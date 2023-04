El administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), el doctor Carlos Rodríguez Mateo, exhortó a los miles de jóvenes que se espera se trasladen esta semana al área oeste para participar del Festival Deportivo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) 2023 a disfrutar en control y evitar muertes e intoxicación por consumo de alcohol, drogas o medicamentos recetados.

Este año, la sede de las Justas será Mayagüez. Durante esta semana se llevaron a cabo diferentes jornadas finales de todos los deportes del Festival Deportivo, para dar paso, desde este jueves, 27 de abril a las Justas de Atletismo.

Como parte del plan de trabajo establecido por ASSMCA, para promover ambientes saludables libres del uso de alcohol, tabaco y otras drogas, Rodríguez Mateo informó que desde la semana pasada han destacado personal en las diversas actividades deportivas con el propósito de promover sus servicios de prevención y moderación en el uso del alcohol.

De igual forma, personal de la Línea PAS está orientando sobre sus servicios, a través del número 9-8-8, en caso de tener que proveer apoyo emocional o intervención en crisis. Mientras el personal adscrito al Proyecto State Opiod Response ha estado orientando sobre el uso del Narcan, medicamento que previene las muertes por sobredosis.

PUBLICIDAD

“Las Justas son una gran oportunidad para promover el deporte, pasarla bien, divertirse y competir sanamente entre pares universitarios. Sin embargo, también es un evento en donde hemos visto que se promueve el uso de alcohol y el tabaco, entre otras drogas. Por lo que el llamado, desde ASSMCA, a todas las personas que asistan es a disfrutar en control y con moderación, para que al final del evento no haya accidentes, ni muertes que lamentar”, expresó el administrador.

Desde la semana pasada, personal del Programa de Prevención de ASSMCA ha estado visitando los establecimientos comerciales con el propósito de orientar a todos los dueños sobre las leyes que prohíben la venta de alcohol, artículos para el vapeo y tabaco a menores de 18 y 21 respectivamente, esto con el propósito de reducir la accesibilidad de estos productos a menores de edad.

Este esfuerzo se suma a una campaña de orientación a través de las redes sociales de la agencia, así como una campaña educativa en alianza con la Corporación de Puerto Rico para Difusión Pública (WIPR) y la LAI, a través de su comisionado Jorge Sosa.

Durante la transmisión de los diferentes eventos deportivos se compartirán mensajes relacionados a la prevención del uso y abuso de drogas, el uso del Narcan ante una sobredosis por pastillas no recetadas y los programas donde pueden buscar ayuda ante cualquier situación que produzca estrés y tensión, como es la Línea PAS. Para esta campaña los portavoces son estudiantes universitarios de las instituciones que participan de las Justas.

PUBLICIDAD

“Que el logro de llegar a la meta sea de cada uno, acompañados de la moderación si deciden consumir alcohol. El consumo de drogas ilícitas no la hace, y el consumo de medicamentos no recetados, el fentanilo y las benzo, pueden sacarte joven de la carrera más importante; que es mantenernos vivos y lograr una vida plena”, añadió Rodríguez Mateo en su mensaje a los universitarios.

Efectos de consumo del alcohol

Como parte de los esfuerzos de orientación para este evento, el administrador de ASSMCA le recordó a jóvenes y adultos el efecto nocivo que tiene el alcohol en el cuerpo. Los estudios han demostrado que el consumo de alcohol puede provocar problemas de personalidad, es decir se pasa de un estado de ánimo a otro bruscamente, lo que puede generar que la persona se vuelva violenta, no controle sus impulsos, cometiendo actos de los que luego se arrepiente y hasta causando hasta la muerte. Lo que se suma a los riesgos de accidentes de tránsito, si maneja.

Por otra parte, el no tener límite en el consumo puede llevar a la persona al coma. También puedes experimentar resaca, estos son los síntomas que aparecen después de que te has pasado bebiendo, dolor de cabeza, sed, malestar y acidez. Además, “te expones a embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual. De igual manera si una joven está embarazada o planifica quedar embarazada y consume alcohol esto podría provocar el Síndrome de Alcohol Fetal en el bebé”, destacó.

Del mismo modo, hizo un llamado a tener cuidado con el consumo de pastillas no recetadas, “sino te las han recetado no deberías arriesgarte a consumirlas, ya que podrían provocar sobredosis y en muchos casos la muerte”.

PUBLICIDAD

De otra parte, para los atletas, el administrador de ASSMCA les recordó que no están solos ante “el estrés y la ansiedad que supone la competencia, sin embargo, es importante que recuerden que tan solo es un evento deportivo y que no siempre se gana, y lo más importante es representar los colores de su universidad y dar lo mejor de sí mismo. Si te sientes demasiado ansioso, triste o simplemente quieres hablar con el profesional de la conducta, no dudes en llamar a la Línea PAS de ASSMCA, al 9-8-8, o bajar la aplicación para celulares y chatear”.

ASSMCA se une al evento más importante del atletismo universitario, celebrando el triunfo de cada atleta y sus respectivos equipos de trabajo, esperando un compromiso con el bienestar, la integridad física y emocional de cada uno de los participantes.