El reconocido sumiller Sandro Giulimondi ha forjado una distinguida carrera de casi tres décadas como una de las figuras más respetadas de la escena culinaria puertorriqueña. Luego de varias colaboraciones con El Nuevo Día, el experto se estará uniendo, desde este domingo, a la revista Magacín como columnista con la sección “De cata con Sandro”.

“Para mí es una columna educativa. Hace 29 años que estoy aquí en Puerto Rico y he profesado siempre la educación. Yo he dicho que un público educado es un mejor consumidor y un mejor público en todos los aspectos. La columna no pretende educar y formar sumilleres. Es una columna, pero para informar lo que son las tendencias, romper los falsos mitos que existen alrededor del vino”, explicó Giulimondi.

El experto, natural de Roma, llegó a la isla durante la década de los 90 y ha sido una de las voces más activas en la educación sobre el vino en Puerto Rico. Durante seis años, participó en el programa “Catando e Picando”, en la emisora de radio Estereotempo 99.9 FM, y fue un invitado frecuente en “De Frente” por WKAQ 580 AM. Por casi tres años tuvo sus propios programas “D’ Vinos con Sandro” y “Basa por Mero”, además de un segmento en Noticentro al Amanecer.

“Estoy convencido de que a través de mi columna puedo llegar a mucha gente. Entonces no me interesa tanto mantener el vino elitista, me gusta llegar al pueblo, llegar a todo el mundo que pueda realmente leer, entender y provocar la curiosidad suficiente para acercarse al mundo del vino”, continuó.

Giulimondi es actualmente el director de la división de vinos de Méndez & Co., donde ha trabajado por 18 años. Cuando llegó a la isla, contó, una de sus primeras misiones fue crear una barra dedicada al vino. “Yo vi un potencial gigantesco que 29 años después me está dando razón. Yo tuve esta visión donde yo veía que el vino era algo bastante elitista en aquel tiempo. Era para poca gente, los afortunados, los doctores, los ingenieros, los médicos, la gente que viajaba”.

Fue así que nació Il Grottino, un lugar que se convertiría en uno de los puntos más reconocidos de la escena gastronómica local. Pero desde siempre, Giulimondi ha tenido muy clara su visión.

“Lo que se consumía de vino era por aquella gente con poder adquisitivo alto que podían viajar, entonces regresaban con esta mentalidad, esta visión, estas ganas de consumir. Y para mí había un potencial enorme para educar”, expresó.

Es aquí donde entra el rol del sumiller. “Tú necesitas una persona que te explique y no que te venda, que provoque en ti la curiosidad de probar un vino nuevo. Tomar vino es como leer un libro o ir al cine a ver una película. Uno no lee el mismo libro todas las veces y no va a ver la misma película todas las veces. El mundo del vino es fantástico porque tiene mil facetas”, dijo el también emprendedor.

“La parte bella de este mundo es poder navegar dentro de este mismo mundo descubriendo cosas nuevas”, sostuvo.

100 vinos por una causa

Con el lema ‘100 vinos, una oportunidad y una causa’, la Bodega de Méndez se une por primera vez a la Asociación de la Distrofia Muscular en Puerto Rico (MDA) para la celebración de su evento icónico, el Top 100 Wines Black & Blue Edition a beneficio de las familias de la Asociación.

“Son todos vinos que tienen que tener más de 90 puntos, otorgados por cualquier revista. Cada año seleccionamos 100 vinos que tienen más de 90 puntos para que todo comensal, toda la gente que participa al evento, pueda probarlo”, expuso Giulimondi.

“Nuestro objetivo principal en el evento es beneficiar a la entidad, presentarles propuestas diferentes y divertidas para despertar el interés y amor por el vino, dentro de un marco educativo fortalecido con un portafolio de calidad”, continuó.

Todos los vinos han sido seleccionados por el equipo de profesionales y expertos en el mundo del vino, cubriendo las zonas vitivinícolas más famosas como España, Francia, California, Nueva Zelanda, Argentina, Eslovenia y Canadá.

“Los vinos no se van a acabar. Ahí va a estar una onza y media para cada persona”, concluyó.

El evento se celebrará el sábado, 22 de abril, a las 7:00 p. m., en la Plazoleta del Popular Center en Hato Rey.