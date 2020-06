Después de una revisión exhaustiva de la literatura científica, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), dieron a conocer que los niños de todas las edades pueden enfermarse cuando son afectados por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, con lo que se descarta que algunas edades puedan estar libres de sus efectos.

En ese sentido, los CDC y la Clínica Mayo, luego de analizar varias investigaciones, definen que la severidad de la enfermedad en los menores no es tan grave como en los adultos y que muchos de ellos no presentan síntomas. También aclaran que, en estas condiciones, los menores de edad son una fuente de transmisión muy importante persona a persona en razón a que la levedad de los síntomas y la cercanía natural con los mayores puede favorecer de manera inadvertida la cadena de contagios.

Esas razones, de acuerdo con César Burgos, ex presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, fueron las motivaciones para confinar a los menores.

"El conocimiento que ha dado la pandemia a través de su evolución debe tenerse en cuenta ahora que el país discute la vuelta a clases presenciales en los colegios mientras la curva epidemiológica asciende en busca de un pico", afirma.

Lo que se ha encontrado

Las autoridades sanitarias y los científicos han encontrado que puede ser posible que el coronavirus interactúe con el sistema de defensas de los niños de una forma distinta a como lo hace con los adultos. Es posible que las reacciones exageradas no se den ellos y que es menos probable que se afecten gravemente porque no suelen presentar comorbilidades cardiovasculares, pulmonares o metabólicas que favorecen el desarrollo de las formas más graves de COVID-19. Aunque aún no es claro cómo reaccionan los menores de un año, esta población sí estaría en riesgo de enfermarse gravemente con este mal "tal vez porque su sistema inmunitario es inmaduro y sus vías respiratorias son más pequeñas, por lo que pueden presentar más complicaciones", afirma Vladimir Muñoz, pediatra.

Un estudio hecho en China con más de 2,100 niños afectados con COVID-19 demostró que menos del 11% de los bebés tuvieron una enfermedad crítica. Las formas graves afectaron al 7% de los niños entre 1 y 5 años y el 4% entre 6 y 10, el mismo porcentaje que para los de 11 y 15 años.

Teniendo en cuenta estos datos, la Academia Americana de Pediatría recomienda cuidados especiales para los recién nacidos y paralos niños que presenten algún tipo de patología respiratoria como asma, bronquitis o antecedentes de neumonía.

Atención especial merece el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico que ha aparecido en algunos niños con pruebas positivas para coronavirus, lo mismo quela extensión de este síndrome a la llamada enfermedad de Kawasaki, que afecta principalmente a menores en la primera década de la vida.

Marcela Fama, presidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría, afirma que no es el momento para la toma de decisiones como retornar a la escuela porque "no hay claridad sobre el papel de la niñez como transmisora del virus, su presentación clínica asintomática o con síntomas leves", mucho más teniendo en cuenta que no se han aplicado pruebas masivas en este grupo de edad dado el elevado factor de convivencia de este grupo con personas mayores y personas en riesgo. Por eso considera que los niños necesitan regresar a la nueva normalidad con seguridad.