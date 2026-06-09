La Estación Nuyorican BBQ celebra 20 años de sabor

Como parte de la celebración de sus 20 años de trayectoria en Las Croabas, Fajardo, el restaurante La Estación Nuyorican BBQ presentará el próximo sábado, 13 de junio de 2026, una experiencia culinaria especial titulada “La Puerca de Juan Bobo”.

El evento consistirá en una cena de cinco tiempos que eleva el concepto del BBQ tradicional mediante técnicas de alta cocina y maridaje de vinos. Esta velada conmemorativa no solo marcará el inicio de una serie de colaboraciones junto a destacados chefs locales, sino que también apoyará el desarrollo de la gastronomía isleña a través de una alianza benéfica con la Academia Puertorriqueña de Gastronomía (APUGA).

Gasolinera que se convirtió en leyenda

La historia de La Estación es un testimonio de visión y sazón. Hace 20 años, lo que hoy es un restaurante aclamado internacionalmente, era simplemente una estación de gasolina abandonada.

“Hace 20 años, nos topamos con una gasolinera abandonada en Las Croabas y decidimos, en el momento, construir algo aquí”, recordó Kevin Roth, chef, pitmaster y copropietario del lugar. “Esta cena es la manera en que queremos honrar esa decisión, haciendo lo que mejor sabemos hacer, pero llevándolo más lejos que nunca”.

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Chef Francis Guzmán, del restaurante Vianda. (Suministrada)

Junto a su socia Idalia García, Roth creó el concepto Nuyorican BBQ, una sabrosa receta que mezcla técnicas de ahumado clásico con carbón natural, leña y especias locales. Desde ese momento ha ganado el reconicimiento de la prestigiosa revista “Condé Nast Traveler”, que los incluyó entre los 21 mejores restaurantes de Puerto Rico, y recientemente se alzaron con el premio Lazos de Oro 2026.

Equipo de estrellas en la cocina

Para este banquete especial, el chef Roth, graduado del prestigioso Culinary Institute of America, no estará solo. Ha convocado a dos grandes titanes de la cocina isleña para lograr una colaboración irrepetible: el chef Francis Guzmán, de Vianda, encargado de encender los fogones junto a Roth para los platos salados, uniendo el producto local con el fuego; y la chef Lucía Merino, de Lucía Patisserie, quien será la mente maestra detrás de los postres y que pondrá el broche de oro a la noche.

Chef Lucía Merino, de Lucía Pattiserie (Suministrada)

Por otro lado, para que la experiencia sea redonda, la sommelier Michi Negrón ha diseñado un maridaje exclusivo. Cada copa estará perfectamente seleccionada para resaltar o contrastar los intensos sabores ahumados de la comida.

En esta edición especial, se une además como colaborador institucional APUGA, organización sin fines de lucro dedicada al fortalecimiento, educación y proyección de la gastronomía puertorriqueña desde una visión sostenible y de impacto colectivo. Como parte de esta colaboración, una porción de los fondos recaudados será destinada al fondo educativo “Sembrando raíces” de APUGA, iniciativa mediante la cual se desarrollan programas y experiencias educativas en escuelas, universidades y comunidades alrededor de Puerto Rico.

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Chef Kevin Roth, pitmaster y copropietario La Estación. (Suministrada)

La historia apenas comienza

Además de ‘La Puerca de Juan Bobo’, La Estación anunciará una serie completa de cenas especiales a lo largo del 2026, cada una un capítulo distinto en la historia de 20 años cocinando sobre fuego abierto en la costa de Fajardo. Los detalles de los próximos eventos se anunciarán en las redes sociales de La Estación y en www.laestacionpr.com.

Detalles del evento

Fecha: Sábado, 13 de junio de 2026

Hora: 6:00 p.m.

Lugar: La Estación Nuyorican BBQ, Carr. 987 Km 4.20, Las Croabas, en Fajardo