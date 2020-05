La relación con las mascotas en los días en que hay que quedarse en casa puede ser complicada, pero se puede lograr una convivencia segura, sobre todo entre niños y animales.

Esther Charles, médico veterinaria zootecnista y especialista en comportamiento animal, ofrece estos consejos:

1. Una regla esencial es guardar la distancia y prudencia. Los niños suelen poner su cara muy cerca del hocico de sus mascotas, hay que procurar que no lo hagan. Para muchos animales el hocico es un sistema de defensa que usan para gruñir o morder. Es importante que los niños no apliquen mucha fuerza al jugar con los animales cuando los quieren abrazar, no deben jalarles la cola u orejas o perseguirlos cuando ya no quieren jugar, podría irritarlos.

2. La alimentación. Algunos animales, aun cuando son domésticos, son territoriales y pueden llegar a tener un comportamiento agresivo cuando están comiendo. Es recomendable que un adulto los alimente y que los pequeños sepan que no deben acercarse a ellos antes de que terminen.

3. El sueño o descanso de las mascotas debe ser respetado. Algunos animales de compañía pueden ser territoriales cuando están descansando o durmiendo.

4. Reconocer señales de tensión. Si se comportan de manera diferente o un tanto agresiva en algún momento, los niños deben evitar acercarse. Otro momento es cuando el animal está enfermo, sufrió algún accidente que le generó una herida o dolor; podría estar menos tolerante o más irritable.