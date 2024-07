La hierba aromática que tiene tres veces más vitamina C que una china y mejora la absorción de hierro

Las naranjas, conocidas en Puerto Rico como chinas, han sido siempre las estrellas cuando se habla de vitamina C . Sin embargo, hay una hierba aromática que las supera ampliamente en contenido de este nutriente esencial: el perejil . Con su sabor fresco y su versatilidad en la cocina, el perejil no solo realza el sabor de los platos, sino que también ofrece importantes beneficios para la salud, especialmente en la absorción de hierro.

¿Qué beneficios aporta el perejil?

El perejil contiene hasta tres veces más vitamina C que las naranjas, con 140 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos, comparado con los 45 miligramos que aportan las naranjas. Esta impresionante cantidad de vitamina C convierte al perejil en una opción nutricional excelente para fortalecer el sistema inmunológico y actuar como antioxidante, protegiendo las células del daño causado por los radicales libres.