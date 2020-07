La piel de la cara es muy delicada, por ello aunque sea cuarentena no puedes descuidarla, y en el comienzo de esta nueva normalidad hay que tomar ciertas medidas para que el uso prolongado de las mascarillas o cubrebocas no provoque estragos en la piel.

De acuerdo con Adam Friedman, profesor de dermatología en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad George Washington, debido al uso de cubrebocas, se ha visto un aumento en la irritación de la piel, que va desde la inflamación con sarpullidos rojos hasta pequeños racimos de granos alrededor de la nariz y la boca.

Lo anterior se maximiza en aquellas personas que padece problemas en la piel, tales como el acné o rosácea. Para evitar estos problemas no tienes que dejar de usarlo, sino simplemente seguir estos consejos:

1. Elige un cubrebocas de un material noble

Recuerda que tu piel necesita respirar lo mejor posible, por ello Manuel Trens, gerente de Mercadotecnia de Nerium Biotechnology, recomienda elegir un cubrebocas que estén hecho de material suave, natural y transpirable, siendo los que se componen de algodón la opción ideal. En términos del experto "hay que evitar materiales sintéticos como poliéster y nylon pues es más probable que te hagan sudar, lo cual humedecerá la tela y, a su vez, puede causar irritación en la piel".

2. Identifica qué es lo que provoca la irritación

Si ya tienes algunos problemas en la piel debido al uso de cubrebocas, lo primero que tienes que hacer, según el vocero de Nerium Biotechnology, es localizar la causa de la irritación, pues quizá no sea a causa del cubrebocas, sino al detergente con el que lo laves, o bien a los adhesivos con los que algunos de estos cuentan.

3. Piel limpia, es igual a piel sana

De acuerdo con la revista científica El Sevier, la limpieza facial es un paso indispensable en el cuidado de la piel y debe realizarse no solo después de que te desmaquillas, sino antes de aplicar cualquier producto de belleza sobre tu cara. Por ello, cuando uses el cubrebocas no descuides esta parte de la higiene facial, pues ella prevendrá que broten ciertos salpullidos o afecciones negativas en la piel posteriormente.