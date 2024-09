Hermana de Kate Moss sobre sus impactantes luchas con Ozempic: “Fue la peor decisión de mi vida”

“Un día me sentí tan mal que le dije a mi amigo: ‘No puedo retener el agua’. No puedo retener comida, ni líquidos, nada. Necesito ir al hospital. Me siento muy mal’”, dijo Lottie Moss, recordando el incidente, mientras también mencionó a los espectadores que obtuvo el medicamento, que requiere receta médica, de un amigo y no de un médico.