las Fiestas de la Calle San Sebastián y las finales de las ligas de béisbol y voleibol se comenzarán a ver en los datos que se publicarán la primera semana de febrero.

Algunos de los principales síntomas de la influenza son fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapada, dolores musculares y corporales, dolores de cabeza y fatiga o cansancio.

El titular de Salud también informó que se han registrado dos brotes en escuelas privadas, ubicadas en la zona metro y el oeste. El 46.7% de las personas contagiadas son menores de edad.

“En un salón, eran dos de 14 niños, y en otro, tres de 25 niños, en los dos colegios que fueron. Se hizo el protocolo que está establecido y se está trabajando. Realmente, dentro de estar en sobre el umbral epidémico, tener dos brotes escolares, cuando hemos tenido otras ocasiones que son 20 y 30, creo que está funcionando el protocolo”, indicó, durante la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

En la primera semana epidemiológica de 2026, se registraron 3,383 nuevos casos de influenza, lo que refleja un aumento respecto a la anterior y elevando a 39,052 el total en la temporada 2025-2026, que inició en julio. Las regiones con mayor contagio han sido Ponce, Caguas y Bayamón.

Esta es la quinta semana que los contagios se posicionan sobre el umbral epidémico. Para declarar una epidemia, los contagios se tienen que mantener altos por seis semanas.

“La semana que viene sería la sexta semana que, si se cumplen con los criterios, sería la semana donde hay que declarar la epidemia, pero seguimos viendo cómo van los números”, destacó Ramos Otero.

Mientras los casos van en aumento, el funcionario exhortó a la vacunación de las personas mayores a 6 meses y a los cuidadores de los menores de 6 meses. A esos fines, el próximo evento de vacunación de Salud será del 22 al 25 de enero en Centro del Sur Mall, en Ponce.

Instó, además, a cortar cadenas de contagio y utilizar mascarilla cuando se esté en ambientes hospitalarios, donde hay probabilidad de presencia personas enfermas.

Respecto a los cambios que traería la potencial declaración de epidemia, Ramos Otero explicó que incrementarán los esfuerzos para cortar cadenas de contagio y la exhortación a la vacunación. Pero, aclaró que no sería similar a las medidas para contener el COVID-19, que era una enfermedad nueva, que se desconocía su tratamiento y para la que no había inmunidad por contagio previo o vacuna.