El nombre del vodka holandés Ketel One se escucha cada vez más en boca de aquellos que visitan una barra para tomar su cóctel favorito. Esto se debe, en gran parte, a que la marca se ha cimentado como la favorita de los bartenders por nueve años consecutivos, según la prestigiosa organización The World’s 50 Best Bars.

¿A qué se debe esta tendencia tan marcada? “No es el nombre, el mercadeo o los presupuestos que tenemos, es el líquido lo que marca la diferencia de por qué los bartenders nos recomiendan”, explicó Bob Nolet, maestro destilador de Ketel One Vodka y uno de los propietarios de Nolet Distillery. “Los bartenders entienden que la calidad del líquido hace un mejor cóctel y una mejor bebida. Ellos necesitan complementar sus ingredientes con un buen vodka y entienden que Ketel One es para ellos lo mejor”.

En realidad, esta estrategia de ganarse la confianza de los bartenders a nivel mundial es la que le ha servido a la marca, con sede en Schiedam, Holanda, a tener un crecimiento enorme, especialmente en Estados Unidos, donde Carl, hermano mayor de Bob, se encarga de la venta y mercadeo. Este aumento en distribución se dio, a pesar del COVID-19, debido a que muchas personas comenzaron a hacer sus propios cócteles desde sus casas y prefirieron tomar productos “premium”, entre los que está Ketel One.

Ketel One Vodka se ha convertido en el favorito de los bartenders en Puerto Rico y en un sinnúmero de países en el mundo. (Suministrada)

Empresa familiar

Según explicó Nolet, en una reciente visita a Puerto Rico, la destilería está administrada por la undécima generación de su familia, luego de haber sido fundada en 1691 en el pequeño pueblo localizado muy cerca de la ciudad de Rotterdam. De hecho, el negocio permanece en los edificios originales de la destilería y donde se ofrecen tours guiados todas las semanas.

A través de los siglos en Nolet Distillery se han producido un sinnúmero de licores que se ajustaban a los gustos de cada época, sin embargo, no fue hasta finales de la década de 1970 que el padre de Bob, Carolus, comenzó a experimentar con la creación de vodka luego de un viaje a Estados Unidos. “Mi padre viajó a San Francisco, California y le sirvieron un martini a base de vodka. Este era su trago favorito. Sin embargo, cuando lo probó no le gustó y descubrió que el vodka que estaban usando dejaba un sabor al alcohol sumamente fuerte, a pesar de que era el de más venta en ese momento”, explicó Nolet, quien estudió ventas y mercadeo en la universidad. “Fue en ese momento que mi padre pensó que con un vodka más suave, ese martini tendría un mejor sabor. Cuando regresó del viaje, comenzó a experimentar en la destilería. De hecho, tomó alrededor de siete años destilar lo que tenemos hoy”.

Luego de innovar en el proceso de destilación, en 1983 se comenzó a vender el voka Ketel One. Su nombre surgió por el nombre de la caldera, “ketel” en holandés, utilizada por Carolus para destilar el vodka, en este caso, la número uno. No fue hasta el 1992, aproximadamente, que comenzaron a distribuir el producto fuera de Holanda, momento que coincidió con la entrada oficial de los hermanos Nolet a la empresa familiar. Así comenzó la visita, bar por bar, en mercados como Londres y otras grandes ciudades para hacer degustaciones a los bartenders, algo que tomó mucho tiempo y esfuerzo.

Hoy día, Carl tiene siete hijos y Bob tiene dos. Varios de ellos ya han comenzado a tener contacto con los negocios de la empresa, por lo que muy pronto Nolet Distillery contará en sus filas con la duodécima generación.

Bob Nolet, maestro destilador de Ketel One Vodka y uno de los propietarios de Nolet Distillery. (Suministrada)

En pleno crecimiento

Hoy día, con un nombre reconocido y respetado por los expertos de licores y con una red de distribución a nivel mundial junto a Diageo (en Puerto Rico es distribuido por Méndez & Co), Ketel One se encuentra en un proceso de crecimiento y de expansión, que incluye la integración a los mercados de nuevos productos.

Por ejemplo, en el 2021 introdujeron el Ketel One Botanicals, un producto a base de vodka, que viene en tres sabores, toronja y rosa, pepino y menta, así como melocotón y china, y que viene a competir en un nuevo mercado que está en crecimiento en la actualidad. “Hace cinco años notamos que cada vez hay más personas que buscan licores más naturales, con menos calorías, sin azúcar y con un por ciento de alcohol por volumen más bajo”, detalló Nolet, quien estuvo acompañado en su visita a Puerto Rico por Dennis Tamse, embajador global de Ketel One. “Creamos tres versiones, con hermosos sabores, y un empaque único, que verdaderamente llaman la atención y dan ganas de probar el producto”.

De la misma forma, Nolet Distillery tiene como meta integrar dentro de los distintos mercados otro de sus productos que venden a nivel local en Holanda, una ginebra con el nombre de Nolet’s Dry Gin. “Estamos expandiendo lentamente nuestras alas. Comenzamos en Holanda, claro está, y luego en Estados Unidos, donde vive y trabaja mi hermano, y ahora estamos buscando expandir la marca a otros lugares, incluyendo a Puerto Rico”.

Desde hace unos años, también está disponible la variedad Ketel One Botanicals de tres sabores diferentes, bajos en calorías y sin azúcar. (Suministrada)

Apoyo a los bartenders

Dado que la comunidad de bartenders es tan importante para Ketel One Vodka, crearon la iniciativa “Garnished with Good”, donde animan a los bartenders de todo el mundo a pensar en cómo sus cócteles pueden generar un impacto positivo en sus comunidades, a la vez que elevan los estándares de los cócteles.

“Con esta iniciativa, que comenzó en 2019, le estamos pidiendo a los bartenders que miren a su alrededor, vean si pueden obtener ingredientes diferentes o ayudar al vecino en lo que sea, para hacer que el mundo sea un poco mejor”, detalló Nolet, quien aprovechó su visita a la isla para celebrar el décimo aniversario de La Factoría, en el Viejo San Juan. “En el programa World Class (una competencia donde participan los mejores bartenders del mundo), les pedimos a los miles de bartenders que formen parte de ‘Garnished with Good’ para que verdaderamente hagan una diferencia”.

Como parte de la iniciativa, en Puerto Rico, se llevó a cabo el proyecto Cocteleros por un techo, donde se recaudó fondos con un coctel en específico para luego usarlo para ayudar familias que habían tenido daños provocados por el paso del huracán María por la isla. El proyecto se vio detenido por la pandemia.

De hecho, en el sitio web Diffordsguide.com, considerado como una Biblia para los bartenders a nivel mundial, se puede leer sobre cada una de las ideas que se han llevado a cabo a nivel mundial. La peculiaridad que tienen cada una de ellas, es que tienen que ir acompañadas por la receta de un cóctel, que también está incluida en la página web.

“Nolet Distillery y Ketel One Vodka es un negocio familiar de muchas generaciones, donde tenemos un catálogo con un futuro brillante. Esta es una marca con alma, donde nos pueden visitar. No es una historia creada por el mercadeo, si no por el trabajo y el esfuerzo de un grupo de personas que queremos hacer la diferencia”, concluyó Nolet. “Eso es realmente lo que nos diferencia de la mayoría de las marcas en el mercado”.