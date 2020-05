Se acerca el Día de las Madres y las ganas no faltan de salir corriendo para besar y abrazar a mamá. No importa la edad que tengamos, volvemos a ser niños cuando se está en brazos de mamá. Tradicionalmente, ese día la familia se reúne para celebrar con ese ser tan especial. Quienes han estado pasando la cuarentena bajo el mismo techo, puede que esto se haga realidad no solo en esa fecha especial, sino todos los días.

Aunque para aquellos que la tienen a distancia para evitar el contagio por COVID-19 esto tendrá que esperar, hay opciones para agasajarla en su honor. Aquí te brindamos algunas recomendaciones que forman parte de la campaña educativa “La Reina de la Casa, La Mejor”, una iniciativa de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), con la intención de celebrar el Día de las Madres mientras se cumple con el aislamiento para evitar la propagación del coronavirus.

Ante esta nueva realidad, puedes ponerte creativo para demostrar tu afecto y transmitir alegría:

Si resides con mamá en la casa:

- Podrían prepararle un desayuno sorpresa e incluso, llevárselo a la cama acompañado de besos, abrazos y muestras de cariño.

- Otra opción es encargarlo en algún restaurante para recogerlo o solicitar los servicios de Uber Eats.

- Desarrolla actividades dentro del hogar, tales como: pintar cuadros, elaborar manualidades o decorar un objeto, en fin, tareas que sean distintas a las que han estado haciendo durante este tiempo. Es importante que en este ejercicio se involucre toda la familia.

- Crea un cuadro con un collage de distintas fotos familiares, así como una tarjeta virtual con una nota refrescante que exprese el amor que sientes por ella.

- Si tu habilidad es pintar o dibujar, hazle un retrato de ella o de ustedes juntos.

Si estás lejos de mamá, busca alternativas ingeniosas para demostrar ese amor puro y sincero:

- Selecciona el menú y coordina la entrega a su hogar, tomando siempre en cuenta las medidas de seguridad y salubridad.

- Pídele que se ponga alguna ropa que le guste y la haga lucir preciosa.

- Crea una corona de papel y colócasela en la cabeza para que represente la figura de la Mejor Mamá del Mundo.

- Luego tómale fotos y envíalas a la familia por Whatsapp o súbelas a las redes sociales con su consentimiento mientras le añades un mensaje positivo y bonito.

- Usa la tecnología a tu favor y coordina una videollamada grupal para que mamá se sienta más cerca de sus otros seres queridos utilizando aplicaciones como Zoom, Skype, FaceTime, y Teams, entre otras.

- Aprovecha esa misma tecnología para enviarle de manera individual un mensaje tierno y conmovedor de felicitación a través de WhatsApp o por mensajería de texto.

- Usa elementos tan sencillos, pero igualmente significativos como crear una postal dedicada a mamá y dejarla debajo de la puerta en la casa, preparar un letrero con un mensaje inspirador y pararse frente a la casa para mostrárselo.

- En internet existen variedad de alternativas para tomarlas de ejemplo y preparar manualidades. La ventaja de esta opción en particular es que mamá puede hacerlo mediante videoconferencia.

- Si tienes talento para cantar o tocar algún instrumento, apréndete su tema musical favorito y envíale un video interpretándola.

- Puedes utilizar la plataforma Canva que ofrece plantillas, imágenes, tipografías e iconos gratuitos para crearle algún diseño y enviárselo a mamá.