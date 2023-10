Algo excepcional debe tener un lugar cuyas tierras la reina Isabel La Católica compró para su disfrute personal, luego el rey Felipe III seleccionó como su sitio preferido para ir de cacería y hasta Lope de Vega escogió para presentar algunas de sus obras.

Mucho tiempo después, y para beneficio de los plebeyos del siglo 21, en ese lugar, nombrado por el rey Alfonso XIII, como Real Sitio de Ventosilla, y en lo que hoy se conoce como la Ribera del Duero, ubican las Bodega y Viñedos Pradorey.

Con tanta nobleza paseándose por ella, la procedencia de su nombre es obvia, pero dejemos la historia a un lado y vayamos al grano, o mejor dicho a la uva.

En días recientes, visitó la isla Juan Maestro, gerente de exportación de Bodega y Viñedos Pradorey, para dirigir una cata excepcional de los vinos que de ella se consiguen en Puerto Rico, donde los distribuye Sabrina Wine & Spirits, firma capitaneada por Noel y Nixzaliz Rivera.

En sus vinos blancos, rosados y tintos, Bodegas Pradorey armoniza la esencia de los mejores caldos elaborados en la Ribera del Duero. (David Villafañe/Staff)

El evento tuvo lugar en Wilo Eatery & Bar, donde El Nuevo Día junto a otros miembros de la prensa pudo conocer cuatro etiquetas que causaron impresión muy positiva entre los presentes.

“Pradorey Blanco”, “Lía Rosa Pálido”, “Sr. Niño Vino Tinto Ecológico” y “Pradorey Adaro 2020″, fueron las etiquetas catadas, cada una representativa del carácter y la dedicación detrás de los vinos Pradorey.

“La finca Pradorey consiste en unas tres mil hectáreas, de éstas 600 hectáreas ocupan sus viñedos. Es la mayor extensión de viñedo de una sola familia en España. La producción está dividida en once viñedos diferentes, demarcados por su terroir y microclima. Cada uno de nuestros vinos procede completamente de uno de esos once viñedos. De ahí, se logra la personalidad, las características de cada uno. Por lo que es mucha extensión, pero a la vez mucha microproducción. No compramos nada de uva fuera de nuestra finca. Nuestra producción es casi en su totalidad Tempranillo, algo de Merlot para integrar a los rosados y las variedades blancas autóctonas de la región”, explicó Maestro a El Nuevo Día en un aparte.

Esta finca no se comenzó a utilizar para la viticultura hasta 1989, cuando la adquirió para esos fines, el agrónomo Javier Cremades de Adaro. Hoy, la tercera generación de esta familia está a cargo de la misma, y son los responsables además, de un desarrollo de enoturismo en sus terrenos.

Pero volviendo a los vinos.

El primer vino presentado fue el Lía Rosa Pálido 2020, el primer Blush Rosé de la Ribera del Duero, a base de 100% Tempranillo, certificado como vino ecológico y orgánico y elaborado siguiendo la tradición de los rosados pálidos de La Provence. Este fue acompañado de un Tiradito de Hamachi con vinagreta de yuzu, nori, pulpa de naranja y caviar Osetra. Es un vino que, aunque elaborado en la Ribera del Duero, parece como si se hubiese hecho justo para el calor que se resiste a abandonarnos en Borinquen.

El segundo vino presentado fue el Pradorey Blanco 2021, desarrollado a partir de tres variedades de uvas: Verdejo, Albarín y Viognier. Este vino causó una excelente impresión entre los presentes en la cata por su nariz frutosa tropical y su mineralidad en boca. Cabe destacar, como Maestro explicó, que es añejado en barricas de roble donde antes se elaboró vino Tempranillo. Este fue acompañado por unos pimientos del piquillo con queso mascarpone y tapenade de arándanos.

El próximo vino fue el Sr. Niño Vino Tinto Ecológico 2022, un 100% Tempranillo clon Roda con un mes de maduración en tinajas de barro centenarias. Es un vino joven, pero sedoso, con estructura y del cual se producen solo siete mil botellas al año, tal y como ocurre con el “Lía”. Maestro comentó que las tinajas de barro, de 200 años de antigüedad, son reservadas para los vinos en los que se busca mantener su carácter frutoso, lo que no ocurre en la barrica de madera.

Este vino resultó un pareo perfecto para el “Angus Beef Tenderloin Tartare” con crust de queso parmesano.

Para cerrar la presentación, se sirvió el Pradorey Adaro 2020, elaborado a base de uva 100% Tempranillo, un vino de homenaje al fundador de la marca, Javier Cremades de Adaro y como tal contundente, cuyo añejamiento se da entre barrica de roble y tinaja de barro. Se destacan sus notas a frutos rojos, madera y chocolate. Cabe destacar que en su etiqueta, además de lucir un retrato de Cremades de Adaro, le acompaña la frase: “La osadía de creer en uno mismo”. Este vino fue acertadamente pareado con un risotto de calamares en su tinta, con pimientos sweetdrop y aioli.

Las cuatro etiquetas presentadas durante esta cata están disponibles en las localidades de The House Wine, Beer & More, así como en Sabrina Wine & Spirits.