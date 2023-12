Con la llegada del mes de diciembre, se acrecientan la cantidad de fiestas y reuniones que se llevan a cabo, tanto para celebrar la época navideña o simplemente para compartir con la familia y los amigos. Por lo regular, cuando nos invitan a este tipo de reuniones o fiestas, lo primero que se nos pasa por la mente es ¿qué obsequio o detalle puedo llevarle al anfitrión?

Algo que siempre luce bien y llama la atención, además que nunca está de más, es llegar con una botella de vino o espumoso.

Ahora bien, ¿Cómo saber qué botella llevar a la fiesta? ¿Con cuál nos iríamos a la segura?

Para contestar esta duda, le pedimos al sommelier certificado Alejandro Ferris que diera varias sugerencias a la hora de seleccionar la botella adecuada.

“En esta época navideña mi recomendación inicial sería un espumoso como el champagne, ya que cumple con varios propósitos. Representa alegría y celebración, además de que es una bebida que va muy bien con varios de los platos típicos navideños puertorriqueños, como el lechón”, explicó Ferris, quien es el fundador y director de la Academia de Sommelier de Puerto Rico. “Un champán con buena complejidad va muy bien ya que corta la grasa que nos da en boca el lechón”.

PUBLICIDAD

De igual manera, el experto indicó que el lechón o cerdo también podría acompañarse con un buen vino tinto que tenga las características ideales para esto. Por ejemplo, Ferris indicó que vinos tintos de uvas como la Mencía, de España, son muy buenos por estos tienden a tener un sabor intenso y aromático, con notas frutales y especiadas. Además, mencionó vinos de uva Garnacha, también de origen español, que son ricos en azúcar y alcohol, a la vez que no tienen tanta acidez.

“Si vamos a comer pasteles, por ejemplo, deberíamos tener una profundidad un poco distinta en el sabor, por lo que sería ideal tomar vinos rosados que tengan carácter y estructura, como podrían ser algunos rosados de Ribera del Duero o también algunos rosados de la zona de la Provenza en Francia”, añadió Ferris, con más de 25 años en la industria de vinos.

Espumosos para el cierre

Una vez se haya servido y comido los platos de la mesa, y ya la cena esté en el momento del postre, es el momento ideal para tomar con champán, cava o vinos espumosos, ya que combinan con todo tipo de postre, desde frutas a helados, pasando por bizcochos o chocolates. Además de eso, según Ferris, ayudan a limpiar la boca al final de la cena. “Entre la acidez y la efervescencia del espumoso, tienden a limpiarle a uno la boca, y dejarlo con una frescura distinta”, añadió Ferris.

Varios ejemplos que podrían cumplir con este cometido son, según el sommelier, los siguientes: en el caso de champagne, marcas como Charles Heidsieck, Piper-Heidsieck, Paul Clouet, Billecart-Salmon, Laurent Perrier y Nominé Renard; en el caso de cavas, puede ser Cava Miquel Pons; también algunos espumosos no tradicionales, como pueden ser los vinos Gloria Ferrer, Domain Carneros o Ronco Calino, entre otros.

PUBLICIDAD

Eso sí, el sommelier dejó claro que la calidad o las condiciones del vino serán insignificantes si no se comparte con buena compañía y en un ambiente ameno. “En cuanto al vino se refiere es que, aunque no tengamos el perfecto ejemplar en la mano, la compañía de quienes nos acompañan a tomarlo definitivamente es lo más importante. Porque puedes tener el mejor vino del mundo en tus manos, pero si estás con una compañía horrible, créeme que no te va a saber igual”, concluyó Ferris.