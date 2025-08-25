Opinión
25 de agosto de 2025
81°ligeramente nublado
Estilos de vida
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Laura Posada liderará panel sobre la menopausia “Terapia Femenina”

Será una de las figuras que ofrecerán herramientas prácticas y una visión transformadora de esta etapa

25 de agosto de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Laura Posada ofrecerá herramientas prácticas y una visión transformadora de esta etapa. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

En el Día Mundial de la Menopausia, el Hotel Verdanza en Carolina será el escenario de "Terapia Femenina", un encuentro innovador que busca transformar la conversación en torno a la salud femenina y celebrar esta etapa de la vida como un momento de plenitud, confianza y bienestar.

RELACIONADAS

El evento, a llevarse a cabo el próximo sábado, 18 de octubre de 2025, de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., reunirá a reconocidas figuras entre ellas Laura Posada, coach de menopausia, autora y conferencista, quien liderará el panel central sobre la menopausia, además de ofrecer herramientas prácticas y una visión transformadora de esta etapa.

También participará Rashel Díaz, comunicadora, empresaria y autora, quien presentará la conferencia inspirada en su más reciente libro “De Menos a Más”, en el que comparte su historia y aprendizajes para motivar a otras mujeres a crecer en medio de los cambios de la vida.

A ellas se unen la doctora María Elena Reyes, especialista en Medicina Funcional y fundadora de Renouva Medical Clinic, así como Fabiola Olalde, coach de nutrición, especialista en balance hormonal y vicepresidenta del Centro de Medicina Regenerativa de Puerto Rico.

Más allá de las conferencias, “Terapia Femenina” ofrecerá una experiencia completa con el Terapia Market, un espacio donde las asistentes podrán descubrir productos, marcas y servicios diseñados para potenciar su bienestar físico, emocional y espiritual.

Como parte de la jornada, también se llevará a cabo la primera edición de los Mujeres que Sanan Award, un reconocimiento que distinguirá a seis profesionales que, a través de las redes sociales, aportan valor y conocimiento sobre la salud femenina, inspirando a miles de mujeres cada día.

“La menopausia no debe vivirse en silencio ni con miedo. Es una etapa de transformación, y cuando aprendemos a entenderla y a abrazarla, descubrimos que puede ser el mejor momento de nuestras vidas. En este panel quiero que las mujeres se lleven herramientas reales para sentirse plenas, saludables y seguras de sí mismas”, expresó Laura Posada, en declaraciones escritas, quien será el rostro principal del encuentro.

Mientras que para la productora del evento, Celi Marrero, “Terapia Femenina” representa una invitación a despertar: “La menopausia no es el final; es el comienzo de una nueva etapa en la vida de la mujer. Queremos que cada asistente viva esta experiencia como un recordatorio de que su mejor momento puede empezar ahora”.

Los boletos están disponibles a través de Ticketera.

Tags
MenopausiaSalud femenina
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
El diario de hoy
lunes, 25 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
