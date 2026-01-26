¿Pies fríos? Cinco patologías que pueden estar detrás de esa sensación

Tener los pies fríos no siempre se debe a las bajas temperaturas o a un calzado inadecuado. Esta sensación puede ser un síntoma que esconda patologías relacionadas con problemas circulatorios, neuropatía periférica, enfermedad de Raynaud, hipotiroidismo o anemia.

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) detalla cada una de estas enfermedades y ofrece algunos consejos generales:

Evitar las fuentes de calor directas.

Darse baños con agua tibia.

Realizar ejercicios para estimular la circulación.

Problemas circulatorios

Tener problemas circulatorios es la patología más común detrás del síntoma de los pies fríos, indica el podólogo y miembro de la junta directiva del ICOPCV, Jorge Escoto.

“Esta patología -precisa- suele progresar de forma silenciosa con la edad y la insuficiencia venosa dificulta el retorno de la sangre al corazón. Las venas pierden elasticidad y tienen dificultades para hacer subir la sangre contra la gravedad”. Esto es lo que provoca que los pies se enfríen progresivamente.

A este problema se suma la arterioesclerosis, un endurecimiento de las arterias que reduce su capacidad para transportar sangre caliente a las extremidades.

Para evitar tener los pies fríos por problemas circulatorios, los podólogos recomiendan:

Estimular la circulación con ejercicios sencillos , como flexionar los dedos de los pies o rotar los tobillos.

, como flexionar los dedos de los pies o rotar los tobillos. Eliminar hábitos tóxicos como el tabaquismo, ya que fumar inflama, endurece y obstruye las arterias.

La enfermedad de Raynaud: obstrucción de las arterias

La enfermedad de Raynaud se caracteriza por episodios de disminución del flujo sanguíneo.

“Se trata de un ataque isquémico transitorio”, explica Jorge Escoto, es decir, “se detiene el flujo de sangre a los pies por un breve período de tiempo, por obstrucción de las arterias, lo que genera sensación de frío en los miembros inferiores”.

Esto provoca que los pies adquieran un tono blanquecino o azulado y aparezca entumecimiento en la zona, señala el experto.

Para aliviar los síntomas de esta enfermedad, favoreciendo la circulación sanguínea, los especialistas aconsejan:

Realizar ejercicios.

Reducir la nicotina en pacientes fumadores.

Alejarse de fuentes de calor directo como los braseros, ya que los cambios bruscos de temperatura favorecen los síntomas.

Utilizar calzado apropiado con suela y forro, con capacidad de aislamiento del frío.

En invierno, optar por calcetines de lana de merino.

Neuropatía periférica: sentir pies fríos cuando no lo están

La neuropatía periférica “se origina por el daño que hay en los nervios que detectan la temperatura”, señala el podólogo. “Los pies se sienten fríos, pero al tocarlos en realidad no lo están”, apunta. Esta patología es común en personas diabéticas.

“En estos casos, disminuye la capacidad para sentir temperaturas extremas (calor o frío reales), aumentando el riesgo de quemaduras o congelación sin que la persona se dé cuenta”, advierte el profesional.

Para evitarlo, los expertos de ICOPCV recomiendan:

No exponerse a braseros o fuentes de calor directas , puesto que pueden provocarse una quemadura sin ser consciente de ello, es preferible realizar baños con agua tibia.

, puesto que pueden provocarse una quemadura sin ser consciente de ello, es preferible realizar baños con agua tibia. Realizar revisiones podológicas periódicas para comprobar la salud de los pies y controlar la piel, las uñas y el calzado.

para comprobar la salud de los pies y controlar la piel, las uñas y el calzado. No caminar descalzo en casa .

. Inspeccionar los pies a diario en busca de cortes, ampollas, o enrojecimiento.

en busca de cortes, ampollas, o enrojecimiento. Lavar, secar e hidratar diariamente los pies de forma correcta, especialmente los espacios entre los dedos.

Hipotiroidismo y anemia, también se manifiestan con pies fríos

El ICOPCV recuerda que enfermedades sistémicas como el hipotiroidismo o la anemia pueden manifestarse con pies fríos.

En el primer caso, la disminución de hormonas tiroideas ralentiza el metabolismo y la producción de calor corporal. En el segundo, la falta de hierro provoca una circulación sanguínea deficiente y reduce la capacidad del cuerpo para generar calor.