Vinos, espumosos y otras opciones para sorprender esta Navidad

La llegada de la Navidad trae consigo la alegría de reunirse, celebrar y, por supuesto, buscar el regalo perfecto para la ocasión. Entre las opciones clásicas o las más creativas, cada vez ha ganado más terreno la de regalar una buena bebida. Ya sea vino, espumoso, cerveza artesanal o un licor especial, estas opciones se han convertido en obsequios que sorprenden, deleitan y se disfrutan en compañía.

En medio de la cantidad de regalos más típicos que se tienden a dar durante estas festividades, una botella bien escogida puede ser una manera elegante y personal de decir “pensé en ti”, según la opinión de Marangely Otero Sostre, sommelier de La enoteca de Ballester Hermanos. “La persona que es amante de vino o cualquier otro licor lo va a apreciar. Es algo personalizado y detallado. Es una manera de mostrarle a esa persona que tomaste el tiempo de elegir esa botella que, a veces, no es tarea fácil”, explicó Otero, quien ayuda y recomienda a diario a los clientes que van al establecimiento localizado en el Centro Comercial Altamira. “Pienso que es algo bien personalizado y un regalo único. Las carteras, las medias o camisas podemos regalar siempre”.

1800 Tequila Guachimonton, disponible en La Enoteca. (Suministrada)

El detalle adicional que implica escoger una botella, incluyendo tomarse el tiempo de pensar en los gustos de la otra persona, es parte de lo que hace que este tipo de regalo destaque. Además de que es un obsequio que la persona puede disfrutar sola o compartir durante alguna celebración navideña.

¿Qué vino regalar?

Elegir un vino puede ser intimidante, especialmente si no se tiene claro qué le gusta al destinatario. Por eso, es importante conocer algunos detalles básicos de la persona. “Cuando vienen clientes a la tienda, siempre les hago preguntas para que me digan, más o menos, los gustos de la persona a la que le van a hacer el regalo”, explicó la experta. “Especialmente qué comen, cómo les gusta el café, negro o con azúcar, o si es una persona que bebe vino con frecuencia. De esa manera conozco por dónde lo puedo llevar”.

En caso de que la persona no conozca casi nada de los gustos de la persona, Otero prefiere irse a la segura y recomendar vinos tintos más ligeros, como un pinot noir, que tienden a ser amigables para paladares no especializados. En caso de que la persona acostumbre a tomar vino frecuentemente, la sommelier sugiere uvas que no sean tan conocidas como cavernet franc o garnacha.

Dom Pérignon es una de las champañas clásicos para beber en celebraciones. (Suministrada)

De hecho, para facilitar la vida de los clientes, La enoteca ya tiene preparado algunas canastas de vino, como es el caso de una que incluye dos botellas, una de sauvignon blanc y otra de cabernet sauvignon de la etiqueta The Vice, una bodega de Napa Valley. Igualmente, tienen la opción de una canasta con dos botellas de la bodega española Los Altanza, de la Rioja, que incluye un Sauvignon Blanc y un Tempranillo Gran Reserva. De igual forma, si la persona quiere seleccionar los vinos, se los pueden empacar para obsequiarlos.

Más allá de vino

En Navidad, los espumosos brillan por su conexión natural con las celebraciones, razón por la que es una buena alternativa para regalar. “Como estamos en una época festiva, también podríamos inclinarnos por un champán, que es el clásico de celebración por excelencia”, añadió Otero. “Por ejemplo, un Moët & Chandon, que nunca falla. Si queremos irnos más arriba con una súper celebración, podríamos irnos con un Dom Perignon, que es una de las más clásicas”.

Dumplings de cerdo al estilo coreano de La Enoteca. (Suministrada)

Aquellos que tengan un presupuesto más ajustado, se pueden inclinar por alternativas más accesibles, como los cavas, como Raventós i Blanc o Juve & Camps, entre otros, o los proseccos para quienes prefieren burbujas más dulces, como sería Bottega Gold o Cavit, entre otros.

Por otro lado, para los amantes de las cervezas, también hay muchas alternativas en el mercado, sobre todo si hablamos de las cervezas artesanales, tanto locales como internacionales. Por ejemplo, en La enoteca hay locales como Old Harbor o Rincón Beer Company, así como marcas alemanas como Hofbräu, Weihenstephaner y Ayinger, así como las belgas Delirium y Duvel, entre muchas más. Algunas de estas, como es el caso de Delirium, ofrece un paquete de regalo con edición navideña, Delirium Noël, que incluye dos pintas y una copa de cristal.

Para los amantes de los licores, se pueden regalar también otras opciones que van desde whiskies poco convencionales, de regiones como Francia o Japón, hasta tequilas artesanales como Volcán de Mi Tierra o 1800 Guachimontón, cuyas botellas en sí mismas resultan un regalo llamativo por su belleza. Por supuesto, otro gran regalo podría ser un pitorro legal, con sabores como coco, fresa y piña, entre otros, como los que manufactura la empresa local Destilería Coquí, de Mayagüez.

Una visita para comer y disfrutar

Una de las particularidades de La enoteca es que combina la tienda con una experiencia culinaria completa. Por lo que es posible seleccionar una botella de cualquier anaquel y disfrutarla allí mismo, acompañada de un amplio menú del restaurante, que incluye tapas, cortes de carne, pizzetas y platos recientemente añadidos. Además, tienen una gran barra donde varios mixólogos preparan excelentes cócteles, lo que convierte el espacio en un punto ideal para celebrar o simplemente pasar una tarde distinta.

Para quienes deseen visitar, la tienda abre de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Mientras que el restaurante opera de miércoles a sábado desde la 1:00 p.m. hasta las 9:00 p.m., aunque la barra permanece abierta hasta las 10:00 p.m. Para información o reservaciones, llame al 787-275-6670.