Qué le pasa a los riñones si tomas café todos los días

¿Es bueno para los riñones tomar café todos los días?

¿Significa que puedo tomar mucho café? No, de hecho, otros estudios señalan que un consumo elevado de café puede aumentar el riesgo de hipertensión y daño renal. Por otro lado, la cafeína puede actuar como un diurético suave, lo que incrementa la orina y afecta el equilibrio de los líquidos del cuerpo, además de que será incómodo pasar mucho tiempo en el baño.

¿Cuánto café es demasiado para los riñones?

Los niños no deben tomar café bajo ninguna circunstancia y las mujeres embarazadas o que están tratando de quedar embarazadas deben liminar su consumo de café a menos de dos tazas al día, aunque se debe consultar antes al médico.

Hay personas más sensibles a la cafeína que otras, por lo que en algunos casos una sola taza de café puede causar efectos no deseados, principalmente agitación o ansiedad e insomnio.

En general, un consumo moderado de café no es perjudicial para la mayoría de las personas y hasta podría tener beneficios en los riñones, no obstante, la clave está en no tomar demasiado y en evitar bebidas con cafeína que puedan tener ingredientes poco saludables, como exceso de azúcares o taurina.