La serie de temblores que ha estado afectando a la isla y que culminó hoy con un terremoto de 6.4 pone de manifiesto la importancia de mantenernos alertas y protegernos adecuadamente.

Lo primero que se debe hacer, recomiendan los expertos en manejo de emergencias, es hablar con los niños y prepararlos para que estén conscientes de lo que significa un terremoto. También debes realizar simulacros de evacuación con ellos, algo que puedes intentar hacer como si fuera un juego.

La mochila de emergencia -con agua embotellada, ropa, comida enlatada, linterna, radio de baterías, baterías, velas, fósforos, un cambio de ropa, una manta y un botiquín de primeros auxilios-, también debe estar a mano.

De ahí la importancia de hacer un plan familiar, conversarlo y definir los lugares más seguros dentro de casa, además de trazar rutas de evacuación y mostrárselas a los pequeños durante el simulacro.

En el momento en que el sismo ocurra, lo principal y más importante es mantener la calma. No entres en pánico, intenta no mostrarte muy asustado ante ellos, por más que lo estés. Los niños confían en los adultos y si nos ven muy alterados, se asustarán aún más.

A continuación, algunas medidas que debes tener en cuenta para tratar de evitar mayores problemas:

- No corras, no grites, no empujes.

- Nunca utilices el ascensor.

- Si no estás cerca de una salida rápida, la recomendación es colocarte en el lugar más seguro que hayas identificado, alejados de ventanas y muebles u objetos que puedan caerse.

- Durante el sismo, protege a tus hijos con tu cuerpo, colocándote por encima de ellos y cubre tu cabeza con tus manos, según la posición recomendada por los expertos.

- Al terminar el terremoto, mantén la calma. Si estás en tu casa, revisa los posibles daños, asegúrate de que el inmueble sea seguro. Si no lo es, identifica a dónde te puedes mover, especialmente por las posibles réplicas que pudieran presentarse en las siguientes horas.