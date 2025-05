¿Qué son las ‘personas cortisol’ y cómo protegerse de ellas?

Fueron los investigadores Howard Friedman y Ronald Riggio de la Universidad de California, quienes en los 80 descubrieron que si alguien dentro del campo visual está ansioso o demasiado expresivo, ya sea verbal o no verbalmente, hay una alta probabilidad de que también se experimenten las mismas emociones.

“El cortisol se activa como respuesta biológica frente a una amenaza, pero cuando se sostiene en el tiempo, termina generando desgaste físico, emocional y vincular” , señala Micaela Zappino, psicóloga especialista en salud mental . Para ella, ya no se habla de un síntoma físico o emocional pasajero, sino de personas que perciben todo lo externo como una amenaza constante . Y añade: “Lo que en principio fue una defensa, se convierte en su modo de existencia”.

Contagio de cortisol

“Desde el psicoanálisis podemos pensar que cuando el ‘yo’ queda tomado por la angustia, ya no puede simbolizar ni tramitar lo que lo atraviesa. Ahí, el cuerpo empieza a hablar en su lugar” , dice Zappino sobre la sintomatología. “Cuando el estrés deja de ser funcional, el cuerpo y el psiquismo lo gritan”.

Otro punto importante y no menor que detalla Bergonzi es el de los rasgos de la personalidad. Por ejemplo, cita que las personas emocionalmente muy sensibles, impulsivas o con baja tolerancia a la frustración pueden tener una mayor tendencia a actuar de forma muy estresante y trasmitir su angustia a los demás sin darse cuenta del impacto que pueden tener.

Proteger no significa cortar

La frase central que repite la profesional es: “El objetivo no es cortar, sino protegerse emocionalmente”. Asimismo, destaca que poner límites no es ser egoísta y que hay que aprender a no justificar de más y empezar a enunciar “no puedo…”, “necesito…” o “me hace mal esto”.