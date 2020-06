De acuerdo con un informe de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, a los 60 años, más de la mitad de los adultos tiene preocupaciones sobre su memoria. Probablemente se preocupan cuando no se pueden acordar de cosas comunes como dónde pusieron las llaves del auto o para qué fueron a la cocina. ¡A todos nos ha pasado eso alguna vez! Pero, es importante saber que las fallas de memoria pueden ocurrir a cualquier edad y que el envejecimiento de por si generalmente no es una causa de deterioro cognitivo.

Por ello, cuando se produce una pérdida significativa de memoria entre las personas mayores, generalmente no se debe al envejecimiento, sino a trastornos orgánicos, lesiones cerebrales o enfermedades neurológicas.

Por ello, según el reporte de esta entidad médica y educativa, titulado “Mejorando la memoria: comprendiendo la pérdida de memoria relacionada con la edad”, si bien los pequeños fallos de memoria que ocurren con la edad no suelen ser signos de un problema grave, como puede ser la enfermedad de Alzheimer, pueden ser el resultado de cambios normales en la estructura y la función del cerebro.

No obstante, estudios han demostrado que puedes ayudar a prevenir el deterioro cognitivo y a reducir el riesgo de demencia incluyendo algunos hábitos básicos de salud en tu día a día. Estos incluyen:

Mantenerte físicamente activo

Dormir lo suficiente

No fumar

Tener buenas conexiones sociales

Limitar el alcohol a no más de una bebida al día

Ingerir una dieta de estilo mediterráneo

Por supuesto, la pérdida de memoria y otros cambios cognitivos pueden resultar frustrantes, pero la buena noticia es que, gracias a décadas de investigación, puedes aprender a mantener tu mente activa con varias estrategias para mantener tu habilidad cognitiva.

A continuación, las recomendaciones de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard.

1. Sigue aprendiendo

Un mayor nivel de educación se asocia con un mejor funcionamiento mental en la vejez. Los expertos piensan que la educación avanzada puede ayudar a mantener la memoria ágil al hacer que una persona tenga el hábito de ser mentalmente activa. Se cree que desafiar el cerebro con ejercicios mentales activa procesos que ayudan a mantener las células cerebrales y estimulan la comunicación entre ellas. Muchas personas tienen trabajos que los mantienen mentalmente activos. Practicar un pasatiempo, aprender una nueva habilidad, ser voluntario o mentor son otras formas de mantener la mente activa.

2. Usa todos tus sentidos

Cuantos más sentidos uses para aprender algo, más se involucrará tu cerebro en retener la memoria. En un estudio, se le mostró a un grupo de adultos una serie de imágenes emocionalmente neutrales, cada una presentada junto con un olor. No se les pidió que recordaran lo que vieron. Más tarde, se les mostró un conjunto de imágenes, esta vez sin olores, y se les pidió que indicaran cuáles habían visto antes. Tenían un excelente recuerdo de todas las imágenes asociadas con olores y especialmente de aquellas asociadas con olores agradables. Las imágenes del cerebro indicaron que la corteza piriforme, la principal región del cerebro que procesa los olores, se activó cuando las personas vieron objetos originalmente asociados con olores, a pesar de que los olores ya no estaban presentes y los sujetos no habían tratado de recordarlos. Así que atrévete a desafiar todos tus sentidos mientras te aventuras en lo desconocido.

3. Cree en ti mismo

Los mitos sobre el envejecimiento pueden contribuir a una memoria defectuosa. A los estudiantes de mediana edad y mayores les va peor en las tareas de memoria cuando están expuestos a estereotipos negativos sobre el envejecimiento y la memoria, y mejor cuando los mensajes son positivos sobre la preservación de la memoria en la vejez.

Las personas que creen que no tienen el control de la función de su memoria y bromean sobre ello con demasiada frecuencia, tienen menos probabilidades de trabajar para mantener o mejorar sus habilidades de memoria y, por lo tanto, tienen más probabilidades de experimentar un deterioro cognitivo. Si crees que puedes mejorar y llevas esa creencia a la práctica, tienes una mejor oportunidad de mantener tu mente en un mejor estado cognitivo.

4. Prioriza usar tu cerebro

Si no necesita utilizar la energía mental para recordar dónde pusiste las llaves o cuándo es el cumpleaños de tus nietos, podrás concentrarte mejor en aprender y recordar cosas nuevas e importantes. Aprovecha los recordatorios, los calendarios, los planificadores los mapas, las listas de compras, las carpetas de archivos y las listas de direcciones de los teléfonos inteligentes para mantener accesible la información de rutina. Designa un lugar en tu casa para poner tus espejuelos, la cartera, las llaves y otros artículos que usas frecuentemente.

5. Repite lo que quieres saber

Cuando desees recordar algo que acabas de escuchar, leer o pensar, repítelo en voz alta o escríbelo. De esta manera, refuerzas la memoria o la conexión. Por ejemplo, si te acaban de decir el nombre de alguien, úsalo en la conversación: "Entonces, Juan, ¿dónde conociste a Camila?".

6. Espacia el tiempo de estudio